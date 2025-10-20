«To Internet είναι σχεδόν νεκρό», σύμφωνα με τον συνιδρυτή του Reddit

Μπορεί η θεωρία του «νεκρού Ίντερνετ» να ακούγεται σαν μια συνωμοσία του διαδικτύου, όμως για τον Alexis Ohanian, συνιδρυτή του Reddit, δεν είναι καθόλου φαντασία. «Το Internet είναι σχεδόν νεκρό», δήλωσε πρόσφατα σε επεισόδιο του podcast TBPN, περιγράφοντας μια ψηφιακή πραγματικότητα όπου η αυθεντικότητα πνίγεται μέσα σε έναν ωκεανό περιεχομένου που δημιουργείται από bots και τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη δυστοπική εικόνα, ο Ohanian βλέπει και μια αχτίδα ελπίδας: από τις στάχτες του «παλιού» διαδικτύου μπορεί να γεννηθεί κάτι νέο – πιο ανθρώπινο και ειλικρινές.

Τα σημάδια αυτής της μετάβασης είναι ήδη εμφανή. Πλατφόρμες όπως το Instagram, το X και το Pinterest έχουν γεμίσει με «AI Slop», αμέτρητες εικόνες και δημοσιεύσεις που παράγονται αυτόματα από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Στο LinkedIn, τα κείμενα με έμπνευση τύπου ChatGPT έχουν γίνει ο κανόνας, με αποτέλεσμα οι ίδιες οι φωνές των ανθρώπων να χάνονται κάτω από ένα ομοιόμορφο, προγραμματισμένο κύμα «παρακίνησης» και εταιρικού θετικισμού.

Παράλληλα, οι συνήθειες των χρηστών αλλάζουν ριζικά. Ειδικά οι νεότερες γενιές στρέφονται ολοένα και περισσότερο στα chatbots, αναζητώντας απαντήσεις και πληροφορίες απευθείας από την τεχνητή νοημοσύνη αντί να χρησιμοποιούν τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης. Δεν είναι τυχαίο ότι πρώην μηχανικός της Google αποκάλυψε πως η εταιρεία ανησυχεί περισσότερο για το SearchGPT – την υπό ανάπτυξη μηχανή αναζήτησης της OpenAI – παρά για τις αντιμονοπωλιακές έρευνες που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ.

Το παράδοξο, όπως επισημαίνει ο Ohanian, είναι ότι τα ίδια τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτούν αυτή την αλλαγή βασίζονται σε περιεχόμενο που δημιουργείται από ανθρώπους. Οι αλγόριθμοι εκπαιδεύονται «κανιβαλίζοντας» το υλικό του ίδιου του διαδικτύου – άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο, σχόλια – ώστε να μπορούν να παράγουν κάτι νέο. Όμως, όσο περισσότερο το διαδίκτυο γεμίζει με συνθετικό περιεχόμενο, τόσο λιγοστεύει η ανθρώπινη πρώτη ύλη που χρειάζονται αυτά τα μοντέλα για να συνεχίσουν να εξελίσσονται.

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, αυτό αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την πρόοδο των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης: εργαλεία όπως το ChatGPT, το Claude και το Gemini κινδυνεύουν να μετατραπούν σε φίδια που καταβροχθίζουν την ουρά τους. Η AI «τρέφεται» από το Ίντερνετ, αλλά το Ίντερνετ πλέον αποτελείται όλο και περισσότερο από την ίδια την AI.

Για τον Ohanian, αυτή είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η θεωρία του «νεκρού διαδικτύου» δεν είναι πια υπερβολή. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να εντοπίσουν τι είναι αυθεντικό και τι όχι. Από τους αυτοματοποιημένους λογαριασμούς στο X μέχρι τις ατελείωτες, επιφανειακές δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα, τα σημάδια ζωής — οι πραγματικές φωνές, οι αυθόρμητες συζητήσεις, το περιεχόμενο που εκπέμπει ανθρώπινη ενέργεια — έχουν γίνει σπάνια και πολύτιμα.

Η αντοχή του κόσμου έχει σχεδόν φτάσει στα όριά της. Όλη αυτή η συνθετική πληροφορία θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μια φυγή προς το αυθεντικό. Οι άνθρωποι θα αναζητήσουν ξανά το πραγματικό, το ανθρώπινο.

Ο ίδιος προβλέπει την εμφάνιση μιας νέας γενιάς κοινωνικών δικτύων — «verifiably human» πλατφορμών, όπως τις αποκαλεί — όπου η αυθεντική επικοινωνία θα βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι σημερινές ιδιωτικές ομαδικές συνομιλίες, σημειώνει, είναι ίσως η πιο καθαρή εκδοχή αυτής της τάσης: μικρές κοινότητες, πραγματικοί άνθρωποι, συζητήσεις χωρίς φίλτρα ή αλγοριθμικά «καθοδηγούμενο» περιεχόμενο.

Πιστεύω ότι η επόμενη μεγάλη εξέλιξη στα social media θα βασιστεί σε αυτό το μοντέλο. Οι πιο πολύτιμες πληροφορίες και οι πιο ουσιαστικές σχέσεις γεννιούνται εκεί όπου υπάρχει πραγματική αλληλεπίδραση.

Δεν είναι ο μόνος που σκέφτεται έτσι. Ο Sam Altman, συνιδρυτής και CEO της OpenAI, δήλωσε πρόσφατα πως το διαδίκτυο μπορεί να έχει καταληφθεί από bots μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Παλαιότερα δεν έδινα βάση στη θεωρία του “dead internet”, αλλά τώρα βλέπω λογαριασμούς στο Twitter που φαίνονται να λειτουργούν αποκλειστικά από LLMs.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν το Ίντερνετ «πεθαίνει», αλλά αν μπορεί να ξαναγεννηθεί. Ο Ohanian πιστεύει ότι η λύση βρίσκεται στην επιστροφή στον πυρήνα της ανθρώπινης επικοινωνίας — μικρότερες κοινότητες, περισσότερο περιεχόμενο που φτιάχνεται με πρόθεση και συναίσθημα, λιγότερη αυτοματοποίηση. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να έχει κατακλύσει τον κυβερνοχώρο, αλλά ίσως αυτή η κρίση να είναι η αφορμή για ένα πιο αληθινό, ανανεωμένο Ίντερνετ — ένα Ίντερνετ που θα θυμίζει ξανά ότι πίσω από κάθε οθόνη υπάρχει ένας άνθρωπος.

