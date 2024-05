Η Apple προσθέτει μια σειρά από νέους τίτλους στη συνδρομητική υπηρεσία Apple Arcade τον επόμενο μήνα, συμπεριλαμβανομένου του Return to Monkey Island. Πρόκειται για την πρώτη νέα προσθήκη στο franchise από τον δημιουργό της σειράς Ron Gilbert μετά το Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, το οποίο κυκλοφόρησε το μακρινό 1991.



Το παιχνίδι εξακολουθεί να περιστρέφεται γύρω από τον πειρατή Guybrush Threepwood, ο οποίος βρίσκεται σε ένα ταξίδι για να ανακαλύψει το μυστικό του Monkey Island. Θα δείτε μερικές γνωστές τοποθεσίες από τα παλαιότερα παιχνίδια στο νέο τίτλο, στον οποίο εμφανίζονται επίσης η σύζυγος του Threepwood, Elaine Marley, και ο κλασικός εχθρός του, ο πειρατής ζόμπι LeChuck. Το Return to Monkey Island είναι ήδη διαθέσιμο στο App Store, αλλά θα προστεθεί και στο Apple Arcade στις 6 Ιουνίου.



Το Rabbids: Legends of the Multiverse της Ubisoft φτάνει επίσης στη συνδρομητική υπηρεσία την ίδια ημερομηνία, μαζί με το Tomb of the Mask της Playgendary και το Fabulous - Wedding Disaster της GameHouse.



Πριν γίνουν διαθέσιμα αυτά τα παιχνίδια στο Arcade, όμως, το Where Cards Fall θα φτάσει πρώτα στο Apple Vision Pro. Το βραβευμένο παιχνίδι γρίφων θα διαθέτει χειριστήρια αφής σχεδιασμένα ειδικά για το headset μικτής πραγματικότητας. Οι παίκτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν φυσικές χειρονομίες για να χτίσουν γέφυρες, μονοπάτια και άλλες κατασκευές με ένα σπίτι από χαρτιά, ώστε να μπορούν να μετακινούνται σε διάφορα τοπία. Το Where Cards Fall για το Apple Vision Pro θα είναι διαθέσιμο στις 30 Μαΐου.

[Apple]