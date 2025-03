Το Threads αποκτά νέο video player και πολλές χρήσιμες λειτουργίες

Η Meta ανακοίνωσε μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά που έρχονται στο Threads, τα οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, «θα σας επιτρέψουν να διαμορφώσετε την εμπειρία σας, όπως θέματα στο βιογραφικό σας, απαντήσεις μόνο για ακολούθους και δημοσιεύσεις αποσπασμάτων, ένα βελτιωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο και πολλά άλλα».

Αρχικά, υπάρχει μια νέα λειτουργία που βρίσκεται τώρα σε δοκιμή και σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε το προφίλ σας προσθέτοντας έως και 10 θέματα. Αυτά τα θέματα είναι ορατά σε όλους όσους επισκέπτονται το προφίλ σας και είναι ιδανικά για όσους θέλουν να αναδείξουν τα ενδιαφέροντά τους. Πατώντας σε ένα θέμα θα φορτώσετε αναρτήσεις που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα.

Κατά τη σύνταξη αναρτήσεων, το Threads θα είναι σε θέση να σας προτείνει θέματα που βρίσκονται σε τάση και τα οποία μπορείτε να προσθέσετε στις αναρτήσεις σας. Όσον αφορά την προσθήκη θεμάτων στις αναρτήσεις, η εταιρεία είχε να πει τα εξής:

Η προσθήκη θεμάτων σε αναρτήσεις έχει γίνει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους δημιουργούς στο Threads. Σύμφωνα με τα εσωτερικά μας δεδομένα, οι αναρτήσεις με επισημειωμένα θέματα λαμβάνουν γενικά περισσότερες προβολές από εκείνες που δεν έχουν, γεγονός που τις καθιστά έναν αποτελεσματικό τρόπο για να σας βοηθήσουν να προσεγγίσετε περισσότερους ανθρώπους.

Όσον αφορά τα feeds, μπορείτε πλέον να προσαρμόσετε τη σειρά των feeds σας και να ορίσετε ακόμη και custom feeds ως την προεπιλεγμένη ροή που θα εμφανίζεται κατά την εκκίνηση της εφαρμογής.

Στη συνέχεια, η Meta ακολουθεί τα βήματα του X, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν ποιος μπορεί να απαντήσει στις δημοσιεύσεις τους. Η λειτουργία, που κυκλοφορεί σήμερα, θα επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν μεταξύ αυτών των επιλογών: Anyone, Your followers, Profiles you follow ή Mentioned only. Αυτό βασίζεται στη λειτουργία «Quote Controls», που ξεκίνησε σε δοκιμαστική φάση τον περασμένο Μάιο, η οποία επέτρεπε στους χρήστες να περιορίζουν ποιος μπορεί να παραθέσει τις δημοσιεύσεις τους.

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής video του Threads δέχονταν πάντα παράπονα από τους χρήστες, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι δεν μπορούσες καν να κάνεις παύση στα video το 2023, όταν ξεκίνησε η πλατφόρμα. Τώρα, η Meta βελτιώνει τα πράγματα προσθέτοντας μια καρφιτσωμένη μπάρα προόδου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Το Threads έχει αναπτυχθεί πολύ από την εκκίνηση του. Η πλατφόρμα, σύμφωνα με τον Zuckerberg, έχει πλέον πάνω από 150 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες, με 20 εκατομμύρια να έχουν ενταχθεί τον περασμένο Δεκέμβριο.



[via]