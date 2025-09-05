Το «poke» επιστρέφει: Η Meta ξαναφέρνει μια από τις πιο αχρείαστες λειτουργίες του Facebook

Είκοσι ένα χρόνια μετά τη δημιουργία του Facebook, μια από τις πιο αμφιλεγόμενες και παράλληλα πιο εμβληματικές λειτουργίες του πλατφόρμας επιστρέφει στο προσκήνιο. Η Meta αποφάσισε να επαναφέρει το διαβόητο «poke», μια δυνατότητα που πολλοί θεωρούσαν ξεπερασμένη ή και ανούσια, αλλά φαίνεται πως η εταιρεία πιστεύει ότι μπορεί να αποκτήσει ξανά ρόλο στη σύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία.

Το «poke» έκανε την εμφάνισή του στις απαρχές του Facebook, τότε που η πλατφόρμα προσέφερε ελάχιστους τρόπους αλληλεπίδρασης. Εκτός από το να αφήσεις σχόλια στο προφίλ κάποιου, μπορούσες να τον «πειράξεις» με ένα poke. Δεν είχε συγκεκριμένη λειτουργικότητα, δεν μετέφερε μήνυμα, ούτε δημιουργούσε κάποια ειδοποίηση με ουσιαστικό περιεχόμενο. Ήταν απλώς ένα «άγγιγμα» στον ψηφιακό κόσμο, το οποίο μπορούσε να ερμηνευθεί είτε ως παιχνιδιάρικη κίνηση είτε ως φλερτ, και για πολλούς, ως κάτι ελαφρώς αμήχανο.

Με την πάροδο του χρόνου, η Meta περιόρισε τη σημασία του και σταδιακά το έσπρωξε στο περιθώριο. Για τους περισσότερους χρήστες, το poke είχε σχεδόν ξεχαστεί, αν και δεν εξαφανίστηκε ποτέ εντελώς.

Σήμερα, η Meta δίνει στο poke μια δεύτερη ζωή. Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η εταιρεία στο Instagram, η λειτουργία επιστρέφει πιο εμφανής από ποτέ: τα pokes θα είναι πλέον ορατά στα προφίλ των χρηστών μέσα από την εφαρμογή του Facebook. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ειδική σελίδα (facebook.com/pokes), όπου μπορεί κανείς να παρακολουθεί όλο το ιστορικό με τα pokes που έχει ανταλλάξει με τους φίλους του.

Η νέα εκδοχή περιλαμβάνει και μια μοντέρνα πινελιά: όπως τα streaks στο Snapchat, εμφανίζονται διαφορετικά emojis ανάλογα με τον αριθμό των pokes που έχουν ανταλλαγεί. Έτσι, η Meta φαίνεται να δανείζεται στοιχεία από τις συνήθειες της νεότερης γενιάς, προσπαθώντας να δώσει στη λειτουργία μια παιχνιδιάρικη διάσταση πιο κοντά στο σημερινό ψηφιακό λεξιλόγιο.

Η προσπάθεια αναβίωσης του poke δεν είναι αποκομμένη από τη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας. Ο Mark Zuckerberg είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι θέλει να επαναφέρει «παραδοσιακές» λειτουργίες του Facebook, όπως η δυνατότητα να βρίσκεις περιεχόμενο από πραγματικούς φίλους σου και όχι απλώς από δημιουργούς ή σελίδες. Το poke, σε αυτό το πλαίσιο, μοιάζει η πιο χαρακτηριστική «επιστροφή στις ρίζες».

Η Meta επιδιώκει εδώ και χρόνια να κερδίσει την προσοχή των νεαρών ενηλίκων, ενός κοινού που σταδιακά απομακρύνθηκε από το Facebook για να στραφεί σε εφαρμογές όπως το Snapchat ή το TikTok. Η επαναφορά ενός «αθώου» αλλά και κάπως ειρωνικού χαρακτηριστικού ίσως θεωρείται τρόπος να ξανακερδίσει αυτό το κοινό, παίζοντας με την έννοια της ψηφιακής νοσταλγίας αλλά και με τις σύγχρονες συνήθειες αλληλεπίδρασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Meta δεν εγκατέλειψε ποτέ ολοκληρωτικά το poke. Ήδη από πέρυσι, η εταιρεία είχε αναφέρει ότι το χαρακτηριστικό «ζει μια αναβίωση», αφού παρατηρήθηκε 13πλάσια αύξηση στη χρήση του όταν εμφανίστηκε ξανά στη γραμμή αναζήτησης του Facebook. Τώρα, με την επιστροφή του στις σελίδες προφίλ και την ενσωμάτωση στοιχείων gamification, η Meta δείχνει αποφασισμένη να του δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική.