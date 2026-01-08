Το WhatsApp φέρνει τρεις σαρωτικές αλλαγές που λύνουν τα χέρια στις ομαδικές συζητήσεις

Η Meta αποφάσισε να ξεκινήσει το 2026 δυναμικά, εστιάζοντας σε ένα από τα πιο δημοφιλή αλλά και συχνά χαοτικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας της: τις ομαδικές συνομιλίες. Σε μια κίνηση που πολλοί χρήστες περίμεναν καιρό, το WhatsApp ανακοίνωσε το πρώτο μεγάλο πακέτο αναβαθμίσεων για τη νέα χρονιά, εισάγοντας εργαλεία που υπόσχονται να βάλουν τάξη στην επικοινωνία μας, να προσθέσουν χαρακτήρα στις απαντήσεις μας και να διευκολύνουν την οργάνωση εκδηλώσεων.

Αν βρεθήκατε ποτέ σε μια ομάδα γονέων, σε ένα group για το 5x5 της εβδομάδας ή σε μια επαγγελματική συνομιλία όπου προσπαθείτε να μαντέψετε ποιος είναι ποιος πίσω από έναν άγνωστο αριθμό, οι νέες λειτουργίες έρχονται να δώσουν οριστική λύση.

Η ταυτότητα αλλάζει: Έρχονται τα Name Tags

Η πιο σημαντική προσθήκη που φέρνει αυτή η ενημέρωση είναι αναμφίβολα τα Name Tags. Πρόκειται για μια λειτουργία που λύνει ένα από τα παλαιότερα προβλήματα της πλατφόρμας: την έλλειψη πλαισίου. Μέχρι σήμερα, το όνομα που βλέπαμε στο WhatsApp ήταν είτε αυτό που είχαμε αποθηκεύσει εμείς στις επαφές μας, είτε το γενικό όνομα προφίλ που είχε ορίσει ο χρήστης.

Με τη νέα λειτουργία, οι χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να ορίζουν ένα μοναδικό παρατσούκλι ή τίτλο για κάθε διαφορετική ομάδα στην οποία συμμετέχουν. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να είστε ο «Γιάννης» στους φίλους σας, αλλά να εμφανίζεστε ως «Μπαμπάς της Άννας» στην ομάδα του σχολείου, «Τερματοφύλακας» στην ομάδα ποδοσφαίρου ή «Τεχνική Υποστήριξη» στο οικογενειακό group των θείων που ζητούν βοήθεια με το WiFi.

Η Meta τονίζει πως αυτή η δυνατότητα προσφέρει το απαραίτητο πλαίσιο στους συνομιλητές που δεν σας γνωρίζουν προσωπικά. Σε μεγάλες κοινότητες ή ομαδικές συνομιλίες όπου δεν έχουμε αποθηκευμένους όλους τους αριθμούς, η αναγνώριση του ρόλου του καθενός γίνεται πλέον άμεση, χωρίς να χρειάζεται να αποθηκεύουμε επαφές ή να ρωτάμε διαρκώς «ποιος είναι αυτός;». Είναι μια λειτουργία που θυμίζει έντονα αντίστοιχες πλατφόρμες όπως το Discord, δείχνοντας την πρόθεση του WhatsApp να εξελιχθεί από μια απλή εφαρμογή μηνυμάτων σε ένα εργαλείο διαχείρισης κοινοτήτων.

Δημιουργικότητα στο φουλ με τα Text Stickers

Πέρα από την οργάνωση, η Meta επενδύει και στην έκφραση. Η δεύτερη νέα λειτουργία αφορά τους λάτρεις των stickers, που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ψηφιακής επικοινωνίας. Το WhatsApp εισάγει τα Text Stickers, επιτρέποντας στους χρήστες να μετατρέψουν οποιαδήποτε λέξη ή φράση σε αυτοκόλλητο μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η διαδικασία απλοποιείται δραματικά μέσω του Sticker Search. Πληκτρολογώντας το κείμενο που θέλετε, η εφαρμογή δημιουργεί αυτόματα το αντίστοιχο εικαστικό, δίνοντας έμφαση και χιούμορ στις συζητήσεις, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνετε ώρες για το κατάλληλο meme ή να χρησιμοποιείτε τρίτες εφαρμογές.

Επιπλέον, βελτιώνεται η διαχείριση των πακέτων με τα αυτοκόλλητα. Οι χρήστες θα μπορούν πλέον να προσθέτουν τα νέα stickers που δημιουργούν απευθείας στα πακέτα τους, χωρίς να απαιτείται πρώτα η αποστολή τους σε κάποια συνομιλία για να αποθηκευτούν. Αυτή η μικρή αλλά ουσιαστική αλλαγή αναμένεται να εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους power users της εφαρμογής που διατηρούν τεράστιες συλλογές από αντιδράσεις.

Οργάνωση χωρίς άγχος: Προσαρμοσμένες υπενθυμίσεις συμβάντων

Η τρίτη λειτουργία της αναβάθμισης αφορά τον προγραμματισμό. Το WhatsApp είχε ήδη εισάγει τη δυνατότητα δημιουργίας "Events" στις συνομιλίες, αλλά τώρα το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα με τις Προσαρμοσμένες Υπενθυμίσεις.

Μετά τη δημιουργία ενός συμβάντος – είτε πρόκειται για μια οικογενειακή συγκέντρωση, ένα επαγγελματικό call ή ένα πάρτι – ο διοργανωτής μπορεί να ορίσει συγκεκριμένες, ευέλικτες υπενθυμίσεις. Δεν περιορίζεστε πλέον στις προεπιλεγμένες επιλογές. Αυτό δίνει μεγαλύτερο έλεγχο στον προγραμματισμό και μειώνει τις πιθανότητες να ξεχαστεί κάποιο σημαντικό ραντεβού μέσα στον καταιγισμό των μηνυμάτων μιας δραστήριας ομάδας.

Οι νέες λειτουργίες είναι ήδη διαθέσιμες με την τελευταία ενημέρωση, οπότε αν δεν τις βλέπετε ακόμη στη συσκευή σας, μια επίσκεψη στο App Store ή το Google Play Store κρίνεται απαραίτητη.