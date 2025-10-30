Το Instagram σου δίνει κατά κάποιον τρόπο τον έλεγχο του αλγορίθμου του

Για χρόνια, οι χρήστες του Instagram παραπονιούνται πως η ροή τους μοιάζει όλο και περισσότερο με μια άγνωστη μηχανή προτάσεων, γεμάτη βίντεο που δεν έχουν καμία σχέση με τα ενδιαφέροντά τους. Τώρα, η πλατφόρμα φαίνεται πως άκουσε το κοινό της: δοκιμάζει ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να «εκπαιδεύσουν» τον αλγόριθμό της, ώστε να προσαρμόζει το περιεχόμενο στις πραγματικές τους προτιμήσεις.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Adam Mosseri, επικεφαλής του Instagram, στη πλατφόρμα Threads, ο στόχος της νέας λειτουργίας είναι να δώσει στους χρήστες «περισσότερο έλεγχο στην εμπειρία τους στο Instagram» και έναν πιο άμεσο τρόπο να καθορίζουν τι θα εμφανίζεται στη ροή τους. Η δοκιμή αφορά αρχικά τα Reels, το δημοφιλέστερο format βίντεο της εφαρμογής, αλλά η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τη δυνατότητα και στο Explore feed, την καρτέλα που λειτουργεί σαν κεντρικός κόμβος ανακάλυψης νέου περιεχομένου.

Με τη νέα λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν θεματικές ενότητες που τους ενδιαφέρουν — όπως τεχνολογία, μουσική, ταξίδια ή γυμναστική — και να αποκλείσουν άλλες που θέλουν να βλέπουν λιγότερο. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια πιο φιλική διεπαφή με τον αλγόριθμο που καθορίζει τι βλέπουμε κάθε φορά που ανοίγουμε την εφαρμογή. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη συμπεριφορά μας (likes, παρακολούθηση βίντεο, αποθηκεύσεις), το Instagram δίνει πλέον τη δυνατότητα για άμεση παρέμβαση, κάτι που πολλοί ζητούσαν εδώ και χρόνια.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Μόλις λίγες ημέρες πριν, η εταιρεία παρουσίασε μια ακόμα νέα λειτουργία: το Watch History για τα Reels, που επιτρέπει στους χρήστες να δουν ποια βίντεο έχουν παρακολουθήσει πρόσφατα. Η σειρά αυτών των αναβαθμίσεων δείχνει ότι το Instagram προσπαθεί να διορθώσει δύο από τα μεγαλύτερα παράπονα του κοινού του — τον χαμηλό βαθμό ελέγχου στη ροή περιεχομένου και την αδυναμία εντοπισμού παλιότερων βίντεο.

Ο αλγόριθμος του Instagram είναι εδώ και χρόνια το επίκεντρο της εμπειρίας χρήσης του. Αυτός καθορίζει ποια βίντεο εμφανίζονται πρώτα, ποιες αναρτήσεις προωθούνται και ποιοι δημιουργοί αποκτούν ορατότητα. Με το νέο εργαλείο, η πλατφόρμα ουσιαστικά «ανοίγει» ένα παράθυρο διαλόγου με τους χρήστες: τους αφήνει να επηρεάσουν άμεσα την κατεύθυνση του feed τους, μειώνοντας τα άσχετα βίντεο και ενισχύοντας αυτά που ανταποκρίνονται πραγματικά στα ενδιαφέροντά τους.

Η αλλαγή αυτή μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις. Από τη μια πλευρά, το Instagram επιδιώκει να προσφέρει μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία, όπου κάθε ροή είναι διαφορετική και προσαρμοσμένη στα γούστα του χρήστη. Από την άλλη, η δυνατότητα φιλτραρίσματος περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει την «τυχαία ανακάλυψη» νέων δημιουργών ή θεμάτων που δεν γνωρίζαμε ότι μας ενδιαφέρουν. Η ισορροπία ανάμεσα στη στόχευση και στην ανακάλυψη είναι λεπτή, και μένει να φανεί αν το Instagram θα καταφέρει να τη διατηρήσει.

Για τους περισσότερους χρήστες, πάντως, η προοπτική ενός feed που δεν μοιάζει με χαοτικό μείγμα βίντεο είναι ήδη θετική. Όσοι έχουν βαρεθεί να βλέπουν άσχετα Reels ή επαναλαμβανόμενο περιεχόμενο από trend που δεν τους αφορά, θα μπορούν πλέον να προσαρμόζουν τη ροή τους ώστε να βλέπουν περισσότερα από όσα πραγματικά τους ενδιαφέρουν — και λιγότερα από αυτά που απλώς γεμίζουν τον χρόνο τους.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη διευκρινίσει ποιοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση στο νέο εργαλείο κατά τη φάση των δοκιμών, ούτε έχει ανακοινώσει πότε θα γίνει η επίσημη κυκλοφορία του. Μέχρι στιγμής, η λειτουργία δεν έχει εμφανιστεί σε καμία από τις εκδόσεις της εφαρμογής σε Android ή iOS. Παρόλα αυτά, οι δηλώσεις του Mosseri υποδεικνύουν ότι η ομάδα του Instagram σκοπεύει να προχωρήσει σύντομα και σε αντίστοιχες βελτιώσεις για το Threads, την πλατφόρμα μικροαναρτήσεων που λειτουργεί ως το «κοινωνικό αδελφάκι» του Instagram.