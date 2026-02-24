WhatsApp: Έρχεται σύντομα επίσημη λειτουργία προγραμματισμού μηνυμάτων

Σύνοψη

Νέα Λειτουργία: Το WhatsApp αναπτύσσει εγγενές εργαλείο προγραμματισμού μηνυμάτων (Scheduled Messages) για την αυτόματη αποστολή τους σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Το WhatsApp αναπτύσσει εγγενές εργαλείο προγραμματισμού μηνυμάτων (Scheduled Messages) για την αυτόματη αποστολή τους σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Τεχνικά Δεδομένα: Η δυνατότητα εντοπίστηκε στον κώδικα της δοκιμαστικής έκδοσης WhatsApp beta for iOS 26.7.10.72 μέσω της πλατφόρμας TestFlight της Apple.

Η δυνατότητα εντοπίστηκε στον κώδικα της δοκιμαστικής έκδοσης WhatsApp beta for iOS 26.7.10.72 μέσω της πλατφόρμας TestFlight της Apple. Διαχείριση: Τα μηνύματα σε αναμονή αποθηκεύονται σε ειδική υποενότητα εντός του προφίλ της εκάστοτε συνομιλίας, παρέχοντας επιλογές επεξεργασίας ή αθόρυβης διαγραφής πριν την αποστολή.

Τα μηνύματα σε αναμονή αποθηκεύονται σε ειδική υποενότητα εντός του προφίλ της εκάστοτε συνομιλίας, παρέχοντας επιλογές επεξεργασίας ή αθόρυβης διαγραφής πριν την αποστολή. Ασφάλεια: Η ενσωμάτωση της λειτουργίας καταργεί την ανάγκη για επισφαλείς εφαρμογές αυτοματισμού τρίτων ή πολύπλοκες ρυθμίσεις μέσω του Apple Shortcuts.

Το τεχνικό σκέλος της λειτουργίας προγραμματισμού μηνυμάτων

Η πλατφόρμα της Meta προχωρά στην ενσωμάτωση ενός εκ των πλέον περιζήτητων χαρακτηριστικών από την κοινότητα των χρηστών. Σύμφωνα με τα δεδομένα που εξήχθησαν από το WABetaInfo, το WhatsApp ξεκίνησε τις δοκιμές για τον εγγενή προγραμματισμό μηνυμάτων (Scheduled Messages). Η υλοποίηση αυτή επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο του χρόνου παράδοσης ενός μηνύματος, χωρίς να απαιτείται φυσική αλληλεπίδραση από τον χρήστη τη στιγμή της αποστολής.

Πώς θα λειτουργεί ακριβώς ο προγραμματισμός μηνυμάτων στο WhatsApp

Η λειτουργία προγραμματισμού μηνυμάτων επιτρέπει τη σύνταξη ενός κειμένου και τον καθορισμό ακριβούς ημερομηνίας και ώρας για την αυτόματη αποστολή του. Η επιλογή εντοπίστηκε στην έκδοση iOS beta 26.7.10.72. Τα μηνύματα αποθηκεύονται σε ειδική ενότητα ("Scheduled Messages"), προσφέροντας δυνατότητα επεξεργασίας ή σιωπηλής ακύρωσης πριν παραδοθούν στον παραλήπτη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της υλοποίησης

Εντοπισμός στην έκδοση: WhatsApp beta for iOS 26.7.10.72 (μέσω TestFlight).

WhatsApp beta for iOS 26.7.10.72 (μέσω TestFlight). Υποστηριζόμενες συνομιλίες: Ατομικά (1-on-1) chats και Ομαδικές συνομιλίες (Groups).

Ατομικά (1-on-1) chats και Ομαδικές συνομιλίες (Groups). Μηχανισμός ακύρωσης: Εάν ο χρήστης διαγράψει ένα προγραμματισμένο μήνυμα πριν την αποστολή του, η διαδικασία ακυρώνεται σιωπηλά, χωρίς να αποστέλλεται καμία ειδοποίηση στον παραλήπτη.

Εάν ο χρήστης διαγράψει ένα προγραμματισμένο μήνυμα πριν την αποστολή του, η διαδικασία ακυρώνεται σιωπηλά, χωρίς να αποστέλλεται καμία ειδοποίηση στον παραλήπτη. Τοποθεσία μενού: Προστίθεται νέα καρτέλα "Scheduled Messages" στο μενού πληροφοριών της συνομιλίας (Chat Info), ακριβώς κάτω από τις επιλογές Πολυμέσων και Αγαπημένων μηνυμάτων.

Το τέλος των αυτοματισμών τρίτων και η ενίσχυση της ασφάλειας

Μέχρι σήμερα, η απουσία αυτής της λειτουργίας ανάγκαζε τους χρήστες να καταφεύγουν σε πλάγιες οδούς. Στο οικοσύστημα του iOS, ο προγραμματισμός ήταν εφικτός μόνο μέσω της εφαρμογής Shortcuts (Συντομεύσεις) της Apple. Η διαδικασία απαιτούσε τη δημιουργία ενός προσωπικού αυτοματισμού, τη συμπλήρωση μεταβλητών και συχνά αποτύγχανε εάν η συσκευή ήταν κλειδωμένη ή δεν είχε τις σωστές άδειες προσβασιμότητας.

Στο λειτουργικό σύστημα Android, η κατάσταση περιείχε μεγαλύτερους κινδύνους. Οι χρήστες εγκαθιστούσαν ανεπίσημες εφαρμογές από το Google Play οι οποίες απαιτούσαν εξαιρετικά διευρυμένα δικαιώματα (Accessibility Services) για να μπορούν να «διαβάζουν» την οθόνη και να πατούν αυτόματα το κουμπί της αποστολής. Αυτές οι πρακτικές άφηναν τις συσκευές εκτεθειμένες σε κενά ασφαλείας και πιθανή συλλογή προσωπικών δεδομένων.

Με την εισαγωγή του κώδικα εγγενώς στην εφαρμογή, η Meta διασφαλίζει ότι η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (End-to-End Encryption) παραμένει ακέραιη. Το μήνυμα κρυπτογραφείται, παραμένει στην ουρά αναμονής τοπικά στη συσκευή, και αποστέλλεται με ασφάλεια στον καθορισμένο χρόνο.

Πρακτικές εφαρμογές σε καθημερινό και επαγγελματικό επίπεδο

Η χρησιμότητα της συγκεκριμένης προσθήκης εκτείνεται πέρα από την προφανή αποστολή ευχών για γενέθλια ακριβώς τα μεσάνυχτα. Οι χρήστες αποκτούν ένα λειτουργικό εργαλείο διαχείρισης χρόνου:

Επικοινωνία σε διαφορετικές ζώνες ώρας: Για επαγγελματίες που συνεργάζονται με πελάτες στο εξωτερικό ή ιδιώτες με συγγενείς σε άλλες ηπείρους, ένα μήνυμα μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να παραδοθεί σε εργάσιμες ώρες της τοπικής ώρας του παραλήπτη, αποφεύγοντας τις ενοχλητικές ειδοποιήσεις μέσα στη νύχτα.

Για επαγγελματίες που συνεργάζονται με πελάτες στο εξωτερικό ή ιδιώτες με συγγενείς σε άλλες ηπείρους, ένα μήνυμα μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να παραδοθεί σε εργάσιμες ώρες της τοπικής ώρας του παραλήπτη, αποφεύγοντας τις ενοχλητικές ειδοποιήσεις μέσα στη νύχτα. Επαγγελματικές υπενθυμίσεις: Η λειτουργία προσφέρει μια ανέξοδη λύση υπενθύμισης ραντεβού σε πελάτες. Ενώ οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν το επί πληρωμή WhatsApp Business API (Business Broadcasts) για την αυτοματοποίηση μηνυμάτων, η νέα λειτουργία της απλής έκδοσης του WhatsApp προσφέρει αυτή τη δυνατότητα εντελώς δωρεάν για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Η λειτουργία προσφέρει μια ανέξοδη λύση υπενθύμισης ραντεβού σε πελάτες. Ενώ οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν το επί πληρωμή WhatsApp Business API (Business Broadcasts) για την αυτοματοποίηση μηνυμάτων, η νέα λειτουργία της απλής έκδοσης του WhatsApp προσφέρει αυτή τη δυνατότητα εντελώς δωρεάν για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις. Προσωπική οργάνωση: Καθιστά τη χρήση του WhatsApp ως ένα άτυπο σημειωματάριο/ημερολόγιο. Ο χρήστης μπορεί να προγραμματίσει ένα μήνυμα σε μια ομαδική συνομιλία εργασίας που θα αποσταλεί το πρωί της Δευτέρας, οργανώνοντας τη ροή δουλειάς του από το Σαββατοκύριακο, χωρίς να ενοχλήσει τους συναδέλφους του στον ελεύθερο χρόνο τους.

Προβλήματα προς επίλυση και μελλοντική ανάπτυξη

Παρά τον εντοπισμό της λειτουργίας στο TestFlight, ο προγραμματισμός μηνυμάτων παραμένει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Δεν έχει ξεκαθαριστεί πλήρως εάν το WhatsApp θα υιοθετήσει και πιο προχωρημένες επιλογές, όπως τη δυνατότητα «Επανάληψης» (Repeat) – χαρακτηριστικό που διαθέτει το Telegram – το οποίο επιτρέπει την αυτόματη επαναποστολή ενός μηνύματος σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. μηνιαίες υπενθυμίσεις πληρωμών).

Επιπλέον, μένει να αποδειχθεί η συμπεριφορά της εφαρμογής όταν η συσκευή είναι εκτός δικτύου (offline) τη στιγμή που πρέπει να σταλεί το προγραμματισμένο μήνυμα. Το λογικότερο τεχνικό σενάριο προβλέπει ότι η εφαρμογή θα επιχειρήσει την αποστολή αυτόματα με την πρώτη διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η κυκλοφορία προς το παρόν αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά στους εγγεγραμμένους beta testers του iOS τις επόμενες εβδομάδες, με την αντίστοιχη Android beta έκδοση να ακολουθεί με ελαφρά καθυστέρηση. Στη συνέχεια θα υπάρξει η επίσημη ενσωμάτωση στις σταθερές εκδόσεις του App Store και του Google Play Store παγκοσμίως.

Η άποψη του Techgear

Η απουσία του προγραμματισμού μηνυμάτων αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα, δυσεξήγητα κενά στο ρεπερτόριο του WhatsApp, ιδίως αν αναλογιστούμε ότι ανταγωνιστές όπως το Telegram προσφέρουν τη δυνατότητα εδώ και χρόνια. Για την ελληνική πραγματικότητα, όπου το WhatsApp χρησιμοποιείται υβριδικά – τόσο για προσωπική επικοινωνία όσο και ως άτυπο εταιρικό εργαλείο (work chats) – η λειτουργία αυτή λύνει το τεράστιο πρόβλημα της διάκρισης των ωρών κοινής ησυχίας από τον εργάσιμο χρόνο.

Όσοι έχουμε δοκιμάσει να στήσουμε το iOS Shortcuts για να στείλουμε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα γνωρίζουμε πόσο άκαμπτη είναι η διαδικασία. Η εγγενής υλοποίηση στο μενού της συνομιλίας απλοποιεί κατακόρυφα τη χρήση. Αυτό που ελπίζουμε να δούμε στην τελική έκδοση είναι η υποστήριξη multimedia (φωτογραφίες/έγγραφα) στα προγραμματισμένα μηνύματα, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τα πρώτα screenshots του κώδικα beta, καθώς η δοκιμή δείχνει να εστιάζει αποκλειστικά σε κείμενο. Το γεγονός ότι η ακύρωση ενός προγραμματισμένου μηνύματος δεν αφήνει κανένα "ψηφιακό ίχνος" συζήτησης στον παραλήπτη αποδεικνύει ότι η Meta έδωσε επιτέλους έμφαση στη διακριτικότητα του χρήστη.