Το Snapchat δίνει νέα διάσταση στη φαντασία με το Imagine Lens

Το Snapchat έχει συνδέσει το όνομά του με φίλτρα και εφέ που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας μέσα από την κάμερα του κινητού. Ωστόσο, η νέα του δυνατότητα, που ακούει στο όνομα Imagine Lens, υπόσχεται να πάει την εμπειρία σε άλλο επίπεδο: να επιτρέπει στον χρήστη να μεταμορφώνεται σε ό,τι μπορεί να περιγράψει με λόγια.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης του Snapchat περιορίζονταν σε προκαθορισμένα φίλτρα. Ο χρήστης μπορούσε να «φορέσει» μια μάσκα, να αλλάξει χαρακτηριστικά ή να βρεθεί σε ένα εικονικό σκηνικό, αλλά πάντα με βάση έτοιμα σενάρια. Το Imagine Lens αλλάζει τους κανόνες, αφού δίνει τη δυνατότητα να πληκτρολογήσεις οποιαδήποτε περιγραφή θέλεις και να δεις την εικόνα σου να μετατρέπεται ανάλογα.

Για παράδειγμα, μπορείς να βγάλεις μια selfie και να ζητήσεις να μετατραπείς σε υπερήρωα-μέδουσα μέσα από ένα τετραπλό κόμικ. Σε δευτερόλεπτα, η εφαρμογή θα έχει δημιουργήσει το αποτέλεσμα και θα στο παρουσιάσει έτοιμο για κοινοποίηση.

Προς το παρόν, η νέα λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους. Το Imagine Lens διατίθεται μόνο για όσους έχουν Snapchat+ Platinum ή Lens+ συνδρομή σε συσκευές iOS. Η στρατηγική αυτή δείχνει ότι η εταιρεία θέλει να προσελκύσει περισσότερους χρήστες στις επί πληρωμή υπηρεσίες της, προσφέροντας μοναδικά εργαλεία που δεν υπάρχουν στη δωρεάν έκδοση.

Η εμπειρία είναι απλή: ανοίγεις την κάμερα του Snapchat, κάνεις swipe μέχρι να βρεις το Imagine Lens και πληκτρολογείς στο πεδίο της λεζάντας την περιγραφή σου. Αν δεν έχεις έμπνευση, η εφαρμογή παρέχει και έτοιμες προτάσεις, όπως «κάνε με άγαλμα της Αναγέννησης» ή «μεταμόρφωσέ με σε καρικατούρα».

Στην αγορά ήδη κυκλοφορούν πολλά εργαλεία δημιουργίας εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη, είτε ως αυτόνομες εφαρμογές είτε ενσωματωμένα σε άλλες πλατφόρμες. Εκείνο που κάνει το Imagine Lens να ξεχωρίζει είναι η ταχύτητα και η αμεσότητα, καθώς είναι πλήρως ενσωματωμένο στο Snapchat. Δεν απαιτείται καμία μεταφορά σε άλλη εφαρμογή, κανένα περίπλοκο μενού. Ο χρήστης παραμένει στον γνώριμο χώρο του app και μοιράζεται το αποτέλεσμα κατευθείαν στο Story του ή στο Camera Roll.

Η μόνη διαφορά σε σχέση με τα κλασικά Lenses είναι ότι εδώ δεν μπορείς να δεις εκ των προτέρων το εφέ στην οθόνη, ούτε να δημιουργήσεις βίντεο. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα έρχεται σε λίγα δευτερόλεπτα, κάτι που η Snap πιστεύει ότι θα κερδίσει το κοινό.

