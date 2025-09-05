Το Threads επιτρέπει πλέον αναρτήσεις με έως 10.000 χαρακτήρες

Η πλατφόρμα Threads, το κοινωνικό δίκτυο που δημιούργησε η Meta ως εναλλακτική στο Twitter, φέρνει μια σημαντική αλλαγή που υπόσχεται να δώσει νέα πνοή στον τρόπο που οι χρήστες μοιράζονται περιεχόμενο. Μέχρι πρόσφατα, οι αναρτήσεις περιορίζονταν στους 500 χαρακτήρες, κάτι που συχνά εμπόδιζε την ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων σκέψεων ή την κοινοποίηση εκτενέστερων κειμένων. Από εδώ και στο εξής, όμως, οι χρήστες θα μπορούν να επισυνάπτουν επιπλέον κείμενο που φτάνει έως τους 10.000 χαρακτήρες.

Η καινοτομία αυτή δεν σημαίνει ότι το χρονολόγιο του Threads θα πλημμυρίσει από τεράστια κείμενα. Το σύστημα λειτουργεί με τη μορφή συνημμένου: οι χρήστες βλέπουν την αρχική ανάρτηση και, αν θέλουν, ανοίγουν το κείμενο που έχει προστεθεί. Έτσι, η εμπειρία παραμένει ευανάγνωστη, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε όσους θέλουν να μοιραστούν περισσότερα, να το κάνουν χωρίς περιορισμούς.

Η Meta παρουσίασε το νέο χαρακτηριστικό ως έναν πιο κομψό και πρακτικό τρόπο να αντικατασταθεί η λύση-μπαλαντέρ που κυριαρχούσε έως τώρα: τα screenshots από κείμενα. Πολλοί χρήστες, για να ξεπεράσουν τον περιορισμό των 500 χαρακτήρων, ανέβαζαν φωτογραφίες με αποσπάσματα άρθρων ή σημειώσεων. Αυτό, όμως, δημιουργούσε δυσκολίες στην ανάγνωση, δεν ήταν φιλικό στις μηχανές αναζήτησης και φυσικά δεν βοηθούσε σε ζητήματα προσβασιμότητας.

Πέρα από την πρακτική διάσταση, η κίνηση αυτή εξυπηρετεί και έναν άλλο σκοπό: τη δυνατότητα προώθησης. Όπως τόνισε η Meta, οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν τα συνημμένα κείμενα για να κατευθύνουν το κοινό τους σε άλλες πλατφόρμες, ιστότοπους ή δημοσιεύσεις. Για παράδειγμα, ένας δημοσιογράφος ή blogger μπορεί να ανεβάσει στο Threads ένα μικρό απόσπασμα άρθρου του και να προσθέσει σύνδεσμο προς την πλήρη δημοσίευση. Έτσι, η πλατφόρμα γίνεται εργαλείο διαμοιρασμού περιεχομένου και όχι απλώς χώρος για σύντομα σχόλια.

Σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, η διαφορά είναι εμφανής. Το X (πρώην Twitter) επιτρέπει μεν πιο εκτενείς αναρτήσεις, αλλά μόνο στους συνδρομητές επί πληρωμή. Οι δωρεάν λογαριασμοί παραμένουν περιορισμένοι στους 280 χαρακτήρες. Αντίστοιχα, το Bluesky –άλλη μία εναλλακτική που προσπαθεί να προσελκύσει το κοινό που απομακρύνεται από το Twitter– διατηρεί όριο 300 χαρακτήρων. Έτσι, το Threads φαίνεται να δίνει στους χρήστες του ένα σαφές πλεονέκτημα, προσφέροντας περισσότερη ελευθερία έκφρασης χωρίς επιπλέον κόστος.

Η χρήση του νέου εργαλείου είναι απλή. Στην εφαρμογή εμφανίζεται ένα νέο εικονίδιο με την ένδειξη "text". Εκεί οι χρήστες μπορούν είτε να επικολλήσουν έτοιμο κείμενο είτε να το γράψουν απευθείας. Αν επιθυμούν το αρχικό υλικό να εμφανίζεται ξεκάθαρα, καλό είναι να προσθέτουν τον σύνδεσμο στην κύρια ανάρτηση και όχι μέσα στο συνημμένο. Με αυτόν τον τρόπο, το κείμενο λειτουργεί συμπληρωματικά χωρίς να «χάνεται» η πηγή.

