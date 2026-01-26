Το μεγάλο στοίχημα του Elon Musk: Υποσχέθηκε ρομπότ στην αγορά σε λιγότερο από δύο χρόνια

Από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, ο Elon Musk δεν αρκέστηκε απλώς στο να μιλήσει για ηλεκτρικά οχήματα ή για την εξερεύνηση του διαστήματος. Σε μια συζήτηση με τον CEO της BlackRock, Larry Fink, ο επικεφαλής της Tesla προχώρησε σε μια δέσμευση που, αν υλοποιηθεί, υπόσχεται να αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα των νοικοκυριών: το ανθρωποειδές ρομπότ της εταιρείας, γνωστό ως Optimus, αναμένεται να είναι διαθέσιμο προς πώληση στο ευρύ κοινό μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Δεδομένου ότι βρισκόμαστε στις αρχές του 2026, το χρονοδιάγραμμα του Musk τοποθετεί την εμπορική διάθεση του ρομπότ στα τέλη του 2027. «Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, θα πουλάμε ανθρωποειδή ρομπότ στο κοινό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας την απαραίτητη υποσημείωση ότι αυτό θα συμβεί μόνο όταν η Tesla θα είναι βέβαιη για την «πολύ υψηλή αξιοπιστία και ασφάλεια» του προϊόντος.

Από το εργοστάσιο στο σαλόνι σας

Το σχέδιο της Tesla φαίνεται να ακολουθεί μια σταδιακή πορεία. Σύμφωνα με τον Musk, τα ρομπότ Optimus εκτελούν ήδη απλές εργασίες στα εργοστάσια της εταιρείας. Η πρόβλεψή του είναι πως εντός του 2026, τα ρομπότ αυτά θα αναλάβουν πιο σύνθετα καθήκοντα, παραμένοντας ωστόσο σε βιομηχανικό περιβάλλον. Το μεγάλο άλμα προς την καταναλωτική αγορά τοποθετείται χρονικά για το 2027.

Το όραμα που παρουσίασε ο Musk στο ελβετικό θέρετρο περιγράφει μια τεχνολογική πραγματικότητα όπου τα ρομπότ θα λειτουργούν ως βοηθοί για κάθε ανάγκη: από τη φροντίδα ηλικιωμένων και την φύλαξη παιδιών, μέχρι τις καθημερινές οικιακές αγγαρείες. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μακροπρόθεσμα, «όλοι στη Γη θα έχουν από ένα», προβλέποντας μάλιστα ότι ο πληθυσμός των ρομπότ θα ξεπεράσει τελικά εκείνον των ανθρώπων.

Η «οικονομία της αφθονίας» και οι επιφυλάξεις

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής σκιαγράφησε ένα μέλλον «αφθονίας», όπου η μαζική παραγωγή ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη θα εκμηδενίσουν το κόστος εργασίας και αγαθών. Ωστόσο, η δημοσιογραφική έρευνα επιβάλλει μια πιο προσεκτική ανάγνωση των εξαγγελιών. Η ιστορία της Tesla είναι γεμάτη από φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα που σπάνια τηρήθηκαν κατά γράμμα.

Οι αναλυτές της αγοράς θυμούνται καλά τις υποσχέσεις για το πλήρως αυτόνομο σύστημα οδήγησης (FSD), το οποίο ο Musk δήλωνε ότι θα ήταν έτοιμο χρόνια πριν, ή τις καθυστερήσεις στην παραγωγή του Cybertruck και του νέου Roadster. Ο «χρόνος του Elon» (Elon Time), όπως χαϊδευτικά αποκαλείται στη βιομηχανία η τάση του να υποτιμά τον χρόνο ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, αποτελεί έναν παράγοντα που οι επενδυτές λαμβάνουν πλέον σοβαρά υπόψη.

Επιπλέον, παρά τα εντυπωσιακά βίντεο που κυκλοφορούν κατά καιρούς και δείχνουν το Optimus να διπλώνει ρούχα ή να περπατάει, παραμένουν ερωτηματικά για το επίπεδο αυτονομίας του. Πρόσφατες αναφορές και παραδοχές μηχανικών υποδεικνύουν ότι πολλές από αυτές τις επιδείξεις βασίζονται ακόμη σε τηλεχειρισμό (teleoperation) και όχι σε πλήρη αυτόνομη νοημοσύνη, κάτι που καθιστά το χρονοδιάγραμμα του 2027 εξαιρετικά πιεστικό για ένα προϊόν ευρείας κατανάλωσης.

Ο ανταγωνισμός και το στοίχημα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Tesla δεν «παίζει» μόνη της σε αυτό το πεδίο. Εταιρείες όπως η Boston Dynamics (με το νέο ηλεκτρικό Atlas) και η Figure AI, έχουν ήδη παρουσιάσει εντυπωσιακά δείγματα γραφής στον τομέα της ρομποτικής. Το πλεονέκτημα που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η Tesla είναι η μαζική παραγωγή και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας AI που αναπτύσσει για τα αυτοκίνητά της.

Στο Νταβός, ο Musk συνέδεσε άμεσα την εξέλιξη του Optimus με την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης, προβλέποντας ότι η AI θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη ίσως και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ή το αργότερο το επόμενο. Αυτή η σύγκλιση ρομποτικής και λογισμικού είναι το «κλειδί» για να μετατραπεί το Optimus από ένα ακριβό βιομηχανικό εργαλείο σε μια οικιακή συσκευή.

Η αγορά παρακολουθεί με ενδιαφέρον αλλά και σκεπτικισμό. Αν η Tesla καταφέρει όντως να διαθέσει ένα λειτουργικό, ασφαλές και χρήσιμο ανθρωποειδές ρομπότ μέχρι το 2027, θα μιλάμε για μια βιομηχανική επανάσταση. Αν όμως οι ημερομηνίες μετατεθούν ξανά, το Optimus θα παραμείνει για λίγο καιρό ακόμα ένα εντυπωσιακό project στα εργαστήρια της εταιρείας, περιμένοντας την τεχνολογία να φτάσει το όραμα του δημιουργού της