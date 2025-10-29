Το Tinder θα ζητά το πρόσωπό σου και αυτή τη φορά δεν έχει επιλογή «Skip»

Το Tinder ετοιμάζεται για μια από τις πιο ριζικές αλλαγές στην ιστορία του. Σύντομα, για να φτιάξει κάποιος λογαριασμό στην πλατφόρμα γνωριμιών, δεν θα αρκεί πλέον ένα email, ένας αριθμός τηλεφώνου και μερικές φωτογραφίες. Θα χρειάζεται και κάτι ακόμα: ένα βίντεο με το πρόσωπό του. Ο λόγος; Η εφαρμογή έχει κατακλυστεί από ψεύτικους λογαριασμούς και bots, και η εταιρεία αποφάσισε να πάρει δραστικά μέτρα.

Μέχρι σήμερα, η αναγνώριση προσώπου στο Tinder ήταν προαιρετική – ένα επιπλέον βήμα για όσους ήθελαν να επαληθεύσουν το προφίλ τους και να κερδίσουν ένα μικρό μπλε σήμα αξιοπιστίας. Πλέον, με τη λειτουργία Face Check, η επαλήθευση θα είναι υποχρεωτική για όλους τους νέους χρήστες. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού, οι χρήστες θα πρέπει να τραβήξουν ένα σύντομο selfie βίντεο που θα αποδεικνύει ότι είναι πραγματικά αυτοί που λένε.

Η νέα πολιτική έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλοτικά στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Κολομβία και την Ινδία, και μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να επεκταθεί παγκοσμίως.

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής ασφαλείας του Tinder στο Wired, η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν κρατάει τις φωτογραφίες ή τα βίντεο των χρηστών. Αντί γι’ αυτό, το σύστημα απομονώνει βασικά «σημεία αναφοράς» του προσώπου όπως η γεωμετρία των ματιών, της μύτης ή του πηγουνιού, και τα μετατρέπει σε ένα μοναδικό μαθηματικό «αποτύπωμα», ή hash. Αυτό το αρχείο δεν περιέχει εικόνες, αλλά αριθμούς που συγκρίνονται με τη βάση δεδομένων της εφαρμογής. Αν βρεθεί ταύτιση, το σύστημα αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ήδη υπάρχον λογαριασμό ή για απόπειρα δημιουργίας πολλαπλών προφίλ από το ίδιο άτομο.

Με αυτόν τον τρόπο, το Tinder προσπαθεί να βάλει τέλος όχι μόνο στα bots, αλλά και στους χρήστες που δημιουργούν πολλαπλές ψεύτικες ταυτότητες για να παρακάμπτουν τους κανόνες ή να εξαπατούν άλλους.

Το πρόβλημα δεν είναι μικρό. Σύμφωνα με στοιχεία του 2021, τουλάχιστον το 23% των λογαριασμών στην πλατφόρμα θεωρούνταν ψεύτικοι. Το Tinder έχει παραδεχθεί ότι σχεδόν όλες οι ενέργειες εποπτείας του (98%) αφορούν περιπτώσεις spam, bots ή απάτης. Και δεν μιλάμε για απλές φάρσες: πολλές από αυτές συνδέονται με οικονομικά εγκλήματα.

Το 2024, το Bloomberg δημοσίευσε έρευνα που αποκάλυπτε την τεράστια έκταση των «romance scams», δηλαδή απατών που ξεκινούν μέσα από εφαρμογές γνωριμιών, συχνά με τη βοήθεια ψεύτικων προφίλ δημιουργημένων από τεχνητή νοημοσύνη. Συνήθως, οι απατεώνες χρησιμοποιούν θέματα όπως επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα ή «ειδικές πλατφόρμες», πείθοντας τα θύματα να στείλουν χρήματα. Μόνο το 2022, η Federal Trade Commission υπολόγισε ότι στις ΗΠΑ χάθηκαν πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια από τέτοιες απάτες.

Τα προβλήματα ασφάλειας έρχονται σε μια δύσκολη περίοδο για το Tinder. Μετά την πανδημία, το ενδιαφέρον των χρηστών για τις εφαρμογές γνωριμιών έχει αρχίσει να μειώνεται. Οι συνδρομητές που πληρώνουν είναι λιγότεροι, ενώ ο όρος «dating fatigue», η κούραση από την ατελείωτη διαδικασία του swiping, έχει αρχίσει να καθιερώνεται. Σε πρόσφατη έρευνα, το 78% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι κουρασμένοι από το online dating, ενώ η αίσθηση ανασφάλειας και οι επαναλαμβανόμενες απογοητεύσεις έχουν οδηγήσει πολλούς να εγκαταλείψουν εντελώς τις εφαρμογές.

Η νέα πολιτική του Tinder είναι μια προσπάθεια να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των χρηστών. Αν οι άνθρωποι ξέρουν ότι πίσω από κάθε προφίλ βρίσκεται ένα πραγματικό πρόσωπο και όχι ένα AI bot ή κάποιος απατεώνας, τότε είναι πιο πιθανό να μείνουν στην πλατφόρμα. Είναι ένα στοίχημα ανάμεσα στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα, και η εταιρεία ελπίζει ότι η νέα ισορροπία θα αποδώσει.

Ωστόσο, η υποχρεωτική αναγνώριση προσώπου δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Κανένα σύστημα δεν μπορεί να αποτρέψει πλήρως τους χρήστες από το να χρησιμοποιούν παλιές ή παραπλανητικές φωτογραφίες, να αποκρύπτουν την πραγματική τους κατάσταση ή να καταφεύγουν σε εργαλεία όπως το ChatGPT για να φαίνονται πιο γοητευτικοί απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

