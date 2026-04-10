Το πανεπιστήμιο Cambridge μετέτρεψε πλαστικά και υγρά μπαταρίας σε καθαρό υδρογόνο!

Σύνοψη

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Cambridge κατασκεύασαν ηλιακό αντιδραστήρα που διασπά δύσκολα ανακυκλώσιμα πλαστικά χρησιμοποιώντας οξύ από παλιές μπαταρίες αυτοκινήτων.

Η χημική διαδικασία μετατρέπει τα απόβλητα σε καθαρό υδρογόνο και οξικό οξύ (βασικό συστατικό του ξιδιού), αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.

Ο ειδικά σχεδιασμένος φωτοκαταλύτης λειτουργεί στο εξαιρετικά διαβρωτικό περιβάλλον του οξέος, καταγράφοντας πάνω από 260 ώρες συνεχούς λειτουργίας χωρίς καμία απώλεια απόδοσης.

Η τεχνολογία μειώνει κατακόρυφα το κόστος ανακύκλωσης και προσφέρει μια ρεαλιστική λύση για τη διαχείριση απορριμμάτων.

Η διαχείριση των απορριμμάτων και η εύρεση βιώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας. Τα δύσκολα στην ανακύκλωση πλαστικά, όπως τα μπουκάλια, τα νάιλον υφάσματα και οι αφροί πολυουρεθάνης, καταλήγουν συνήθως σε χώρους υγειονομικής ταφής. Παράλληλα, το θειικό οξύ που περιέχεται στις εξαντλημένες μπαταρίες μολύβδου-οξέος των αυτοκινήτων απαιτεί κοστοβόρες και ενεργοβόρες διαδικασίες εξουδετέρωσης πριν την απόρριψη του.

Μια νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Cambridge έρχεται να συνδυάσει αυτά τα δύο ρεύματα αποβλήτων, μετατρέποντάς τα σε πολύτιμους πόρους. Η επιστημονική ομάδα ανέπτυξε έναν πρωτοποριακό ηλιακό αντιδραστήρα. Το συγκεκριμένο σύστημα αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για να προκαλέσει χημική διάσπαση των πολυμερών, παράγοντας καθαρό υδρογόνο, ένα καύσιμο μηδενικών εκπομπών, καθώς και βιομηχανικά χημικά όπως το οξικό οξύ.

Τι ακριβώς κάνει το νέο σύστημα του Cambridge;

Ο ηλιακός αντιδραστήρας του Cambridge χρησιμοποιεί οξύ μπαταριών για να διασπάσει τις μακρές αλυσίδες πολυμερών των πλαστικών (όπως PET και πολυουρεθάνη) σε χημικά δομικά στοιχεία (π.χ. αιθυλενογλυκόλη). Στη συνέχεια, ένας ειδικά σχεδιασμένος φωτοκαταλύτης, ο οποίος τροφοδοτείται αποκλειστικά από την ηλιακή ενέργεια, μετατρέπει αυτά τα υλικά σε αέριο υδρογόνο και οξικό οξύ με υψηλή επιλεκτικότητα, λειτουργώντας απρόσκοπτα για 260 ώρες.

Η διαδικασία βασίζεται σε μια θεμελιώδη αλλαγή της παραδοσιακής ανακύκλωσης. Αντί να προσπαθεί να ανακτήσει το αρχικό πλαστικό μέσω μηχανικών ή θερμικών διεργασιών, η μέθοδος του Cambridge εφαρμόζει τη λογική της «φωτομεταρρύθμισης». Το οξύ από τις μπαταρίες αυτοκινήτων αναλαμβάνει τον πρώτο ρόλο, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά όξινο και διαβρωτικό περιβάλλον που εξασθενεί τους χημικούς δεσμούς των πλαστικών απορριμμάτων. Αυτό το βήμα είναι κρίσιμο για τη διάσπαση των μακρών αλυσίδων των πολυμερών σε μικρότερα, πιο εύκολα διαχειρίσιμα μόρια, όπως η αιθυλενογλυκόλη.

Το καινοτόμο στοιχείο του συστήματος είναι ο φωτοκαταλύτης που σχεδίασαν οι ερευνητές. Οι περισσότεροι συμβατικοί καταλύτες καταστρέφονται γρήγορα σε τόσο υψηλά επίπεδα οξύτητας. Η ομάδα του Reisner Lab κατασκεύασε ένα υλικό που όχι μόνο αντέχει στο διαβρωτικό περιβάλλον του θειικού οξέος, αλλά το αξιοποιεί ενεργά για να επιταχύνει τον ρυθμό παραγωγής υδρογόνου. Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών, ο αντιδραστήρας διατήρησε την απόδοσή του αμείωτη για περισσότερες από 260 ώρες.

Η μέθοδος αυτή λύνει το πρόβλημα του κόστους που συχνά καθιστά τη χημική ανακύκλωση ασύμφορη. Μέχρι σήμερα, οι τεχνολογίες φωτομεταρρύθμισης απαιτούσαν την προσθήκη ακριβών και καθαρών χημικών αντιδραστηρίων. Αντίθετα, η λύση του Cambridge χρησιμοποιεί απόβλητα από μπαταρίες, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες οι βιομηχανίες πληρώνουν για να εξουδετερώσουν.

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, το σύστημα μετατρέπει το πρόβλημα σε πλεονέκτημα: το οξύ δεν καταναλώνεται πλήρως κατά τη διαδικασία. Μπορεί να συλλεχθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί πολλαπλές φορές για να διασπάσει νέες παρτίδες πλαστικών. Αυτή η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης προσφέρει μείωση του κόστους κατά μία τάξη μεγέθους συγκριτικά με ανταγωνιστικές προσεγγίσεις παραγωγής υδρογόνου από απορρίμματα. Παράλληλα, η υψηλή επιλεκτικότητα της αντίδρασης παράγει καθαρό οξικό οξύ, το οποίο μπορεί να πωληθεί στη βιομηχανία χημικών, προσθέτοντας μια επιπλέον πηγή εσόδων που καθιστά το σύστημα οικονομικά βιώσιμο στην κλίμακα παραγωγής.