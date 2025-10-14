Το τέλος του Windows 10: Τελευταίο update από τη Microsoft σήμερα

Ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια παρουσίας, το Windows 10 φτάνει σήμερα επίσημα στο τέλος της υποστήριξής του. Η Microsoft επιβεβαίωσε ότι το τελευταίο δωρεάν update του λειτουργικού συστήματος είναι αυτό που κυκλοφόρησε πριν από μερικές ώρες, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος μιας εποχής για εκατοντάδες εκατομμύρια υπολογιστές σε όλο τον κόσμο. Μετά από αυτήν την ενημέρωση, οι χρήστες του Windows 10 δεν θα λαμβάνουν πλέον διορθώσεις ασφαλείας, ενημερώσεις ή τεχνική υποστήριξη, εκτός αν εγγραφούν στο ειδικό πρόγραμμα Extended Security Updates (ESU).

Η τελευταία αυτή αναβάθμιση αναμένεται να περιλαμβάνει μερικά τελικά patches ασφαλείας και διορθώσεις σφαλμάτων για να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση στο τέλος του κύκλου ζωής του λειτουργικού. Όσοι, ωστόσο, επιθυμούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν κρίσιμες ενημερώσεις για έναν ακόμη χρόνο, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ESU, το οποίο παρέχει παρατεταμένη υποστήριξη έναντι συνδρομής.

Παρά τις προσπάθειες της Microsoft να κάνει αυτή τη μετάβαση όσο το δυνατόν πιο ομαλή, το τέλος του Windows 10 έχει προκαλέσει αναστάτωση και δυσαρέσκεια μεταξύ των χρηστών, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Οι αυστηρές απαιτήσεις hardware για το Windows 11 έχουν αφήσει εκατομμύρια υπολογιστές εκτός παιχνιδιού. Πολλοί χρήστες που διαθέτουν πλήρως λειτουργικά PCs δεν μπορούν να κάνουν επίσημα αναβάθμιση, εκτός αν αγοράσουν νέο υπολογιστή ή εγγραφούν στο πρόγραμμα πληρωμένης υποστήριξης της Microsoft.

Αυτό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, με τους χρήστες να κατηγορούν την εταιρεία για «εξαναγκασμένη απαξίωση» των παλαιότερων συσκευών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να εξετάζει πιο στενά τις πρακτικές της Microsoft, ενώ οργανώσεις καταναλωτών, όπως η Euroconsumers, ετοιμάζονται να υποβάλουν επίσημες καταγγελίες. Παράλληλα, στις ΗΠΑ, ομάδες υπεράσπισης των καταναλωτών έστειλαν ανοιχτή επιστολή στον Satya Nadella ζητώντας παράταση της υποστήριξης του Windows 10, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους χρήστες να προσαρμοστούν.

Μέσα σε αυτή τη φάση αβεβαιότητας, η Microsoft κλήθηκε να αντιμετωπίσει κι άλλα προβλήματα. Πρόσφατα παραδέχθηκε ότι το Windows 11 Media Creation Tool –το εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν χειροκίνητα εγκαταστάσεις του νέου λειτουργικού– εμφάνιζε σφάλματα για όσους προσπαθούσαν να κάνουν την αναβάθμιση από Windows 10. Το πρόβλημα ήρθε λίγες μόλις ημέρες πριν το τέλος ζωής του συστήματος, εντείνοντας τη σύγχυση και την αγανάκτηση των χρηστών.

Ένα ακόμα ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις αφορά το πρόγραμμα ESU. Αν και οι Ευρωπαίοι χρήστες εξασφάλισαν δωρεάν πρόσβαση στην παράταση υποστήριξης βάσει συμφωνίας με τις ρυθμιστικές αρχές της Ε.Ε., η Microsoft επιβάλλει την υποχρέωση σύνδεσης με λογαριασμό Microsoft εντός 60 ημερών – μια απαίτηση που θεωρείται από πολλούς υπερβολική και περιοριστική. Η αίσθηση ότι η εταιρεία επιχειρεί να ωθήσει τους καταναλωτές σε νέα προϊόντα, παρά τη λειτουργικότητα των παλαιών, έχει ενισχύσει τη δυσπιστία απέναντί της.

Αξιοσημείωτο είναι και το φαινόμενο των χρηστών που, αντί να αναβαθμιστούν, κάνουν ένα απροσδόκητο βήμα προς τα πίσω. Ένα μέρος της κοινότητας υπολογιστών αποφάσισε να επιστρέψει στο Windows 7 , επικαλούμενοι καλύτερη σταθερότητα, απλότητα στη χρήση και αποφυγή της ολοένα και πιο «AI-driven» κατεύθυνσης του Windows 11. Για πολλούς, το Windows 10 αντιπροσωπεύει το τελευταίο «παραδοσιακό» λειτουργικό της Microsoft, πριν την πλήρη μετάβαση σε ένα πιο αυτοματοποιημένο και εξαρτημένο από την τεχνητή νοημοσύνη περιβάλλον.

Η σημερινή μέρα, λοιπόν, είναι ένα σημείο καμπής για τη Microsoft και το οικοσύστημα Windows. Το Windows 10 υπήρξε ένα από τα πιο σταθερά και δημοφιλή λειτουργικά συστήματα της εταιρείας, με εκατομμύρια χρήστες να το εμπιστεύονται σε επαγγελματικά και οικιακά περιβάλλοντα. Η μετάβαση στο Windows 11, ωστόσο, δεν ήταν χωρίς εμπόδια, καθώς η επιβολή νέων τεχνικών προδιαγραφών (όπως η απαίτηση για TPM 2.0 και συγκεκριμένα chipsets) δημιούργησε ένα μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε παλιό και νέο hardware.

Το τέλος του Windows 10 συμβολίζει και τη σταδιακή μετάβαση της Microsoft προς ένα πιο συνδεδεμένο, cloud-based μοντέλο λειτουργίας, όπου η συνδρομή και οι συνεχείς ενημερώσεις αντικαθιστούν τις εφάπαξ εκδόσεις. Παρά τη νοσταλγία που προκαλεί το κλείσιμο αυτού του κεφαλαίου, η εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να συνεχίσει με το όραμα του «AI-first» μέλλοντος που εισάγει το Windows 11 και οι επόμενες εκδόσεις του.

