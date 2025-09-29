Το μυστήριο χτύπημα που ακούστηκε στο Διάστημα και παραμένει άλυτο

Οι ιστορίες τρόμου στο Διάστημα έχουν εμπνεύσει τη φαντασία μας μέσα από βιβλία, ταινίες και σειρές επιστημονικής φαντασίας. Όμως, δεν είναι όλες καρπός φαντασίας. Κάποιες έχουν τη ρίζα τους σε πραγματικά περιστατικά, που μέχρι και σήμερα αφήνουν τους επιστήμονες με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο ανεξήγητος ήχος που άκουσε ένας Κινέζος αστροναύτης το 2003, ο οποίος παραμένει αίνιγμα ακόμη και μετά από δύο δεκαετίες.

Ήταν Οκτώβριος του 2003 όταν η Κίνα πραγματοποίησε το ιστορικό της βήμα στέλνοντας τον πρώτο της άνθρωπο στο διάστημα. Η αποστολή Shenzhou 5 μετέφερε τον αστροναύτη Yang Liwei σε ένα ταξίδι διάρκειας 21 ωρών. Όμως, στη διάρκεια αυτής της πτήσης, ο Liwei βρέθηκε αντιμέτωπος με κάτι που δεν μπορούσε να εξηγήσει: έναν παράξενο θόρυβο.

Ο ήχος περιγράφηκε από τον ίδιο σαν «χτύπημα ξύλινου σφυριού πάνω σε μεταλλική επιφάνεια». Ο θόρυβος ακουγόταν κατά διαστήματα, χωρίς εμφανή αιτία. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο ήταν πως ο Liwei είχε την αίσθηση ότι ο ήχος προερχόταν από το εξωτερικό του διαστημικού σκάφους.

Το γεγονός θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα μοναδικό περιστατικό. Ωστόσο, η ιστορία δεν σταμάτησε εκεί. Το 2005, οι αστροναύτες της αποστολής Shenzhou 6 ανέφεραν πως άκουσαν ακριβώς τον ίδιο ήχο. Τρία χρόνια αργότερα, το ίδιο συνέβη και στην αποστολή Shenzhou 7. Και στις τρεις περιπτώσεις, κανείς δεν κατάφερε να εντοπίσει την πηγή του ήχου.

Αντίστοιχα, και σε άλλες αποστολές στο Διάστημα έχουν καταγραφεί περίεργοι ήχοι. Στην αποστολή Apollo 10 το 1969, οι αστροναύτες μίλησαν για ένα «σφύριγμα» που άκουσαν όταν βρίσκονταν στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, το οποίο καταγράφηκε και από τα συστήματα του σκάφους. Πολύ πιο πρόσφατα, οι Butch Wilmore και Sunita Williams, που είχαν εγκλωβιστεί για εβδομάδες στο Διάστημα μετά το πρόβλημα με το Boeing Starliner, δήλωσαν ότι άκουσαν έναν περίεργο παλμικό ήχο.

Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιστήμονες έχουν καταφέρει να δώσουν εξήγηση. Το «σφύριγμα» του Apollo 10 αποδόθηκε σε παρεμβολές μεταξύ των ραδιοσυχνοτήτων των δύο modules, ενώ ο θόρυβος στο Starliner εξηγήθηκε ως ανατροφοδότηση ήχου ανάμεσα στο διαστημόπλοιο και τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ωστόσο, το χτύπημα που ακούστηκε στις τρεις κινεζικές αποστολές παραμένει μυστήριο.

Το ερώτημα είναι τι θα μπορούσε να προκαλέσει έναν τέτοιο ήχο στο κενό του Διαστήματος. Ο καθηγητής Goh Cher Hiang από το National University of Singapore εξήγησε ότι για να υπάρξει ήχος χρειάζεται μέσο διάδοσης, όπως αέρας, νερό ή κάποιο στερεό υλικό. Αυτό σημαίνει ότι, αν όντως ακούστηκε «χτύπημα», πιθανότατα κάτι φυσικό προσέκρουε στο διαστημικό σκάφος.

Μια θεωρία υποστηρίζει ότι μικρά διαστημικά θραύσματα ή σκουπίδια μπορεί να χτυπούσαν το σκάφος προκαλώντας τον χαρακτηριστικό θόρυβο. Μια δεύτερη εκδοχή είναι ότι οι ακραίες διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στη Γη και το διάστημα προκαλούσαν μικρές διαστολές ή συστολές στο μεταλλικό σώμα του σκάφους, δημιουργώντας ήχους που θύμιζαν χτυπήματα. Υπάρχει και μια τρίτη υπόθεση, πως ίσως οφειλόταν σε μικρές διαρροές αέρα ή δονήσεις από αντικείμενα μέσα στο ίδιο το σκάφος.

Παρά τις θεωρίες αυτές, παραμένει εντυπωσιακό ότι το ίδιο φαινόμενο καταγράφηκε σε τρεις διαφορετικές αποστολές μέσα σε διάστημα πέντε ετών, χωρίς ποτέ να δοθεί οριστική απάντηση.

Η ιστορία του Yang Liwei δεν είναι το μόνο ανεξήγητο μυστήριο του Διαστήματος. Από τον «απειλητικό βόμβο» που κατέγραψε το Voyager 1 στα 14 δισεκατομμύρια μίλια μακριά από τη Γη, μέχρι τους περίεργους ήχους που αποδίδονται σε μαύρες τρύπες, η εξερεύνηση του Σύμπαντος φέρνει συχνά αντιμέτωπους τους επιστήμονες με φαινόμενα που αψηφούν τις μέχρι τώρα γνώσεις μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επιστήμη βρίσκει εξηγήσεις που καθησυχάζουν. Σε άλλες, όμως, μένει μόνο το μυστήριο και η αίσθηση ότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή της κατανόησης του Διαστήματος.

