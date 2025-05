Το Ted επιστρέφει ως animation σειρά από τον δημιουργό του Family Guy

Το σύμπαν του Ted αποκτά νέα μορφή, αυτή τη φορά σε animation, καθώς η streaming πλατφόρμα Peacock έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία της animated σειράς Ted: The Animated Series, σε σενάριο και παραγωγή του δημιουργού του Family Guy, Seth McFarlane.

Ο δημοφιλής αθυρόστομος αρκούδος, που κέρδισε το κοινό μέσα από τις κινηματογραφικές επιτυχίες Ted (2012) και Ted 2 (2015), μεταφέρεται ξανά στις οθόνες μας, με τη φωνή του να παραμένει στα χέρια του ίδιου του McFarlane. Στη νέα σειρά θα συμμετέχουν και οι πρωταγωνιστές των ταινιών, με τον Mark Wahlberg να επιστρέφει στον ρόλο του John, του παιδικού φίλου του Ted, την Amanda Seyfried ως Sam, δικηγόρο και ερωτικό ενδιαφέρον του John, καθώς και την Jessica Barth στον ρόλο της συζύγου του Ted, Tammy-Lean.

Το καστ της σειράς εμπλουτίζεται με νέους χαρακτήρες, όπως τον Apollo (Kyle Mooney) και τη Ruth (Liz Richman), ενώ την παραγωγή όλων των επεισοδίων αναλαμβάνουν οι McFarlane, Paul Corrigan και Brad Walsh, η τριάδα που συνεργάστηκε και στην live-action εκδοχή του Ted που προβλήθηκε από το Peacock.

Η πρώτη ταινία Ted έκανε πρεμιέρα το 2012 και γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία, αποφέροντας 549 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ προτάθηκε και για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Το φιλμ παρουσίασε την ασυνήθιστη φιλία μεταξύ του Τζον και του μαγικού του αρκουδιού που απέκτησε συνείδηση και… κακές συνήθειες, επηρεάζοντας τη ζωή και τις σχέσεις του ενήλικου πλέον Τζον.

Ακολούθησε το Ted 2 το 2015, που παρότι δεν ξεπέρασε την επιτυχία του πρώτου φιλμ, συγκέντρωσε αξιοσημείωτες εισπράξεις ύψους 215 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η μεγαλύτερη έκπληξη ωστόσο ήρθε με την κυκλοφορία της prequel live-action σειράς Ted από το Peacock τον Ιανουάριο του 2024. Η σειρά αναδείχθηκε στη δημοφιλέστερη πρωτότυπη παραγωγή της πλατφόρμας και την πιο παρακολουθούμενη κωμωδία στις ΗΠΑ για περισσότερους από δύο μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen. Το αποτέλεσμα; Η πλατφόρμα ανανέωσε τη σειρά για δεύτερη σεζόν.

New look, same Ted.#ted: the animated series is coming soon to Peacock. pic.twitter.com/aCjwsCywC2