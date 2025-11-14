Το WhatsApp ανοίγει τη διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές στην Ευρώπη!

Το WhatsApp ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ανταλλάσσουμε μηνύματα στην Ευρώπη. Η Meta ανακοίνωσε ότι η πλατφόρμα πρόκειται να ενεργοποιήσει, μέσα στους επόμενους μήνες, τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας με τρίτες εφαρμογές, μια κίνηση που δεν γίνεται από επιλογή, αλλά αποτελεί υποχρέωση στο πλαίσιο του Digital Markets Act. Παρόλα αυτά, η εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να εφαρμόσει το νέο σύστημα χωρίς να θυσιάσει το χαρακτηριστικό για το οποίο το WhatsApp έγινε γνωστό: το ισχυρό end-to-end encryption.

Το νέο οικοσύστημα ξεκινά με δύο ονόματα που ελάχιστοι έχουν ακουστά: BirdyChat και Haiket. Αυτές θα είναι οι πρώτες εφαρμογές που θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων με χρήστες WhatsApp. Μπορεί να μην πρόκειται για δημοφιλείς πλατφόρμες, όμως αυτός είναι ακριβώς ο στόχος της νομοθεσίας: να αναγκάσει τους «μεγάλους» να ανοίξουν τον δρόμο στους μικρότερους παίκτες και να δημιουργήσει πραγματικό ανταγωνισμό.

Οι χρήστες στην Ευρώπη θα δουν τελικά μια ειδοποίηση στο WhatsApp που θα τους καθοδηγεί στο πώς να ενεργοποιήσουν την επικοινωνία με τρίτες εφαρμογές. Η επιλογή θα είναι διαθέσιμη σε iOS και Android, όχι όμως στην desktop έκδοση, στην web εφαρμογή ή σε tablets. Και υπάρχει κι ένας ακόμη περιορισμός: λειτουργεί μόνο σε λογαριασμούς WhatsApp που είναι συνδεδεμένοι με αριθμούς τηλεφώνου εντός των περιοχών που καλύπτει η νομοθεσία του DMA.

Η Meta διευκρινίζει ότι οποιαδήποτε τρίτη εφαρμογή θέλει να επικοινωνήσει με το WhatsApp πρέπει να χρησιμοποιεί το ίδιο επίπεδο προστασίας: πλήρες end-to-end encryption και συμβατή κρυπτογραφική αρχιτεκτονική. Η εταιρεία τονίζει επίσης ότι δεν μπορεί να δει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που διακινούνται μέσω αυτής της νέας γέφυρας. Τα μηνύματα μπορούν να περιλαμβάνουν κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά και έγγραφα, κάτι που δημιουργεί υψηλές απαιτήσεις για όσους θέλουν να ενσωματωθούν στο σύστημα.

Το WhatsApp έδωσε μια πρώτη εικόνα για το πώς θα μοιάζει η εμπειρία του χρήστη: θα υπάρχει δυνατότητα είτε να λαμβάνεις τα μηνύματα τρίτων εφαρμογών σε ξεχωριστό φάκελο, είτε να τα ενώνεις με την κύρια inbox σου. Η Meta υπόσχεται ότι θα ενημερώνει τους χρήστες κάθε φορά που μια νέα εφαρμογή γίνεται συμβατή, ώστε να έχουν πλήρη έλεγχο στο ποιες πλατφόρμες θέλουν να συνδέσουν μεταξύ τους.

Φυσικά, η εταιρεία δεν παραλείπει να υπογραμμίσει ότι οι τρίτες εφαρμογές μπορεί «να χειρίζονται τα δεδομένα σου διαφορετικά». Αυτό αφήνει να εννοηθεί πως η Meta θέλει να προστατεύσει τον εαυτό της, αλλά και να προειδοποιήσει τους χρήστες ότι, ακόμα κι αν το WhatsApp παραμένει ασφαλές, οι συνεργαζόμενες εφαρμογές μπορεί να μην ακολουθούν τα ίδια αυστηρά πρότυπα. Το αν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό, εξαρτάται από την οπτική γωνία: για τους χρήστες, ίσως αποτελεί ευκαιρία για περισσότερες επιλογές, για τη Meta, είναι ένας κομψός τρόπος να υπενθυμίσει ότι δεν έχει τον έλεγχο σε όλο το μήκος της επικοινωνίας.