Το Spotify μετατρέπει το Wrapped σε εβδομαδιαία εμπειρία με το νέο Listening Stats

Το Spotify αποφάσισε ότι μια φορά τον χρόνο δεν αρκεί για να γιορτάζουμε τις μουσικές μας συνήθειες. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε το Listening Stats, μια νέα λειτουργία που προσφέρει εβδομαδιαία ανασκόπηση της ακουστικής δραστηριότητας κάθε χρήστη, ένα είδος mini Wrapped που ανανεώνεται διαρκώς και σου δείχνει τι πραγματικά ακούς αυτόν τον καιρό.

Η νέα δυνατότητα είναι διαθέσιμη τόσο για δωρεάν όσο και για Premium λογαριασμούς, σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως. Μέσα από το Listening Stats, οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τους κορυφαίους καλλιτέχνες και τραγούδια των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, μαζί με προσωποποιημένες προτάσεις και playlist που βασίζονται στις πιο πρόσφατες προτιμήσεις τους. Η υπηρεσία ανανεώνεται κάθε 24 ώρες, ώστε η εικόνα να παραμένει πάντα φρέσκια και σχετική με τη διάθεσή σου.

Στην καρδιά της εμπειρίας βρίσκονται τα λεγόμενα “special highlights”: μικρές, προσωπικές στιγμές που αναδεικνύουν κάτι αξιοσημείωτο στην ακουστική σου δραστηριότητα. Ίσως πρόκειται για ένα μουσικό ορόσημο, όπως το να φτάσεις τις 100 ακροάσεις ενός αγαπημένου τραγουδιού· ή για μια νέα ανακάλυψη, έναν καλλιτέχνη που μπήκε ξαφνικά στη ρουτίνα σου. Κάθε εβδομάδα, το Spotify σου προσφέρει μια νέα ματιά στις μουσικές σου συνήθειες — και, φυσικά, τη δυνατότητα να τη μοιραστείς εύκολα στα social media.

Η επιλογή Listening Stats βρίσκεται κάτω από την εικόνα προφίλ του χρήστη, και μέσα από αυτή μπορεί κανείς να δει αναλυτικά στοιχεία ή να δημιουργήσει αυτόματα μια playlist με τα πρόσφατα αγαπημένα του κομμάτια. Επιπλέον, το Spotify έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα κοινοποίησης: η εβδομαδιαία “κάρτα” μπορεί να διαμοιραστεί απευθείας σε εφαρμογές όπως το Instagram ή το WhatsApp, δίνοντας στους χρήστες έναν νέο τρόπο να εκφράζουν τη μουσική τους ταυτότητα.

[source]