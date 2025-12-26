Το σημερινό δωρεάν game του Epic Games Store δοκιμάζει τη φιλία σας

Η εορταστική περίοδος συνεχίζεται και η Epic Games Store παραμένει πιστή στο ραντεβού της, προσφέροντας καθημερινά ψηφιακά δώρα που εμπλουτίζουν τις βιβλιοθήκες των gamers. Μετά τον αχό των Χριστουγέννων και τις μεγάλες εκπλήξεις των προηγούμενων ημερών, η σκυτάλη περνάει σήμερα, 26 Δεκεμβρίου, σε έναν τίτλο που απαιτεί κάτι περισσότερο από γρήγορα αντανακλαστικά: απαιτεί απόλυτη συνεννόηση.

Το We Were Here Together είναι η δέκατη προσθήκη στη λίστα των δωρεάν τίτλων της φετινής εορταστικής καμπάνιας και έρχεται να καλύψει το κενό για όσους αναζητούν μια πιο εγκεφαλική, συνεργατική εμπειρία. Αν και ίσως δεν φέρει τη «λάμψη» των blockbuster τίτλων που προηγήθηκαν, όπως το Hogwarts Legacy ή το αριστουργηματικό Disco Elysium, η συγκεκριμένη επιλογή αποτελεί ένα κρυφό διαμάντι για τους λάτρεις των γρίφων.

Το παιχνίδι, δημιουργία της Total Mayhem Games, μεταφέρει τους παίκτες σε ένα αδυσώπητο, παγωμένο τοπίο. Η ιστορία ξεκινά με μια ομάδα εξερευνητών στην Ανταρκτική. Εσείς και ο συνεργάτης σας βρίσκεστε στο στρατόπεδο βάσης, όταν μια κλήση κινδύνου σπάει τη σιωπή: οι συνάδελφοί σας αγνοούνται. Αυτό που ξεκινά ως αποστολή διάσωσης, μετατρέπεται γρήγορα σε αγώνα επιβίωσης, καθώς ο δρόμος σάς οδηγεί στο Castle Rock, ένα μεσαιωνικό κάστρο που μοιάζει να μην υπακούει στους νόμους της λογικής και κρύβει σκοτεινά μυστικά.

Η ατμόσφαιρα του παιχνιδιού είναι υποβλητική. Το χιόνι, η ομίχλη και η επιβλητική αρχιτεκτονική του Castle Rock δημιουργούν ένα σκηνικό που ακροβατεί ανάμεσα στην περιπέτεια και το ψυχολογικό θρίλερ. Δεν πρόκειται απλώς για έναν περίπατο στα χιόνια, αλλά για μια αφήγηση που βυθίζει τον παίκτη σε ένα μυστήριο με σκοτεινές προεκτάσεις.

Αυτό που διαφοροποιεί το We Were Here Together από άλλους παρόμοιους τίτλους είναι ο πυρήνας του gameplay του. Εδώ, η μοναχική πορεία είναι αδύνατη. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για δύο παίκτες (co-op), οι οποίοι συχνά βρίσκονται χωρισμένοι σε διαφορετικά δωμάτια ή τοποθεσίες.

Το μοναδικό εργαλείο που έχετε στη διάθεσή σας είναι ένα γουόκι-τόκι. Μέσα από αυτό πρέπει να περιγράψετε τι βλέπετε, να δώσετε οδηγίες και να συνδυάσετε πληροφορίες που μόνο ο ένας από τους δύο κατέχει, ώστε να λύσετε περίπλοκους γρίφους και να προχωρήσετε. Είναι μια διαδικασία που θυμίζει έντονα την εμπειρία ενός Escape Room υψηλών προδιαγραφών. Η φωνή του συμπαίκτη σας γίνεται ο μοναδικός σωλήνας επικοινωνίας με την ελπίδα, και η ικανότητά σας να περιγράφετε και να ακούτε δοκιμάζεται διαρκώς.

Το We Were Here Together διατίθεται δωρεάν για 24 ώρες. Οι χρήστες πρέπει να το προσθέσουν στη συλλογή τους μέχρι τις 18:00 της επόμενης ημέρας, για να το κρατήσουν μόνιμα. Καθώς οδεύουμε προς την Πρωτοχρονιά, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο για το τι άλλο κρύβει το «τσουβάλι» της Epic για το κλείσιμο του 2025.

We Were Here Together - [Epic Games Store Link]