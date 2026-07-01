Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει τη χρήση του Grok AI για πυραυλικά πλήγματα στο Ιράν

Σύνοψη

Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας παραδέχθηκε επίσημα, μέσω ένορκης κατάθεσης, τη χρήση του chatbot Grok (xAI) για την εκτόξευση 2.000 πυραύλων στο Ιράν.

Η αποκάλυψη ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια νομικής υπεράσπισης του data center Colossus 2 του Elon Musk, έπειτα από μήνυση της περιβαλλοντικής οργάνωσης NAACP.

Το ειδικά διαμορφωμένο Grok Gov Model συνεργάζεται με υπάρχοντα συστήματα του Πενταγώνου για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της μάχης, χαρακτηριζόμενο πλέον ως «κρίσιμο για την εθνική ασφάλεια».

Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και υποψίες αναλυτών πως ο συνδυασμός παραγωγικής AI και ανθρώπινου λάθους συνέβαλε στο πολύνεκρο πλήγμα στο σχολείο θηλέων του Minab.

Σε αντίθεση με τη xAI, η εταιρεία Anthropic αρνήθηκε τη χρήση του μοντέλου Claude σε αυτόνομα όπλα, με το Πεντάγωνο να τη χαρακτηρίζει «κίνδυνο για την εφοδιαστική αλυσίδα».

Η ενσωμάτωση των παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της μάχης αποτελεί πλέον επιβεβαιωμένο γεγονός. Σύμφωνα με επίσημα δικαστικά έγγραφα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το σύστημα Grok, το οποίο αναπτύσσει η εταιρεία xAI του Elon Musk, για να καθοδηγήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα την εκτόξευση χιλιάδων πυραύλων κατά ιρανικών στόχων. Η παραδοχή αυτή μεταβάλλει ριζικά την αντίληψη για τη χρήση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) σε περιβάλλοντα ύψιστου ρίσκου και διαμορφώνει νέα δεδομένα για τη συνεργασία των Big Tech με τις στρατιωτικές δυνάμεις.

Η αποκάλυψη μέσα από τη δικαστική διαμάχη του Colossus 2

Η επιβεβαίωση της χρήσης της πλατφόρμας δεν προήλθε από κάποια στρατιωτική ενημέρωση, αλλά μέσα από τα έδρανα ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μισισιπή. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων NAACP κατέθεσε μήνυση κατά της xAI, κατηγορώντας την εταιρεία για παραβίαση της νομοθεσίας περί καθαρού αέρα (Clean Air Act). Η μήνυση εστιάζει στη λειτουργία 57 τουρμπινών φυσικού αερίου οι οποίες λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες, προκειμένου να τροφοδοτήσουν με τις απαιτούμενες, τεράστιες ποσότητες ενέργειας το data center Colossus 2. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις υποστηρίζουν άμεσα την εκπαίδευση και την 24ωρη λειτουργία των μοντέλων Grok.

Προκειμένου να προστατεύσει την υποδομή του Elon Musk από το ενδεχόμενο νομικής διακοπής λειτουργίας, η αμερικανική κυβέρνηση παρενέβη δυναμικά. Ο Cameron Stanley, επικεφαλής ψηφιακών συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης (Chief Digital and AI Officer) του Πενταγώνου, προχώρησε σε ένορκη κατάθεση υποστηρίζοντας την xAI. Στο κείμενό του, χαρακτήρισε την αδιάλειπτη λειτουργία του συγκεκριμένου κέντρου δεδομένων ως «ζήτημα ύψιστης εθνικής ασφάλειας».

Τι είναι το Grok Gov Model και πώς χρησιμοποιείται από το Πεντάγωνο;

Το Grok Gov Model είναι μια εξειδικευμένη, απόρρητη έκδοση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης της xAI, σχεδιασμένη αποκλειστικά για την υποστήριξη κυβερνητικών υπηρεσιών και την ενσωμάτωση σε κρίσιμα συστήματα λήψης αποφάσεων. Σύμφωνα με τα έγγραφα του Υπουργείου Άμυνας, το συγκεκριμένο μοντέλο συνέβαλε στον συντονισμό και την εκτόξευση άνω των 2.000 πυρομαχικών εναντίον ισάριθμων στόχων εντός χρονικού πλαισίου 96 ωρών, διαθέτοντας χαρακτηριστικά που, κατά τον Stanley, «δεν εντοπίζονται σε κανένα άλλο κορυφαίο AI μοντέλο».

Η λειτουργία του δεν είναι απολύτως αυτόνομη, αλλά υλοποιείται μέσω μιας ενδελεχούς ενσωμάτωσης με προϋπάρχοντα συστήματα πληροφοριών, όπως το Maven Smart System της National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). Το σύστημα Maven χρησιμοποιεί αλγορίθμους μηχανικής όρασης για την οπτικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων και την υπόδειξη πιθανών στόχων στους ψηφιακούς χάρτες. Το Grok Gov Model λειτουργεί συμπληρωματικά: αναλαμβάνει την ταχεία ανάλυση αυτών των σύνθετων πληροφοριών, την αξιολόγηση μεταβλητών σε πραγματικό χρόνο και την παροχή στρατηγικών εισηγήσεων προς τους αξιωματικούς.

Αυτή η σύγκλιση υποδομών αναδεικνύει την κρισιμότητα των φυσικών εγκαταστάσεων. Ο Stanley υπογράμμισε πως data centers όπως το Colossus 2 είναι απολύτως απαραίτητα για να προσφέρουν την κρίσιμη υπολογιστική ισχύ (critical surge) στις ένοπλες συγκρούσεις, διασφαλίζοντας το τεχνολογικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ.

Το ανθρώπινο κόστος και η πρόκληση της αλγοριθμικής στόχευσης

Η απόφαση για παραχώρηση μέρους του στρατηγικού ελέγχου στην τεχνητή νοημοσύνη έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, ιδιαίτερα μετά τις αναφορές για βαρύτατες απώλειες αμάχων. Τον περασμένο Φεβρουάριο, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury, ένα αεροπορικό πλήγμα σε σχολείο θηλέων στο Minab του Ιράν κόστισε τη ζωή σε 175 άτομα, στην πλειονότητά τους παιδιά. Στρατιωτικοί ερευνητές, ερευνητικές επιτροπές του Κογκρέσου και ανεξάρτητοι αναλυτές εξετάζουν το ενδεχόμενο το τραγικό αποτέλεσμα να προέκυψε από έναν συνδυασμό «παραισθήσεων» του AI και ανθρώπινου λάθους, όπως η πιθανή χρήση παρωχημένων χαρτών ή η απουσία επαρκούς ελέγχου.

Τα παραγωγικά γλωσσικά μοντέλα διαθέτουν εγγενώς το χαρακτηριστικό της παραγωγής πειστικών, αλλά συχνά εσφαλμένων συμπερασμάτων. Η αδυναμία του ανθρώπινου χειριστή να ελέγξει διεξοδικά τον κώδικα και τα δεδομένα της AI την ώρα της μάχης, δημιουργεί ακραίο ρίσκο. Νομοθέτες των ΗΠΑ, όπως η Γερουσιαστής Kirsten Gillibrand, αντιδρούν έντονα και προωθούν νομοσχέδια που απαιτούν τη διατήρηση του απόλυτου ανθρώπινου ελέγχου, ενώ ζητούν την καθολική απαγόρευση ενσωμάτωσης AI στα πυρηνικά όπλα και την εγχώρια παρακολούθηση.

Η περίπτωση της Anthropic και η ηθική της Σίλικον Βάλεϊ

Το τοπίο στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει βαθιές ρωγμές, καθώς δεν αποδέχονται όλες οι εταιρείες την εμπλοκή στα αμερικανικά εξοπλιστικά προγράμματα. Η εταιρεία Anthropic, υπεύθυνη για την ανάπτυξη του μοντέλου Claude, αρνήθηκε να υπογράψει συμβόλαια συνεργασίας με το Πεντάγωνο. Η άρνηση προήλθε από το γεγονός ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν παρείχε γραπτές εγγυήσεις πως το λογισμικό δεν θα χρησιμοποιηθεί για μαζική επιτήρηση πολιτών ή για τον έλεγχο αυτόνομων φονικών drones.

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον υπήρξε άμεση. Η Anthropic μπήκε στη «μαύρη λίστα» του Υπουργείου Άμυνας, λαμβάνοντας τον επίσημο χαρακτηρισμό ως «κίνδυνος για την εφοδιαστική αλυσίδα της εθνικής ασφάλειας». Αυτή η κίνηση αποκλείει ουσιαστικά την εταιρεία από μελλοντικά κρατικά συμβόλαια ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποτελεί σαφές μήνυμα προς ολόκληρη τη βιομηχανία, επιβάλλοντας εμμέσως την απόλυτη ευθυγράμμιση της έρευνας του AI με τις επιχειρησιακές ανάγκες του στρατού.