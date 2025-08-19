Στον αέρα τα ad blockers: Η Γερμανία εξετάζει καθολική απαγόρευση

Η υπόθεση των ad blockers βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της δικαστικής ατζέντας της Γερμανίας, με εξελίξεις που ενδέχεται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες σερφάρουν στο διαδίκτυο. Το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (BGH) ανακίνησε μια παλιά δικαστική διαμάχη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης των προγραμμάτων αυτών με το σκεπτικό ότι μπορεί να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η υπόθεση ξεκίνησε από τη δεκαετή πλέον αντιπαράθεση ανάμεσα στον εκδοτικό κολοσσό Axel Springer SE και την μθσι, την εταιρεία που ανέπτυξε το γνωστό Adblock Plus. Ο εκδότης υποστηρίζει ότι τα ad blockers παρεμβαίνουν στον τρόπο παρουσίασης του περιεχομένου του, το οποίο προστατεύεται από copyright. Σύμφωνα με αυτό το επιχείρημα, η απόκρυψη διαφημίσεων συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του εκδότη πάνω στη μορφή με την οποία εμφανίζεται το υλικό στους αναγνώστες.

Μέχρι σήμερα, η Eyeo είχε καταφέρει να βγει νικήτρια στις περισσότερες δικαστικές αναμετρήσεις. Ωστόσο, η πρόσφατη απόφαση του BGH αλλάζει τα δεδομένα: ανατρέπει τμήματα μιας απόφασης εφετείου του Αμβούργου του 2023 και ζητά περαιτέρω διερεύνηση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η συζήτηση για τη νομιμότητα των ad blockers ανοίγει ξανά.

Η βασική ερώτηση που απασχολεί τα γερμανικά δικαστήρια είναι αν η τροποποίηση της εμφάνισης ενός site μέσω browser-side εργαλείων, όπως τα ad blockers, συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Στην ουσία, εξετάζεται αν το γεγονός ότι το πρόγραμμα αλλάζει το Document Object Model (DOM) ή το CSS Object Model (CSSOM) μιας ιστοσελίδας ισοδυναμεί με παράνομη αλλοίωση του έργου.

Εάν οι γερμανικές αρχές αποφασίσουν ότι η χρήση ad blockers εμπίπτει στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, τότε η Γερμανία θα γίνει η δεύτερη χώρα στον κόσμο, μετά την Κίνα, που θα προχωρήσει σε απαγόρευση τέτοιων εφαρμογών.

Η υπόθεση δεν αφορά αποκλειστικά την εμφάνιση των online διαφημίσεων. Το ενδεχόμενο δημιουργίας νομικού προηγούμενου απειλεί μια ολόκληρη κατηγορία εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια χρήστες. Επεκτάσεις και λειτουργίες που ενισχύουν την ασφάλεια, προστατεύουν την ιδιωτικότητα ή διευκολύνουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο ενδέχεται να βρεθούν στην ίδια μοίρα με τα ad blockers.

Προγράμματα VPN που μπλοκάρουν παράλληλα διαφημίσεις, εργαλεία κατά του phishing ή πρόσθετα που βελτιώνουν την προσβασιμότητα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν παράνομα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους χρήστες. Η προοπτική αυτή εγείρει σοβαρές ανησυχίες όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Mozilla, δημιουργός του Firefox, έσπευσε να τοποθετηθεί δημόσια. Σε άρθρο στο blog της, ο Senior IP & Product Counsel, Daniel Nazier, υπογράμμισε ότι μια πιθανή απαγόρευση περιορίζει την ελευθερία των χρηστών να ελέγχουν το διαδικτυακό τους περιβάλλον. Παράλληλα, επισήμανε πως η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια απειλούνται σοβαρά, αφού πολλές επεκτάσεις που παρέχουν προστασία μπορεί να τεθούν εκτός νόμου.

Η υπόθεση επιστρέφει στο Εφετείο του Αμβούργου για περαιτέρω επεξεργασία, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει ακόμη και δύο χρόνια. Μέχρι τότε, το μέλλον των ad blockers στη Γερμανία παραμένει θολό. Το ίδιο ισχύει και για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο, καθώς μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να δημιουργήσει δεδικασμένο που θα επηρεάσει όχι μόνο τη γερμανική αγορά, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

