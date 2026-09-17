Το payzy μετονομάζεται σε Magenta Pay με 1% cashback σε κάθε συναλλαγή

Σύνοψη

Η εφαρμογή payzy μετονομάζεται σε Magenta Pay, ακολουθώντας την ευρύτερη στρατηγική αλλαγής της εμπορικής μάρκας του Ομίλου ΟΤΕ από COSMOTE TELEKOM σε Telekom.

Το ψηφιακό πορτοφόλι προσφέρει 1% επιστροφή (cashback) σε μορφή νομισμάτων για κάθε είδους συναλλαγή που πραγματοποιείται εντός και εκτός Ελλάδος.

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026, οι χρήστες επωφελούνται από προσφορά που εξασφαλίζει διπλάσια αξία εξαργύρωσης των συγκεντρωμένων νομισμάτων για κουπόνια στις πλατφόρμες BOX, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Telekom.

Η μετάβαση στο νέο περιβάλλον πραγματοποιείται εντελώς αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως ενέργεια από τη δεξαμενή των περισσότερων από 450.000 εγγεγραμμένων χρηστών.

Η εγχώρια αγορά των fintech καταγράφει μια σημαντική εξέλιξη, καθώς η ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή ψηφιακών πληρωμών payzy μετονομάζεται πλέον σε Magenta Pay, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με την ευρύτερη εξέλιξη της εμπορικής μάρκας του Ομίλου ΟΤΕ από COSMOTE TELEKOM στην ενιαία ταυτότητα της Telekom.

Η πλατφόρμα, η οποία έχει ήδη καταφέρει να προσελκύσει περισσότερους από 450.000 χρήστες στην ελληνική επικράτεια, εισέρχεται σε μια εντελώς νέα φάση ανάπτυξης φέροντας μια ανανεωμένη εμπορική ταυτότητα που διατηρεί ωστόσο ανέπαφα τα αυστηρά πρότυπα ευκολίας, ασφάλειας και αξιοπιστίας που είχαν καθιερώσει το αρχικό προϊόν.

Η συνολική διαχείριση της εφαρμογής και η παροχή των σχετικών υπηρεσιών Magenta Pay εξακολουθούν να ελέγχονται από την Telekom Payments, μια θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ η οποία λειτουργεί ως νομίμως αδειοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, διασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή κανονιστική συμμόρφωση.

Τι είναι το Magenta Pay και πώς λειτουργεί το νέο σύστημα επιβράβευσης;

Το Magenta Pay είναι η νέα ονομασία της fintech εφαρμογής payzy από την Telekom Payments, η οποία προσφέρει στους χρήστες 1% επιστροφή (cashback) σε νομίσματα για όλες τις συναλλαγές τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μετάβαση για τους 450.000 υφιστάμενους χρήστες είναι αυτόματη και τα νομίσματα μπορούν να εξαργυρωθούν σε κουπόνια BOX, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Telekom, ή σε άμεση μείωση λογαριασμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Ο CEO της Telekom Payments, κ. Αλέξης Βαΐτσος, υπογράμμισε κατά την ανακοίνωση της μετονομασίας πως η εξέλιξη του payzy σε Magenta Pay επιτρέπει την ακόμη πιο ουσιαστική σύνδεση του ψηφιακού πορτοφολιού με το ήδη πανίσχυρο και εκτεταμένο οικοσύστημα υπηρεσιών της Telekom, διατηρώντας ταυτόχρονα την ευκολία και την ασφάλεια που απαιτούν οι σύγχρονοι καταναλωτές. Σύμφωνα με τον ίδιο, το νέο περιβάλλον εμπλουτίζεται με επιπρόσθετες δυνατότητες επιβράβευσης που προσδίδουν αυξημένη αξία στον τελικό καταναλωτή, ενώ ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας παραμένει η συνεχής παροχή κορυφαίων ψηφιακών προϊόντων τα οποία σχεδιάζονται με γνώμονα τη διευκόλυνση των καθημερινών συναλλαγών και την ουσιαστική βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του χρήστη.

Το Magenta Pay λειτουργεί ως μια πρακτική και εξαιρετικά ασφαλής εφαρμογή προσανατολισμένη στις καθημερινές πληρωμές, ανταμείβοντας τον κάτοχο της με coins σε κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως διατίθεται απολύτως δωρεάν προς το ευρύ κοινό, ανεξαρτήτως εάν οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν ενεργή συνδρομή στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες της Telekom, ώστε όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στο ολοκληρωμένο σύστημα επιβράβευσης του οργανισμού. Η διαδικασία μετάβασης από την παλαιά στη νέα ονομασία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εντελώς αόρατη, καθώς δεν απαιτείται καμία απολύτως απολύτως ενέργεια εκ μέρους της υπάρχουσας βάσης χρηστών.

Ο χρήστης του Magenta Pay εξασφαλίζει μια σταθερή επιστροφή χρημάτων (cashback) η οποία αντιστοιχεί ακριβώς στο 1% της αξίας της εκάστοτε συναλλαγής που πραγματοποιεί. Αυτή η αξία αποδίδεται άμεσα με τη μορφή ψηφιακών νομισμάτων, ανεξάρτητα από το εάν η πληρωμή λαμβάνει χώρα εντός της ελληνικής επικράτειας ή στο εξωτερικό, παρέχοντας μια συνεχή ροή επιβράβευσης. Οι επιλογές εξαργύρωσης αυτών των νομισμάτων μέσα από το επίσημο περιβάλλον του Magenta Pay app είναι πολλαπλές και ιδιαίτερα πρακτικές για την κάλυψη βασικών αναγκών, καθώς περιλαμβάνουν την ανταλλαγή τους με εκπτωτικά κουπόνια για την πλατφόρμα BOX, η οποία καλύπτει τις καθημερινές παραγγελίες φαγητού, καφέ και ειδών supermarket. Παράλληλα, τα συγκεντρωμένα νομίσματα μπορούν να μετατραπούν σε κουπόνια για τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Telekom, προκειμένου να αξιοποιηθούν για την απόκτηση προϊόντων τεχνολογίας.

Πέραν των παραδοσιακών εκπτωτικών κουπονιών, το ανανεωμένο σύστημα προσφέρει μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση που αφορά την άμεση διαχείριση των μηνιαίων τηλεπικοινωνιακών εξόδων. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρώσουν τα νομίσματα τους εξασφαλίζοντας απευθείας μείωση στο τελικό ποσό πληρωμής που αφορά λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας, συμβολαίων κινητής, συνδρομών στην υπηρεσία MagentaTV, καθώς και ανανεώσεων του διαθέσιμου υπολοίπου σε πακέτα καρτοκινητής. Η συγκεκριμένη διαδικασία πραγματοποιείται εξαιρετικά απλά επιλέγοντας ως τρόπο πληρωμής το "Magenta Pay" μέσα από το κεντρικό Telekom app ή εναλλακτικά μέσα από την αποκλειστική εφαρμογή του WHAT’S UP. Η βασική φιλοσοφία του οικοσυστήματος στηρίζεται στην αρχή της ανταποδοτικότητας, καθώς η αυξημένη χρήση του ψηφιακού πορτοφολιού Magenta Pay μεταφράζεται αυτομάτως σε μεγαλύτερη συγκέντρωση νομισμάτων και κατ' επέκταση σε ενισχυμένο οικονομικό όφελος για τον καταναλωτή.

Προκειμένου να υποστηριχθεί δυναμικά το λανσάρισμα της νέας ταυτότητας, η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει μια σημαντική προωθητική ενέργεια η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα ψηφιακά νομίσματα αποκτούν διπλάσια αξία αποκλειστικά για τις περιπτώσεις όπου ο χρήστης επιλέγει να τα εξαργυρώσει μετατρέποντάς τα σε κουπόνια για τις συνεργαζόμενες αλυσίδες BOX, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Telekom. Ενδεικτικό της έκπτωσης είναι το γεγονός πως με τη συγκέντρωση 500 νομισμάτων ο καταναλωτής μπορεί να εκδώσει ένα κουπόνι αγορών για την πλατφόρμα BOX αξίας 10 ευρώ, ενώ υπό κανονικές συνθήκες η αξία εξαργύρωσης του ίδιου ποσού νομισμάτων θα ανερχόταν σε μόλις 5 ευρώ.

Επιπλέον, το οικοσύστημα διαθέτει ενσωματωμένους μηχανισμούς περαιτέρω παραγωγής αξίας μέσω των ειδικών προκλήσεων Magenta Pay Missions, οι οποίες παρουσιάζονται με λεπτομερή τρόπο τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της εφαρμογής όσο και στην επίσημη ιστοσελίδα magenta.pay. Μέσω αυτού του διαδραστικού συστήματος gamification, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει επιπλέον νομίσματα στο ψηφιακό του απόθεμα απλώς ολοκληρώνοντας μια σειρά από εντελώς απλές, καθημερινές ενέργειες που υποδεικνύει το λογισμικό.

Τέλος, η Telekom Payments ανακοίνωσε πως θα συνεχιστούν κανονικά οι εκτεταμένες προσφορές επιστροφής χρημάτων στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ και Telekom, οι οποίες προσφέρουν στον τελικό καταναλωτή άμεση επιστροφή σε ευρώ που μπορεί να αγγίξει έως και το 20% επί της συνολικής αξίας των αγορών του.