Το Instagram επιτρέπει την πλήρη αναδιάταξη του Profile Grid για όλους τους χρήστες

Σύνοψη

Το Instagram ενεργοποίησε τη δυνατότητα ελεύθερης αναδιάταξης των δημοσιεύσεων στο προφίλ (Profile Grid), καταργώντας τον αυστηρό χρονολογικό περιορισμό.

Οι χρήστες πατούν παρατεταμένα μια δημοσίευση, επιλέγουν «Reorder Grid» και μετακινούν το περιεχόμενο με drag-and-drop.

Η αναδιάταξη μπορεί να γίνει απεριόριστες φορές, ενώ οι ήδη καρφιτσωμένες δημοσιεύσεις (Pinned Posts) διατηρούν τη θέση τους στην κορυφή.

Προς το παρόν, η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο μέσα από τις εφαρμογές για iOS και Android, όχι από τη web έκδοση.

Μετατρέπει το προφίλ από απλό ιστορικό αναρτήσεων σε δυναμικό portfolio ή ψηφιακή βιτρίνα, προσφέροντας απόλυτο έλεγχο στην πρώτη εντύπωση.

Το Instagram ενεργοποίησε παγκοσμίως τη λειτουργία Reorder Grid, επιτρέποντας στους χρήστες να αλλάζουν τη σειρά των δημοσιεύσεών τους ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάρτησης. Για να τη χρησιμοποιήσετε, μεταβείτε στο προφίλ σας, κρατήστε παρατεταμένα οποιαδήποτε φωτογραφία, επιλέξτε Reorder Grid και σύρετε το περιεχόμενο στην επιθυμητή θέση. Η αλλαγή αποθηκεύεται άμεσα.

Εδώ και πάνω από μία δεκαετία, το προφίλ κάθε χρήστη στο Instagram αποτελούσε μια αυστηρή, ακούσια αυτοβιογραφία. Η πλατφόρμα υπαγόρευε τον κανόνα της αντίστροφης χρονολογικής σειράς, αναγκάζοντας όσους επιθυμούσαν μια συγκεκριμένη αισθητική –το λεγόμενο "curated feed"– να καταφεύγουν σε πολύπλοκες λύσεις. Οι χρήστες έπρεπε να προγραμματίζουν τις αναρτήσεις τους μέσω τρίτων εφαρμογών (όπως το Planoly ή το Preview), να αρχειοθετούν παλαιότερες φωτογραφίες ή, συχνά, να διαγράφουν και να αναδημοσιεύουν περιεχόμενο προκειμένου να διατηρήσουν την οπτική αρμονία του grid.

Με τη νέα ενημέρωση του Ιουνίου 2026, ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, υλοποιεί μια υπόσχεση που είχε τεθεί στο τραπέζι ήδη από το προηγούμενο έτος, ενώ τα πρώτα ίχνη κώδικα για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εντοπίζονταν από το 2022. Η μετάβαση αυτή καταργεί τη δομική ακαμψία της πλατφόρμας, δίνοντας προτεραιότητα στον οπτικό έλεγχο έναντι του ιστορικού αποτυπώματος. Το grid μετατρέπεται πλέον από στατικό αρχείο σε μια πλήρως παραμετροποιήσιμη επιφάνεια προβολής.

Τεχνική υλοποίηση και εμπειρία χρήσης

Η ενσωμάτωση του εργαλείου Reorder Grid χαρακτηρίζεται από την απόλυτη απλότητα. Αντί να προσθέσει ένα ξεχωριστό, περίπλοκο μενού στις ρυθμίσεις, η Meta ενσωμάτωσε την επιλογή στο ήδη γνώριμο pop-up μενού που εμφανίζεται με το παρατεταμένο πάτημα πάνω σε ένα post.

Στις δοκιμές μας μέσω των πιο πρόσφατων εκδόσεων της εφαρμογής για iOS και Android, η μηχανική του drag-and-drop αποδεικνύεται εξαιρετικά ομαλή, χωρίς "σπασίματα" στην οθόνη κατά τη μεταφορά των εικόνων. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, τα υπόλοιπα posts αναδιατάσσονται δυναμικά για να δείξουν την τελική μορφή του grid πριν ο χρήστης απελευθερώσει την οθόνη. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως δεν υπάρχει τεχνητός περιορισμός, καθώς η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές το επιθυμείτε την ίδια ημέρα, επιτρέποντας πειραματισμούς μέχρι να επιτευχθεί το τέλειο αποτέλεσμα. Σημειώνεται πως η λειτουργία παραμένει, αυστηρά, προνόμιο των mobile χρηστών, καθώς η desktop έκδοση δεν υποστηρίζει, τουλάχιστον για την ώρα, αυτού του είδους την αλληλεπίδραση.