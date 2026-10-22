Το Spotify αφαίρεσε 50 εκατ. AI τραγούδια από τις προτάσεις του

Σύνοψη

Η δημοφιλής υπηρεσία streaming προχώρησε στον αποκλεισμό 50 εκατομμυρίων κομματιών τεχνητής νοημοσύνης από τους αλγορίθμους προτάσεων, προκειμένου να καθαρίσει την πλατφόρμα από το περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας.

Η εκκαθάριση επηρεάζει άμεσα τις αυτόματες λίστες αναπαραγωγής όπως το Discover Weekly και το Release Radar, αποτρέποντας την προώθηση συνθετικών παραγωγών στους ακροατές.

Κύριος στόχος της πλατφόρμας αποτελεί η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και η διασφάλιση της δίκαιης κατανομής των εσόδων προς τους πραγματικούς, ανθρώπινους δημιουργούς.

Οι νέοι τεχνικοί περιορισμοί ανιχνεύουν και υποβιβάζουν αυτόματα το μαζικά παραγόμενο AI υλικό, βελτιώνοντας αισθητά την τελική εμπειρία ανακάλυψης νέας μουσικής από τους χρήστες.

Με τη βοήθεια της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, οι επιτήδειοι κατακλύζουν τις υπηρεσίες streaming με εκατομμύρια συνθετικά τραγούδια που δημιουργούνται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το φαινόμενο αυτό οδήγησε το Spotify στη λήψη των πιο δραστικών μέτρων που έχουμε δει μέχρι σήμερα για την προστασία του οικοσυστήματος του, προχωρώντας στην απομάκρυνση 50 εκατομμυρίων κομματιών παραγόμενων από AI μέσα από τα συστήματα αλγοριθμικών προτάσεων της εφαρμογής.

Η αυστηρή πολιτική εφαρμόζεται άμεσα στις λίστες Discover Weekly και Release Radar σε παγκόσμιο επίπεδο, επαναφέροντας την απόλυτη προτεραιότητα στην ανθρώπινη δημιουργικότητα και σταματώντας την υποκλοπή των πνευματικών δικαιωμάτων από αλγοριθμικά farms.



Η λειτουργία αυτών των αυτοματοποιημένων μηχανισμών παραγωγής μουσικής βασίζεται στη δημιουργία χιλιάδων σύντομων κομματιών, συνήθως διάρκειας λίγο πάνω από τα 30 δευτερόλεπτα, τα οποία αποτελούν το ελάχιστο χρονικό όριο που απαιτεί το Spotify για να καταγράψει και να πληρώσει ένα έγκυρο stream. Οι δημιουργοί αυτού του συνθετικού περιεχομένου εκμεταλλεύονταν μέχρι πρότινος τις λίστες αναπαραγωγής που στοχεύουν στη χαλάρωση, στη συγκέντρωση (focus/study playlists) ή στον λευκό θόρυβο (white noise), αποσπώντας τεράστια χρηματικά ποσά τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες θα κατέληγαν σε πραγματικούς μουσικούς παραγωγούς και ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες. Η σουηδική εταιρεία αποφάσισε να επέμβει χειρουργικά στον πυρήνα του λογισμικού της για να κόψει τον ομφάλιο λώρο που συνέδεε αυτούς τους λογαριασμούς με το σύστημα συστάσεων, καθιστώντας τα εν λόγω τραγούδια πρακτικά αόρατα για το ευρύ κοινό που βασίζεται στους αλγορίθμους για την καθημερινή του ακρόαση.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι ο μηχανισμός του Spotify δεν στρέφεται εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης όταν αυτή χρησιμοποιείται ως εργαλείο υποβοήθησης κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής ηχογράφησης, αλλά επικεντρώνεται αποκλειστικά στον εντοπισμό και τον υποβιβασμό του πλήρως αυτοματοποιημένου spam που κατασκευάζεται με μοναδικό σκοπό τη χειραγώγηση των εσόδων της πλατφόρμας.