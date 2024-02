Ο Deadpool εντάχθηκε επιτέλους στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel και είναι σαφές ότι εκμεταλλεύεται πλήρως τα δικαιώματα αδειοδότησης και τα cameos που προσφέρει αυτό το κύρος. Στο πρώτο trailer για το Deadpool & Wolverine, το οποίο έκανε το ντεμπούτο του την Κυριακή κατά τη διάρκεια του Super Bowl, ο αγαπημένος μισθοφόρος της Marvel συνεργάζεται με τον Wolverine για να τα βάλουν με ολόκληρο το multiverse.

Το trailer ξεκινά με έναν καμένο, αλλά φαινομενικά χαρούμενο Wade Wilson να κάνει πάρτι γενεθλίων, κάτι που δείχνει ότι δεν είναι ο Wade των δύο τελευταίων ταινιών Deadpool. Αλλά λίγο μετά την άφιξη της τούρτας, φτάνει και η Αρχή Μεταβολής του Χρόνου από τον Loki, που τον παίρνει μαζί της και του λέει ότι η σωτηρία του MCU εξαρτάται από αυτόν.

Το Deadpool 3 θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουλίου και είναι προς το παρόν η μόνη ταινία Marvel της Disney στο πρόγραμμα για το 2024. Το τελευταίο μέρος της τριλογίας του Deadpool σκηνοθετεί και συνυπογράφει το σενάριο ο Shawn Levy (Free Guy). Εκτός από τα cameos που έχουμε ήδη δει (συμπεριλαμβανομένου του Aaron Stanford της αρχικής τριλογίας, που επιστρέφει ως Pyro), η ταινία περιλαμβάνει εμφανίσεις από την Emma Corrin (Murder at the End of the World), τον Matthew Macfadyen (Succession) και σύμφωνα με πληροφορίες τον Patrick Stewart και άλλους. Φυσικά, θα υπάρχουν και μερικοί χαρακτήρες του Deadpool που επιστρέφουν, όπως η Negasonic Teenage Warhead της Brianna Hildebrand και η Vanessa της Morena Baccarin.

Μια φημολογούμενη εμφάνιση που δεν αποκαλύφθηκε, είναι αυτή της Taylor Swift, η οποία μπορεί ακόμα να συμμετέχει ή να μην συμμετέχει στην ταινία ως η ποπ σταρ υπερήρωας Dazzler.