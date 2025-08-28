Το Monster του Netflix επιστρέφει με την ιστορία του Ed Gein

Στις 3 Οκτωβρίου 2025 κάνει πρεμιέρα στο Netflix η τρίτη σεζόν της σειράς ανθολογίας Monster του Ryan Murphy, αυτή τη φορά αφιερωμένη στον διαβόητο Ed Gein, έναν από τους πιο ανατριχιαστικούς εγκληματίες στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο Charlie Hunnam αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, σε μια ιστορία που υπόσχεται να είναι η πιο ζοφερή και σκληρή μέχρι σήμερα, ξεπερνώντας ακόμα και τις σεζόν που βασίστηκαν στον Jeffrey Dahmer και στους αδελφούς Lyle και Erik Menendez.

Ο Ed Gein έμεινε γνωστός ως «Butcher of Plainfield» μετά τις αποκαλύψεις ότι, εκτός από τους δύο φόνους για τους οποίους ομολόγησε (της Mary Hogan το 1954 και της Bernice Worden το 1957), συνήθιζε να ξεθάβει πτώματα από τοπικά νεκροταφεία. Από τα λείψανα κατασκεύαζε μακάβρια «αναμνηστικά» – από μάσκες φτιαγμένες από ανθρώπινα πρόσωπα έως ένα ολόκληρο «γυναικείο κοστούμι», το οποίο λέγεται ότι δημιούργησε μετά τον θάνατο της μητέρας του. Οι φρικαλεότητες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία εμβληματικών ταινιών τρόμου όπως τα Psycho, The Texas Chainsaw Massacre και The Silence of the Lambs.

Η πρώτη ματιά που έδωσε στη δημοσιότητα το Netflix έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις. Σε ένα από τα πόστερ ο Gein παρουσιάζεται να ταυτίζεται με τον «δολοφόνο με το αλυσοπρίονο», μια εικόνα που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα. Σύμφωνα με έρευνες, η Mary Hogan πυροβολήθηκε, ενώ η Bernice Worden αποκεφαλίστηκε και διαμελίστηκε τόσο βάναυσα που δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί με ακρίβεια η αιτία θανάτου της. Σε καμία περίπτωση δεν έχει αποδειχθεί ότι ο Gein σκότωσε με αλυσοπρίονο, ούτε καν ότι το χρησιμοποίησε ως όπλο.

Αντίθετα, οι πιο σοκαριστικές πτυχές της ζωής του σχετίζονται με τη διατήρηση ανθρώπινων υπολειμμάτων, πράξεις που, αν και απεχθείς, δεν ταυτίζονται με την κινηματογραφική εικόνα του σφαγέα με την αλυσίδα. Με αυτόν τον τρόπο, η σειρά φαίνεται να θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, κάτι που ίσως στερήσει μέρος της αυθεντικότητάς της.

Οι προηγούμενες σεζόν του Monster είχαν μια σαφή στόχευση: να αφηγηθούν, μέσα από δραματοποιημένα αλλά ακριβή γεγονότα, τις σκοτεινές ιστορίες πραγματικών εγκληματιών. Με την υπόθεση του Ed Gein, το Netflix φαίνεται να υποκύπτει στον πειρασμό του εντυπωσιασμού, υιοθετώντας στοιχεία που προέρχονται περισσότερο από τον κινηματογραφικό μύθο παρά από τα καταγεγραμμένα γεγονότα.

Η επιλογή αυτή μπορεί να καθιστά τις εικόνες πιο «κινηματογραφικά» δυνατές, αλλά κινδυνεύει να μετατρέψει τον Gein σε μια καρικατούρα, έναν φανταστικό μπαμπούλα αντί για το πραγματικό πρόσωπο που προκάλεσε φρίκη και τρόμο στην αμερικανική κοινωνία.

Παρά τις υπερβολές του marketing, δεν χωρά αμφιβολία ότι η ιστορία του Ed Gein είναι από μόνη της αρκετά τρομακτική. Τα απομεινάρια 15 γυναικών που βρέθηκαν στο σπίτι του μαρτυρούν την αρρωστημένη του εμμονή με το θάνατο και την ανθρώπινη σάρκα. Αυτές οι λεπτομέρειες αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους σεναριογράφους του Hollywood και έδωσαν σάρκα και οστά σε μερικές από τις πιο ανατριχιαστικές κινηματογραφικές φιγούρες του 20ού αιώνα.

Από αυτή την οπτική, η νέα σεζόν του Monster έχει τη δυνατότητα να αναδείξει πώς ένας «απλός» άνθρωπος από μια μικρή πόλη του Wisconsin μετατράπηκε σε σύμβολο φρίκης και πώς οι πράξεις του επηρέασαν ολόκληρη την κουλτούρα του τρόμου.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την ατμόσφαιρα και τη σκηνοθετική γραφή του Ryan Murphy, ελπίζοντας σε ένα τηλεοπτικό αποτέλεσμα αντίστοιχο με τις πρώτες ένδοξες σεζόν του American Horror Story. Ωστόσο, για άλλους, η απόφαση να αλλοιωθούν τα πραγματικά γεγονότα για χάρη του θεάματος αφήνει μια πικρή γεύση.

Η υπόθεση Gein δεν χρειάζεται «αλυσοπρίονα» για να τρομάξει. Η ίδια η πραγματικότητα ήταν αρκετά εφιαλτική, και το ζητούμενο για μια σειρά που βασίζεται σε αληθινά εγκλήματα είναι η ισορροπία ανάμεσα στον σεβασμό προς τα γεγονότα και τη δραματουργία.