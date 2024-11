Το sequel του Phantom of the Opera διαθέσιμο δωρεάν στο GOG!

Το Halloween έφτασε, και για να γιορτάσει την περίσταση, το κατάστημα GOG προσφέρει ένα νέο δώρο. Η προωθητική ενέργεια αφορά το Return of the Phantom, ένα point and click adventure που αναπτύχθηκε από την MicroProse και κυκλοφόρησε το μακρινό 1993. Μπορείτε να το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας και να το κρατήσετε για πάντα, αρκεί να πατήσετε το σχετικό κουμπί στην κεντρική σελίδα του καταστήματος μέχρι τις 3 Νοεμβρίου 2024 στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αφηγούμενο μια νέα ιστορία που λειτουργεί ως sequel του Phantom of the Opera, το Return of the Phantom προσθέτει μερικά ταξίδια στο χρόνο και μυστηριώδεις ανατροπές. Παρά την παλαιότητα του, υπάρχει επίσης πλήρως εκφωνημένος διάλογος, μαζί με πολλούς γρίφους που πρέπει να λύσετε εξερευνώντας και ερευνώντας την όπερα. Όντας μια περιπέτεια point and click, να είστε προετοιμασμένοι να ξεχωρίσετε όλους τους NPCs και τα αντικείμενα που σας πετάει το παιχνίδι για να συνθέσετε και να προχωρήσετε την ιστορία.

Το θρυλικό Φάντασμα της Όπερας επέστρεψε! Ως επιθεωρητής Raoul Montand, είστε ο μόνος που μπορεί να καταδιώξει τον Κόκκινο Θάνατο στο παρελθόν και να τον εμποδίσει να τρομοκρατήσει το παρόν. Αυτή η περιπέτεια point and click που κυκλοφόρησε αρχικά από την MicroProse το 1993 διαθέτει ένα πλήρως ηχογραφημένο καστ χαρακτήρων με ρευστά animations, μια τεταμένη και συναρπαστική ιστορία γραμμένη από τον συγγραφέα του James Bond, Raymond Benson, και ένα soundtrack που δημιουργεί την τέλεια ατμόσφαιρα για αυτή τη νέα εκδοχή μιας κλασικής ιστορίας.

Return of the Phantom - [GOG Link]