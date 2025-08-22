Το James Webb ανακάλυψε νέο δορυφόρο του Ουρανού

Το James Webb Space Telescope συνεχίζει να διευρύνει τα όρια της αστρονομικής γνώσης, καταγράφοντας μια ακόμη σημαντική ανακάλυψη. Στις 2 Φεβρουαρίου, οι εικόνες που συνέλεξε αποκάλυψαν την ύπαρξη ενός νέου μικροσκοπικού δορυφόρου που περιφέρεται γύρω από τον Ουρανό. Με την προσθήκη αυτή, ο απολογισμός των γνωστών φεγγαριών του πλανήτη ανέρχεται πλέον σε 29.

Το νέο ουράνιο σώμα δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί. Έχει διάμετρο που δεν ξεπερνά τα 10 χιλιόμετρα, μέγεθος που το καθιστά σχεδόν αόρατο στα μάτια ακόμη και των πιο εξελιγμένων τηλεσκοπίων. Βρίσκεται περίπου 56000 χιλιόμετρα από το κέντρο του Ουρανού και ακολουθεί μια σχεδόν κυκλική τροχιά πάνω στο ισημερινό επίπεδο του πλανήτη. Η γεωμετρία της κίνησής του υποδηλώνει ότι πιθανότατα σχηματίστηκε κοντά στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα, χωρίς να έχει μετακινηθεί δραστικά μέσα στα δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης του πλανητικού συστήματος.

Ο Ουρανός διαθέτει ήδη έναν εντυπωσιακό «στόλο» δορυφόρων. Πέρα από τα πέντε μεγάλα φεγγάρια – Miranda, Ariel, Umbriel, Titania και Oberon – φιλοξενεί ακόμη 13 μικρά και 10 ακανόνιστα, τα οποία χαρακτηρίζονται από απρόβλεπτες τροχιές και ιδιόμορφα χαρακτηριστικά. Ο νέος δορυφόρος έρχεται να προστεθεί στην κατηγορία των μικρότερων, εκεί όπου οι επιστήμονες εντοπίζουν συχνά περίπλοκες σχέσεις με τα δαχτυλίδια του πλανήτη. Για την ώρα, το φεγγάρι παραμένει ανώνυμο και η ονοματοδοσία του θα γίνει επίσημα μόνο όταν εγκριθεί από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU).

Η ανακάλυψη έγινε χάρη σε μια σειρά από δέκα εκθέσεις μεγάλης διάρκειας, καθεμία 40 λεπτών, που λήφθηκαν από την κάμερα NIRCam του James Webb, η οποία λειτουργεί στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα. Η ομάδα ερευνητών του Southwest Research Institute ανέλυσε προσεκτικά τα δεδομένα, εντοπίζοντας το αχνό στίγμα που μαρτυρούσε την παρουσία του νέου φεγγαριού.

Το εύρημα δεν έχει μόνο στατιστική σημασία. Όπως εξηγεί ο Matthew Tiscareno από το SETI Institute, «κανένας άλλος πλανήτης δεν διαθέτει τόσα μικρά εσωτερικά φεγγάρια όσο ο Ουρανός, και οι πολύπλοκες σχέσεις τους με τα δαχτυλίδια υποδεικνύουν ένα χαοτικό παρελθόν που θολώνει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ένα σύστημα δαχτυλιδιών και σε ένα σύστημα δορυφόρων». Η ανακάλυψη αυτού του νέου δορυφόρου, μικρότερου και πιο αχνά φωτισμένου από οποιονδήποτε από τους ήδη γνωστούς εσωτερικούς δορυφόρους, αφήνει να εννοηθεί ότι πιθανόν κρύβονται ακόμη περισσότερα μυστικά γύρω από τον πλανήτη.

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται να ενισχύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για τον Ουρανό, έναν πλανήτη που παραμένει γεμάτος μυστήρια. Το James Webb, με την υψηλή ευαισθησία του στις λεπτές αποχρώσεις του φωτός, αποδεικνύεται το ιδανικό εργαλείο για την εξερεύνηση των πιο αθέατων πτυχών του Ηλιακού μας Συστήματος. Κάθε νέα λεπτομέρεια που αποκαλύπτεται φέρνει τους ερευνητές πιο κοντά στην κατανόηση όχι μόνο του ίδιου του Ουρανού, αλλά και της ιστορίας σχηματισμού των πλανητικών συστημάτων συνολικά.

