Το μεγάλο ξεκαθάρισμα στην κρυπτο-παρανομία: Η Europol κατεβάζει το Cryptomixer

Οι ευρωπαϊκές αρχές έβαλαν τέλος σε μία από τις πιο δημοφιλείς και επίμαχες υπηρεσίες «ξεπλύματος» κρυπτονομισμάτων. Το Cryptomixer.io, μια πλατφόρμα mixing που λειτουργούσε εδώ και χρόνια ως σημείο αναφοράς για κυβερνοεγκληματίες, τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από συντονισμένη επιχείρηση ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας με επικεφαλής την Europol. Στη θέση της ιστοσελίδας εμφανίζεται πλέον η γνωστή καταχώρηση κατάσχεσης των αρχών, σηματοδοτώντας το τέλος μιας δραστηριότητας που διευκόλυνε τη διακίνηση τεράστιων ποσών παράνομων κεφαλαίων.

Η επιχείρηση αποτελεί ακόμα ένα επεισόδιο στη συνεχιζόμενη μάχη των ευρωπαϊκών και διεθνών υπηρεσιών ενάντια στη χρήση κρυπτονομισμάτων για εγκληματικούς σκοπούς. Η Europol περιέγραψε ευθέως το Cryptomixer ως την «πλατφόρμα επιλογής για κυβερνοεγκληματίες» που αναζητούσαν τρόπους να αποκρύψουν παράνομες πληρωμές. Οι χρήστες της υπηρεσίας προέρχονταν από ένα ευρύ φάσμα παράνομων δραστηριοτήτων: από εμπορία ναρκωτικών και όπλων, μέχρι ransomware επιθέσεις και απάτες με κάρτες πληρωμών. Το μέγεθος του προβλήματος γίνεται εμφανές από τα στοιχεία που παρουσίασαν οι αρχές: από το 2016 έως σήμερα, μέσω του Cryptomixer φέρεται να έχουν ξεπλυθεί κρυπτονομίσματα αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου, υπηρεσίες όπως το Cryptomixer θεωρούνταν απαραίτητο εργαλείο. Παρότι τα κρυπτονομίσματα έχουν τη φήμη των «ανώνυμων ψηφιακών χρημάτων», η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Blockchain όπως του Bitcoin διατηρούν δημόσια και μόνιμη καταγραφή όλων των συναλλαγών. Εταιρείες όπως Chainalysis και Elliptic, αλλά και υπηρεσίες επιβολής του νόμου, έχουν πλέον στη διάθεσή τους όλο και πιο εξελιγμένα εργαλεία για να παρακολουθούν τη ροή κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει πως όποιος θέλει να μετατρέψει κέρδη από παράνομες δραστηριότητες σε «καθαρό» χρήμα πρέπει πρώτα να αποκρύψει την πηγή τους.

Εδώ ακριβώς έμπαιναν στο παιχνίδι τα crypto mixers. Το Cryptomixer συγκέντρωνε κεφάλαια από πολλούς διαφορετικούς χρήστες, τα αναμείγνυε και έπειτα τα έστελνε ξανά σε διαφορετικές διευθύνσεις σε τυχαίες χρονικές στιγμές. Με αυτόν τον τρόπο, η ιχνηλάτηση των συναλλαγών και η σύνδεση των αρχικών κεφαλαίων με τους τελικούς αποδέκτες γινόταν εξαιρετικά δύσκολη.

Η έρευνα των αρχών δεν περιορίστηκε στο κλείσιμο της ιστοσελίδας. Σύμφωνα με την Europol, κατασχέθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ σε bitcoin, τρεις servers και 12 terabytes δεδομένων που ενδέχεται να βοηθήσουν στον εντοπισμό χρηστών και διαχειριστών του δικτύου. Τα ψηφιακά αρχεία αναμένονται να αποτελέσουν θεμέλιο για νέες έρευνες που πιθανότατα θα ανοίξουν τον δρόμο για συλλήψεις.

Παράλληλα, η Europol ανέδειξε ότι το Cryptomixer είχε εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για ransomware οργανώσεις, αγορές του dark web και ύποπτα φόρουμ της υπόγειας διαδικτυακής οικονομίας. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, το λογισμικό της πλατφόρμας «μπλόκαρε την ιχνηλασιμότητα των κεφαλαίων στο blockchain», με αποτέλεσμα οι εγκληματίες να μπορούν να μεταφέρουν ανενόχλητα μεγάλες ποσότητες παράνομων κερδών σε ανταλλακτήρια και στη συνέχεια να τα μετατρέπουν σε άλλα crypto ή σε κανονικό νόμισμα.

Η κατάσχεση του Cryptomixer δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Οι διεθνείς διωκτικές αρχές έχουν εδώ και χρόνια ξεκινήσει πόλεμο κατά των mixers. Το Tornado Cash έχει ήδη δεχθεί κυρώσεις, ενώ υπηρεσίες όπως το Chipmixer έχουν βρεθεί στο στόχαστρο αντίστοιχων επιχειρήσεων. Το νέο χτύπημα δείχνει ότι η πίεση αυξάνεται και πως η χρήση mixers δεν αποτελεί πλέον ασφαλές καταφύγιο για εγκληματικά κεφάλαια.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο αγώνας έφτασε στο τέλος του. Η ζήτηση για μεθόδους απόκρυψης παραμένει τεράστια και το κενό που αφήνει το Cryptomixer αναμένεται να δημιουργήσει χώρο για νέους παίκτες, πιο διακριτικούς, πιο αποκεντρωμένους και ίσως πιο δύσκολους να εντοπιστούν.