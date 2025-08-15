Το WhatsApp ανεβάζει ταχύτητα στις ομαδικές κλήσεις με στόχο το Zoom

Η Meta συνεχίζει να ενισχύει τη δυναμική του WhatsApp, παρουσιάζοντας μια σειρά από νέες δυνατότητες που αναβαθμίζουν σημαντικά την εμπειρία των κλήσεων. Μετά την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία της εφαρμογής για iPad και τα νέα εργαλεία κατά της διαδικτυακής απάτης, η εταιρεία στρέφει το βλέμμα της στις ομαδικές συνομιλίες, φιλοδοξώντας να μετατρέψει την πλατφόρμα σε έναν αξιόπιστο –και ιδιαίτερα προσιτό– αντίπαλο του Zoom.

Με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, οι χρήστες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν κλήσεις με φίλους, συγγενείς, συναδέλφους ή άλλες επαφές τους. Ο προγραμματισμός γίνεται απευθείας μέσα από την εφαρμογή, ενώ οι κλήσεις που έχουν οριστεί εμφανίζονται σε ειδική ενότητα με τίτλο Upcoming, στην καρτέλα Calls. Όταν πλησιάζει η ώρα της συνάντησης, όλοι οι προσκεκλημένοι λαμβάνουν ειδοποίηση με άμεση επιλογή συμμετοχής, ενώ ο οικοδεσπότης ενημερώνεται κάθε φορά που κάποιος συνδέεται.

Η Meta προσφέρει επίσης τη δυνατότητα αντιγραφής του συνδέσμου της κλήσης, ώστε να μπορεί να μοιραστεί εύκολα με άλλους ή να προστεθεί σε ημερολόγιο. Η αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια των συζητήσεων γίνεται πιο ευέλικτη, καθώς οι συμμετέχοντες μπορούν να σηκώσουν ψηφιακά το χέρι τους όταν θέλουν να μιλήσουν ή να στείλουν emoji αντιδράσεις χωρίς να διακόψουν τη ροή της συνομιλίας. Επιπλέον, διατίθεται πλέον και η δυνατότητα κοινοποίησης οθόνης, ενώ οι συνομιλίες με κείμενο μπορούν να συνεχίζονται παράλληλα με την κλήση. Όλες οι νέες δυνατότητες ισχύουν όχι μόνο για τις βιντεοκλήσεις αλλά και για τις κλήσεις φωνής.

Η επίσημη ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στο blog του WhatsApp, επισημαίνοντας τον στόχο της εταιρείας να καταστήσει την εφαρμογή ακόμη πιο ευέλικτη για προσωπική αλλά και επαγγελματική χρήση. Το νέο αυτό πακέτο λειτουργιών ανοίγει τον δρόμο για το WhatsApp να ανταγωνιστεί πλατφόρμες όπως το Zoom, ειδικά για μικρότερες ομάδες ή όσους αναζητούν μια εύχρηστη και ήδη διαδεδομένη λύση.

Παράλληλα, οι χρήστες Windows 10 και Windows 11 θα πρέπει να προετοιμαστούν για μια λιγότερο θεαματική αλλαγή. Η Meta αναβάθμισε την έκδοση beta του WhatsApp για υπολογιστές και πλέον δεν πρόκειται για native εφαρμογή, αλλά για progressive web app (PWA). Η επιλογή αυτή πιθανότατα έγινε ώστε να προστεθούν λειτουργίες που έλειπαν και να αντιμετωπιστούν σφάλματα που ταλαιπωρούσαν την προηγούμενη έκδοση. Η νέα δοκιμαστική έκδοση είναι διαθέσιμη για κατέβασμα μέσω του Microsoft Store.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα ανάπτυξης εργάζεται πάνω σε επιπλέον καινοτομίες. Στα σκαριά βρίσκονται λειτουργίες που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη, όπως υποβοήθηση στη συγγραφή μηνυμάτων, καθώς και βελτιώσεις στους συνδέσμους πρόσκλησης για ομάδες.

