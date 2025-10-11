Το Instagram κάνει στροφή προς τις μεγάλες οθόνες των Smart TVs

Η εποχή όπου το Instagram περιοριζόταν αποκλειστικά στις μικρές οθόνες φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Η δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης σχεδιάζει το επόμενο μεγάλο της βήμα: να εισχωρήσει στα σαλόνια των χρηστών μέσω μιας εφαρμογής για Smart TV.

Η είδηση ήρθε από τον ίδιο τον επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, ο οποίος αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του Bloomberg Screentime Conference στο Los Angeles ότι η ομάδα του «εξετάζει ενεργά» την ανάπτυξη μιας εφαρμογής του Instagram για τηλεοράσεις. Αν και δεν έχει καθοριστεί ακόμη επίσημο χρονοδιάγραμμα, το σχέδιο βρίσκεται ήδη σε στάδιο μελέτης.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν προκαλεί έκπληξη. Τα τελευταία χρόνια, η κατανάλωση video έχει εκτοξευθεί, μετατρέποντας τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων σε κύριους παρόχους ψυχαγωγικού περιεχομένου. Το YouTube, για παράδειγμα, έχει ήδη καταγράψει στις ΗΠΑ υψηλότερη τηλεοπτική θέαση σε σχέση με τις προβολές σε κινητά και tablets. Έτσι, το Instagram, βλέποντας τη μετατόπιση των συνηθειών του κοινού, θέλει να διεκδικήσει και αυτό το δικό του χώρο στη μεγάλη οθόνη.

Σύμφωνα με τον Mosseri, η απόφαση αυτή αποτελεί φυσική εξέλιξη της ψηφιακής συμπεριφοράς των χρηστών. «Αν η κατανάλωση περιεχομένου μετακινείται προς την τηλεόραση, τότε κι εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει μια ελκυστική εμπειρία προβολής σε όλα τα μέσα, χωρίς να αλλοιώσει τη μορφή και την ταυτότητα του περιεχομένου που έχει κάνει το Instagram δημοφιλές. Η πρόκληση, όπως εξήγησε, είναι να προσαρμοστούν τα κάθετα videos – τα οποία κυριαρχούν στην πλατφόρμα – σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον που έχει εντελώς διαφορετικές αναλογίες και συνήθειες θέασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων μέσων που επενδύουν μαζικά σε αθλητικά δικαιώματα ή αποκλειστικό περιεχόμενο από το Hollywood. Ο Mosseri ξεκαθάρισε ότι το Instagram θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στους ίδιους τους χρήστες και στους δημιουργούς περιεχομένου. Η φιλοσοφία παραμένει η ίδια: το περιεχόμενο πρέπει να προέρχεται από την κοινότητα και όχι από μεγάλες παραγωγές.

Ωστόσο, η στρατηγική του Instagram έχει ήδη αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η εποχή όπου οι απλές φωτογραφίες των χρηστών αποτελούσαν τον πυρήνα της πλατφόρμας φαίνεται να έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Πλέον, η προσοχή της εταιρείας έχει στραφεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στα Stories και στα Reels, τα σύντομα βίντεο που αποτελούν τον βασικό μοχλό αλληλεπίδρασης. Οι χρήστες αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους σε αυτά τα formats, ενώ ο αλγόριθμος του Instagram προωθεί κυρίως αυτό το είδος περιεχομένου.

Η πιθανή έλευση μιας έκδοσης του Instagram για Smart TV δείχνει πως η Meta, η μητρική εταιρεία της πλατφόρμας, προσπαθεί να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά του οπτικοακουστικού περιεχομένου. Με τη ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης video μέσω τηλεοράσεων, η μεταφορά των Reels και Stories στη μεγάλη οθόνη θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να δημιουργήσει ένα νέο είδος εμπειρίας θέασης, πιο κοντά στην ψυχαγωγία που προσφέρει το YouTube ή το TikTok, αλλά με τη χαρακτηριστική αισθητική του Instagram.

Η πρόκληση για την εταιρεία θα είναι να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα που προσφέρει το κινητό και στη διαφορετική δυναμική της τηλεόρασης. Η τηλεόραση, σε αντίθεση με το smartphone, δεν προσφέρεται για γρήγορο scrolling ή στιγμιαία αλληλεπίδραση, αλλά απαιτεί διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο παρουσίασης και επιλογής περιεχομένου. Αν το Instagram καταφέρει να προσαρμοστεί δημιουργικά σε αυτό το νέο πλαίσιο, μπορεί να ανοίξει έναν εντελώς νέο δρόμο για τους δημιουργούς και τους διαφημιζόμενους.

[via]