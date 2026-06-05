Το MIT παρουσίασε εξωτερικό βηματοδότη υπερήχων χωρίς χειρουργείο

Σύνοψη

Ερευνητές του MIT ανέπτυξαν ένα εξωτερικό αυτοκόλλητο επίθεμα που ρυθμίζει τον καρδιακό ρυθμό αποκλειστικά μέσω υπερήχων.

Η τεχνολογία συνδυάζει μια αρχική γονιδιακή θεραπεία, η οποία καθιστά τα καρδιακά κύτταρα ευαίσθητα στα ηχητικά κύματα.

Στόχος είναι η πλήρης αντικατάσταση των παραδοσιακών βηματοδοτών, αποφεύγοντας τις εξαιρετικά επεμβατικές χειρουργικές διαδικασίες ανοιχτής καρδιάς.

Τα εργαστηριακά πειράματα έδειξαν άμεση σταθεροποίηση του καρδιακού ρυθμού σε ζωικά μοντέλα με σοβαρές αρρυθμίες.

Η τεχνολογία των βηματοδοτών σώζει εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως, ωστόσο η μέθοδος εμφύτευσης βασίζεται σε πρακτικές που προϋποθέτουν ανοιχτά χειρουργεία και την τοποθέτηση καλωδίων απευθείας στον καρδιακό μυ.

Το MIT παρουσιάζει την επόμενη ημέρα της καρδιολογίας, έναν εξωτερικό βηματοδότη σε μορφή αυτοκόλλητου, ο οποίος εκμεταλλεύεται τον τομέα της υπερηχογενετικής.

Πώς λειτουργεί ο εξωτερικός βηματοδότης υπερήχων του MIT;

Το επίθεμα του MIT χρησιμοποιεί τεχνολογία υπερήχων συνδυαστικά με γονιδιακή θεραπεία για τη ρύθμιση του καρδιακού παλμού χωρίς χειρουργείο. Αρχικά δημιουργούνται συγκεκριμένα ιοντικά κανάλια στον καρδιακό μυ, τα οποία ανοίγουν αποκλειστικά όταν λάβουν τις ηχητικές συχνότητες του αυτοκόλλητου επιθέματος, επιτρέποντας την είσοδο ασβεστίου και προκαλώντας την άμεση σύσπαση της καρδιάς.

Υλικό κατασκευής: Εξαιρετικά λεπτό επίθεμα από εξευγενισμένο υδρογέλη (hydrogel) που φιλοξενεί μικροσκοπικούς ακουστικούς μορφοτροπείς.

Εξαιρετικά λεπτό επίθεμα από εξευγενισμένο υδρογέλη (hydrogel) που φιλοξενεί μικροσκοπικούς ακουστικούς μορφοτροπείς. Μέθοδος λειτουργίας: Τροποποίηση των κυττάρων ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα σε συγκεκριμένα ακουστικά ερεθίσματα.

Τροποποίηση των κυττάρων ώστε να ανταποκρίνονται άμεσα σε συγκεκριμένα ακουστικά ερεθίσματα. Διαδικασία 2 σταδίων: Μία μόνο αρχική ένεση για την απαραίτητη γονιδιακή θεραπεία, ακολουθούμενη από την απλή επικόλληση του επιθέματος στο στήθος.

Μία μόνο αρχική ένεση για την απαραίτητη γονιδιακή θεραπεία, ακολουθούμενη από την απλή επικόλληση του επιθέματος στο στήθος. Εξωτερική τροφοδοσία: Το επίθεμα απαιτεί σύνδεση με μια μπαταρία μεγέθους τσέπης για την παροχή ενέργειας.

Η επιστήμη πίσω από τα ηχητικά κύματα

Η ερευνητική ομάδα απέδειξε ότι το ανθρώπινο σώμα μπορεί να λειτουργήσει ως αγωγός στοχευμένων συχνοτήτων. Κατά την πρώτη φάση της θεραπείας, η γονιδιακή ένεση μεταφέρει εντολές στον καρδιακό μυ για τη δημιουργία μηχανοευαίσθητων καναλιών ιόντων. Αυτά τα κανάλια παραμένουν αδρανή μέχρι τη στιγμή που το εξωτερικό επίθεμα εκπέμψει ένα συγκεκριμένο μοτίβο υπερήχων.

Όταν ο υπέρηχος διαπερνά τον ιστό, τα κανάλια ανοίγουν μηχανικά, προκαλώντας εκπόλωση των κυττάρων μέσω της απότομης εισόδου ασβεστίου. Αυτό το χημικό σήμα είναι απολύτως ταυτόσημο με τον φυσικό ηλεκτρικό παλμό που διατάζει την καρδιά να χτυπήσει. Τα εργαστηριακά δεδομένα από τις in vitro δοκιμές σε καλλιέργειες ανθρώπινων καρδιακών κυττάρων κατέγραψαν τέλειο συγχρονισμό με τον υπέρηχο. Σε μεταγενέστερα in vivo πειράματα σε ζωικά μοντέλα με προκαθορισμένες, ακραίες αρρυθμίες, η συχνότητα σταθεροποιήθηκε σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

Η έλευση μιας μη επεμβατικής τεχνολογίας, όπως το επίθεμα του MIT, λύνει κρίσιμα τοπικά προβλήματα. Πρώτον, εκμηδενίζει τον χρόνο νοσηλείας και τις μετεγχειρητικές λοιμώξεις, αποσυμφορώντας τις καρδιολογικές κλινικές. Δεύτερον, οι αντικαταστάσεις των συσκευών, οι οποίες στη χώρα μας κοστίζουν εκατομμύρια ευρώ ετησίως στα ασφαλιστικά ταμεία (καθώς οι μπαταρίες των εσωτερικών βηματοδοτών εξαντλούνται), απλοποιούνται. Ο ασθενής απλώς θα αλλάζει το εξωτερικό powerbank, ενώ η παρακολούθηση της κατάστασής του θα γίνεται εξωνοσοκομειακά. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν ότι παρόμοιες τεχνολογίες θα περάσουν το στάδιο των εγκρίσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) εντός της επόμενης πενταετίας, δημιουργώντας νέα δεδομένα και για τους Έλληνες ασθενείς.