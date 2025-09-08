Το Kuiper της Amazon φτάνει ταχύτητες 1,2 Gbps και «κοιτάζει» το Starlink

Η Amazon έκανε επίδειξη ισχύος στον τομέα του δορυφορικού διαδικτύου, παρουσιάζοντας ότι το Project Kuiper μπορεί να προσφέρει ταχύτητες που ξεπερνούν το 1,2 gigabit ανά δευτερόλεπτο. Σε μια δημόσια δοκιμή, η εταιρική κεραία έφτασε τα 1.289 megabits μέσω της πλατφόρμας Speedtest της Ookla, επίδοση που πριν λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητη. Το επίτευγμα αυτό φέρνει τον κολοσσό του Σιάτλ πιο κοντά στον βασικό του ανταγωνιστή, το Starlink της SpaceX, που διαθέτει ήδη χιλιάδες ενεργούς δορυφόρους και εκατομμύρια συνδρομητές σε όλο τον κόσμο.

Η τεχνολογία πίσω από την επίδειξη

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε με μια phased array κεραία, την οποία ο υπεύθυνος του έργου Rajeev Badyal χαρακτήρισε ως τον πρώτο εμπορικό τερματικό σταθμό ικανό να διατηρεί gigabit ταχύτητες σε χαμηλή τροχιά. Η Amazon έχει ανακοινώσει τρεις τύπους τερματικών: ένα μικρό, διαμέτρου περίπου 18 εκατοστών, που προορίζεται για ταχύτητες έως 100 Mbps, ένα τυπικό, λίγο μεγαλύτερο από 10 εκατοστά, με στόχο τα 400 Mbps και μια εταιρική έκδοση, όπως αυτή που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή, η οποία μπορεί να ξεπεράσει το 1 Gbps και απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Δορυφορικός στόλος σε εξέλιξη

Μέχρι σήμερα η Amazon έχει εκτοξεύσει πάνω από εκατό δορυφόρους. Ωστόσο, για να τηρήσει τους όρους που έχει θέσει η Federal Communications Commission (FCC), θα πρέπει να φτάσει περίπου τους 1.600 δορυφόρους έως τα μέσα του 2026. Σε πλήρη ανάπτυξη, ο αστερισμός Kuiper αναμένεται να περιλαμβάνει γύρω στους 3.200 δορυφόρους. Για να επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα, η εταιρεία έχει δημιουργήσει εργοστάσιο παραγωγής δορυφόρων στην πόλη Kirkland της Ουάσινγκτον, ενώ έχει κλείσει συμφωνίες με πολλούς παρόχους εκτοξεύσεων, από την Arianespace και την Blue Origin, μέχρι και –παραδόξως– την ίδια τη SpaceX.

Η πρόκληση της πραγματικής χρήσης

Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η διαχείριση του bandwidth του δικτύου. Όπως συμβαίνει συχνά, οι ταχύτητες που καταγράφονται σε δοκιμές με λίγους χρήστες δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την εμπειρία μιας παγκόσμιας υπηρεσίας με δεκάδες χιλιάδες συνδέσεις ταυτόχρονα. Η Amazon θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ισορροπήσει το φορτίο και να διαχειριστεί την κίνηση με τρόπο που να διατηρεί την υποσχόμενη ποιότητα υπηρεσίας.

Οι πρώτες εμπορικές συνεργασίες

Παράλληλα, οι πρώτες συμφωνίες με πελάτες δείχνουν ότι το Kuiper μπαίνει δυναμικά στην αγορά. Η αεροπορική εταιρεία JetBlue ανακοίνωσε πως από το 2027 θα εξοπλίσει τα αεροσκάφη της με συνδέσεις Kuiper, προσφέροντας δωρεάν Wi-Fi στους επιβάτες. Στην Αυστραλία, ο κρατικός πάροχος NBN Co σκοπεύει να ενσωματώσει το σύστημα ήδη από το 2026, επεκτείνοντας την κάλυψη σε αγροτικές περιοχές με οικιακές ταχύτητες έως 400 Mbps και εταιρικές συνδέσεις που θα αγγίζουν το 1 Gbps. Στις ΗΠΑ, πολιτείες όπως το Wyoming περιμένουν το δίκτυο της Amazon για να αποκτήσουν τουλάχιστον 150 Mbps σε κοινότητες που σήμερα στερούνται αξιόπιστης ευρυζωνικής σύνδεσης.

Ένας νέος παίκτης σε μια δύσκολη αρένα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η SpaceX του Elon Musk διατηρεί σαφές προβάδισμα, έχοντας ήδη αναπτύξει μια τεράστια δορυφορική υποδομή και κερδίσει εκατομμύρια συνδρομητές. Ωστόσο, η είσοδος της Amazon στον χώρο εισάγει έναν νέο αντίπαλο με βιομηχανικούς πόρους και υποδομές που λίγοι μπορούν να συναγωνιστούν. Αν το Kuiper καταφέρει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του, τότε η ισορροπία στον τομέα της δορυφορικής συνδεσιμότητας ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τα επόμενα χρόνια, με τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο να βγαίνουν οι πραγματικοί κερδισμένοι.

