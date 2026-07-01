Google Nano Banana 2 Lite: Νέο μοντέλο παραγωγής εικόνας AI σε 4 δευτερόλεπτα

Σύνοψη

Η Google ανακοίνωσε το Nano Banana 2 Lite (γνωστό και ως Gemini 3.1 Flash-Lite Image), το ταχύτερο και πιο αποδοτικό μοντέλο παραγωγής εικόνων της εταιρείας.

Η δημιουργία μίας εικόνας ανάλυσης 1K ολοκληρώνεται σε μόλις 4 δευτερόλεπτα, με το κόστος να ανέρχεται στα 0,034 δολάρια (περίπου 0,03 ευρώ) ανά εικόνα.

Παράλληλα, το Gemini Omni Flash κάνει διαθέσιμη την πολυτροπική παραγωγή και επεξεργασία βίντεο μέσω φυσικής γλώσσας.

Τα νέα εργαλεία απευθύνονται κυρίως σε προγραμματιστές και επιχειρήσεις με υψηλό όγκο παραγωγής, και είναι ήδη διαθέσιμα στην Ελλάδα μέσω του Google AI Studio και του Gemini API.

Η Google αναβαθμίζει σημαντικά τις δυνατότητες παραγωγής πολυμέσων μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία δύο νέων, εξαιρετικά αποδοτικών μοντέλων: του Nano Banana 2 Lite για εικόνες και του Gemini Omni Flash για βίντεο. Τα νέα εργαλεία σχεδιάστηκαν για να αντιμετωπίσουν το βασικότερο πρόβλημα που συναντούν οι προγραμματιστές και οι επιχειρήσεις κατά την ενσωμάτωση AI εφαρμογών, το οποίο δεν είναι άλλο από την καθυστέρηση και το υψηλό λειτουργικό κόστος.

Μέσα από τις νέες εκδόσεις, η εταιρεία δίνει έμφαση στην ταχύτητα, επιτρέποντας το γρήγορο prototyping, τη μαζική παραγωγή οπτικού υλικού και την αμεσότερη αλληλεπίδραση των τελικών χρηστών με τις εφαρμογές.

Τι είναι το νέο Nano Banana 2 Lite της Google;

Το Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash-Lite Image) είναι το νέο μοντέλο παραγωγής και επεξεργασίας εικόνων τεχνητής νοημοσύνης της Google. Δημιουργεί εικόνες ανάλυσης 1K σε μόλις 4 δευτερόλεπτα, με κόστος 0,034 δολάρια ανά εικόνα, στοχεύοντας στην ταχύτητα και την εξοικονόμηση πόρων για προγραμματιστές και επιχειρήσεις.

Η Google κατατάσσει το Nano Banana 2 Lite ως τον άμεσο αντικαταστάτη του παλαιότερου Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image). Το νέο μοντέλο δεν αντικαθιστά τα premium μοντέλα όπως το Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image), τα οποία προορίζονται για projects που απαιτούν το μέγιστο δυνατό βαθμό λεπτομέρειας και ανάλυσης. Αντίθετα, εξυπηρετεί ως η "μηχανή" για εφαρμογές (όπως το AI Canvas) όπου ο χρήστης χρειάζεται να πειραματιστεί, να απορρίψει και να επανασχεδιάσει δεκάδες προσχέδια μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Σύμφωνα με τα επίσημα benchmarks της Google, το μοντέλο πετυχαίνει Elo score 1251 στην ποιότητα παραγωγής εικόνας, ξεπερνώντας το προηγούμενο μοντέλο (1151) και ανταγωνιστικές προτάσεις όπως το Flux 2 Klein 9B (1069), ενώ στην επεξεργασία εικόνας αγγίζει το σκορ των 1308.

Πώς λειτουργεί το Gemini Omni Flash στην παραγωγή βίντεο;

Το Gemini Omni Flash είναι ένα πολυτροπικό AI μοντέλο που επιτρέπει τη δημιουργία και επεξεργασία βίντεο μέσω φυσικής γλώσσας, εικόνων και υπάρχοντος βίντεο. Υποστηρίζει εξαγωγή βίντεο διάρκειας έως 10 δευτερολέπτων, διατηρώντας οπτική συνοχή, φωτισμό και συγχρονισμό κειμένου.

Το συγκεκριμένο μοντέλο ανοίγει νέους δρόμους στο λεγόμενο "Conversational Editing". Οι χρήστες δεν χρειάζεται να ανοίξουν σύνθετα προγράμματα επεξεργασίας βίντεο, αλλά αρκεί μια περιγραφική εντολή για να αλλάξουν τον φωτισμό μιας σκηνής, να αντικαταστήσουν ένα αντικείμενο ή να προσθέσουν τρισδιάστατα εφέ. Παράλληλα, το μοντέλο κατανοεί τους νόμους της φυσικής και δημιουργεί ακριβείς προσομοιώσεις, αξιοποιώντας την τεράστια βάση γνώσεων του κεντρικού συστήματος Gemini.

Οι δημιουργοί μπορούν να τροφοδοτήσουν το μοντέλο συνδυαστικά με κείμενο, εικόνες αναφοράς και βίντεο. Για παράδειγμα, μια εικόνα που δημιουργήθηκε αρχικά από το Nano Banana 2 Lite, μπορεί να περάσει απευθείας στο Gemini Omni Flash για να ζωντανέψει μέσω animation.