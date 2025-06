Το νέο Xiaomi SU7 Ultra κάνει ντεμπούτο στο θρυλικό Gran Turismo 7!

Η Xiaomi και η Polyphony Digital ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους στο Round One of the Gran Turismo World Series 2025. Συγκεκριμένα, το Xiaomi SU7 Ultra -το κορυφαίο πολυτελές ηλεκτρικό όχημα υψηλών επιδόσεων της Xiaomi EV- θα κάνει το ντεμπούτο του στον παγκοσμίως αναγνωρισμένο προσομοιωτή αγώνων Gran Turismo 7, για το PlayStation 4 και το PlayStation 5, σηματοδοτώντας την πρώτη εμφάνιση μοντέλου Xiaomi στο franchise.

Το Gran Turismo είναι ευρέως αναγνωρισμένο ως ένας από τους πιο αυθεντικούς προσομοιωτές οδήγησης στον κόσμο, με μηχανικές παραμέτρους που αναπαράγουν τις πραγματικές επιδόσεις. Πέρα από την επιρροή του στο gaming, οδηγεί την καινοτομία στη δυναμική και την ασφάλεια των οχημάτων, ενώ ενώνει τους λάτρεις της αυτοκίνησης παγκοσμίως. Η συμπερίληψη του Xiaomi SU7 Ultra αντικατοπτρίζει την άνοδο των έξυπνων EV υψηλής απόδοσης στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Τον Μάιο του 2025, ο δημιουργός του Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, συναντήθηκε με τον ιδρυτή, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Xiaomi, Lei Jun, στο Πεκίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Yamauchi πραγματοποίησε ένα test drive του Xiaomi SU7 Ultra και ξεναγήθηκε στο εργοστάσιο EV της Xiaomi, στο Yizhuang. Με την ευκαιρία αυτή δήλωσε:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε συνεργασία με την Xiaomi. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία έχει προοδεύσει με ταχείς ρυθμούς και η Xiaomi - ένας νέος παίκτης στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας - έχει ήδη δημιουργήσει ένα εξαιρετικό όχημα, το Xiaomi SU7, ως κεντρικό μέρος του έξυπνου οικοσυστήματος της εταιρείας, το οποίο εκτείνεται από τα smartphones και τα wearables μέχρι τις οικιακές συσκευές. Επιπλέον, το πρωτότυπο Xiaomi SU7 Ultra Prototype κατέρριψε τα συμβατικά σημεία αναφοράς επιδόσεων στο Nürburgring. Παρακολουθώντας αυτά τα επιτεύγματα, είμαι βαθιά συγκινημένος για το θάρρος, την περιέργεια, το πάθος και την αδιάκοπη αφοσίωση της Xiaomi που την ωθούν στην υλοποίηση τέτοιων ορόσημων. Αυτό το πνεύμα εναρμονίζεται βαθιά με το Gran Turismo και τη φιλοσοφία της Polyphony Digital.

Ο Lei Jun τόνισε σχετικά:

Συμφωνούμε βαθιά με την οραματική φιλοσοφία του κ. Yamauchi για την οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας μέσω της τεχνολογίας. Αυτό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την αποστολή της Xiaomi όπου όλος ο κόσμος απολαμβάνει μια καλύτερη ζωή μέσω της προσβάσιμης και καινοτόμας τεχνολογίας. Οι κοινές αξίες μας με την Polyphony Digital άνοιξαν το δρόμο για αυτή τη συνεργασία. Η παγκόσμια φήμη του Gran Turismo για ασυμβίβαστη ποιότητα και εμπειρία, καθιστά ιδιαίτερα τιμητική τη συμμετοχή του Xiaomi SU7 Ultra. Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε σε περισσότερους παίκτες του Gran Turismo και λάτρεις της αυτοκίνησης τις δυνατότητες των έξυπνων EV υψηλής απόδοσης, όπως το δικό μας.

Στην εκδήλωση για την ανακοίνωση της συνεργασίας, ο Yamauchi χαρακτήρισε το Xiaomi SU7 Ultra ως ένα ξεχωριστό μοντέλο στην κατηγορία των έξυπνων EV, σημειώνοντας ότι οι ανταγωνιστικές επιδόσεις του στο Nürburgring Nordschleife αποδεικνύουν τις τρομερές μηχανολογικές δυνατότητες της Xiaomi EV.

Η Xiaomi - παγκόσμιος ηγέτης της τεχνολογίας - ολοκλήρωσε το οικοσύστημα "Human x Car x Home" το 2024 με το λανσάρισμα του πρώτου έξυπνου EV, του Xiaomi SU7. Το κορυφαίο Xiaomi SU7 Ultra ενσωματώνει ιδιόκτητες καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων των HyperEngine V8s της Xiaomi (27.200 rpm, 5 78 PS, 635 N-m) - ένα σύστημα διαμόρφωσης τριών κινητήρων που αναπτύχθηκε από την ίδια την εταιρεία. Με 1.548 PS, τελική ταχύτητα που ξεπερνά τα 350 km/h και μέγιστη επιτάχυνση 0-100 km/h σε 1,98 δευτερόλεπτα, το Xiaomi SU7 Ultra κατέχει πολλαπλά ρεκόρ δρόμου για τετράθυρα οχήματα.

Κατασκευασμένο με έως και 21 εξαρτήματα από ανθρακονήματα (κάλυψη 5,5 m²) για βέλτιστη κατανομή βάρους και πολυτελή κατασκευή, ο σχεδιασμός του συνδυάζει τις δυναμικές επιδόσεις με την κομψότητα. Η ομάδα R&D της Xiaomi EV υποβάλλει σε αυστηρούς ελέγχους τεχνολογίες, όπως το torque vectoring και η προσαρμοστική απόσβεση σε πίστες όπως το Nürburgring Nordschleife, διασφαλίζοντας ότι η ασφάλεια στον πραγματικό κόσμο και η υπεροχή στον χειρισμό είναι αισθητά στην οδηγική εμπειρία.

Για να προσφέρει προϊόντα παγκόσμιας κλάσης που προσφέρουν τέτοιες εξαιρετικές επιδόσεις όσο και ασφάλεια, η ομάδα R&D της Xiaomi EV πραγματοποιεί εκτεταμένη on-site ανάπτυξη σε θρυλικές πίστες, όπως το Nürburgring. Οι τεχνολογίες που έχουν αποδειχθεί σε αυτές τις επαγγελματικές πίστες προσαρμόζονται συστηματικά για την παραγωγή, μεταφέροντας πραγματική αγωνιστική μηχανική στα οχήματα δρόμου.

Οι δοκιμές επιδόσεων σε παγκοσμίου φήμης αγωνιστικές πίστες χρησιμεύουν ως το απόλυτο πεδίο δοκιμών για τις αυτοκινητοβιομηχανίες προκειμένου να βελτιώσουν την τεχνολογία και την ποιότητά τους. Η Xiaomi EV υποστηρίζει ακράδαντα ότι οι εξαιρετικοί χρόνοι του σιρκουί αντιπροσωπεύουν κάτι περισσότερο από απλή απόδοση - ενσωματώνουν τεχνολογική υπεροχή, ασυμβίβαστη ποιότητα και ανώτερα πρότυπα ασφαλείας.

Στην εκδήλωση, ο Zhoucan Ren, επικεφαλής οδηγός δοκιμών στην Xiaomi EV, δήλωσε "Η ομάδα μας θα διατηρήσει συνεχή παρουσία στο Nürburgring για να βελτιώνουμε αδιάκοπα τα προϊόντα μας και να διευρύνουμε τα όρια του εφικτού στα πολυτελή οχήματα υψηλών επιδόσεων".

Το Gran Turismo 7 θα ενσωματώσει το Xiaomi SU7 Ultra μέσω μιας διαδικασίας συν-ανάπτυξης με την Xiaomi EV, αναπαράγοντας αυθεντικά την πολυτελή αισθητική και την οδηγική δυναμική του. Αυτό το EV υψηλών επιδόσεων θα κάνει το ντεμπούτο του στο Gran Turismo 7 και θα γίνει διαθέσιμο στους παίκτες σε όλο τον κόσμο. Στο μέλλον, η Xiaomi και το Gran Turismo θα συνεργαστούν περαιτέρω για την ανάπτυξη του πρωτότυπου οχήματος Xiaomi VISION GRAN TURISMO.