WhatsApp: Τέλος το «κενό» chat για τα νέα μέλη στα Groups

Τι πρέπει να γνωρίζεις (TL;DR)

Ορατότητα 24 ωρών: Τα νέα μέλη των groups βλέπουν επιτέλους τι ειπώθηκε πριν μπουν στην ομάδα (μέχρι και 24 ώρες πίσω).

Επικράτηση της Ιδιωτικότητας: Το ιστορικό δεν κατεβαίνει από κάποιον server, αλλά μεταφέρεται κρυπτογραφημένα (E2EE) από τις συσκευές των παλιών μελών.

Admin Control: Απαιτείται χειροκίνητη ενεργοποίηση της επιλογής "Share recent history" από τους διαχειριστές.

Ο Ανταγωνισμός: Η Meta προσπαθεί να κλείσει το χάσμα λειτουργικότητας με το Telegram, χωρίς να θυσιάσει την αρχιτεκτονική του WhatsApp.

Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Σε προσθέτουν σε μια ενεργή ομάδα στο WhatsApp για την οργάνωση ενός project ή μιας εκδρομής, και η οθόνη σου είναι κενή. Δεν έχεις την παραμικρή ιδέα τι έχει ειπωθεί πριν το δικό σου "joined". Το WhatsApp έρχεται να διορθώσει αυτή την ανορθογραφία στο User Experience (UX) με το νέο Group Message History, το οποίο δίνει πρόσβαση στα μηνύματα του τελευταίου 24ώρου.

Η ανακοίνωση της Meta, ωστόσο, δεν αφορά απλώς μια επιδερμική αλλαγή στο περιβάλλον χρήσης. Είναι μια περίπλοκη τεχνική άσκηση ισορροπίας μεταξύ της πρακτικότητας και της αυστηρής end-to-end κρυπτογράφησης.

Η τεχνική λύση

Πλατφόρμες όπως το Telegram προσφέρουν εδώ και χρόνια άμεση πρόσβαση σε ολόκληρο το ιστορικό μιας ομάδας, επειδή λειτουργούν μέσω cloud – τα μηνύματα "περιμένουν" στους servers.

Το WhatsApp, αντίθετα, βασίζεται στις τοπικές συσκευές. Δεν υπάρχουν αποθηκευμένα μηνύματα στον server για να τα "τραβήξει" ο νέος χρήστης. Πώς λύνεται αυτό; Η ομάδα ανάπτυξης της Meta επέλεξε μια «peer-to-peer» λογική. Όταν μπαίνει ένας νέος χρήστης (και εφόσον ο admin έχει ενεργοποιήσει το feature), η συσκευή κάποιου από τα ήδη υπάρχοντα μέλη αναλαμβάνει σιωπηλά, στο παρασκήνιο, να κρυπτογραφήσει ξανά και να στείλει το πακέτο των τελευταίων 24 ωρών στο νέο μέλος.

Αυτός είναι και ο λόγος που ο περιορισμός τέθηκε αυστηρά στις 24 ώρες. Αν φανταστούμε ένα group 500 ατόμων όπου προστίθενται διαρκώς νέα μέλη, η συνεχής αποστολή μηνών ιστορικού θα «γονάτιζε» τόσο την μπαταρία όσο και τα δεδομένα (data) των συσκευών που αναλαμβάνουν τον ρόλο του αποστολέα. Είναι ένας αναγκαίος, τεχνικός συμβιβασμός.

Για τον τελικό χρήστη, αυτό σημαίνει εξοικονόμηση χρόνου. Δεν χρειάζεται πλέον οι διαχειριστές να κάνουν δεκάδες screenshots ή manual forwards για να βάλουν κάποιον στο κλίμα της συζήτησης.

Τι ισχύει και τι φημολογείται

Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, καθώς τα AI summaries στο διαδίκτυο συχνά μπερδεύουν τα δοκιμαστικά builds με τις τελικές κυκλοφορίες:

Τι ισχύει: Το χαρακτηριστικό ξεκίνησε ήδη να εμφανίζεται σταδιακά στους χρήστες (staged rollout) παγκοσμίως, τόσο σε iOS όσο και σε Android. Είναι καθαρά "opt-in", δηλαδή παραμένει ανενεργό μέχρι να το ανοίξει ο διαχειριστής της εκάστοτε ομάδας μέσα από τα Group Settings.

Τι ελέγχεται: Σε κλειστά fora προγραμματιστών υπάρχουν αναφορές πως η Meta δοκιμάζει ένα "παράθυρο" 72 ωρών αποκλειστικά για τα μεγάλα Communities, αξιοποιώντας τα desktop clients (που έχουν μόνιμη πηγή ρεύματος) για τον συγχρονισμό του μεγαλύτερου όγκου δεδομένων. Η επίσημη ανακοίνωση, ωστόσο, δεν κάνει καμία τέτοια αναφορά προσώρας.

Με τη ματιά του Techgear

Το Group Message History είναι μια κίνηση που άργησε χαρακτηριστικά. Ναι, αναγνωρίζουμε ότι η αρχιτεκτονική της E2E κρυπτογράφησης βάζει εγγενή εμπόδια, όμως το "τυφλό" onboarding νέων μελών αποτελούσε πηγή καθημερινού εκνευρισμού, ειδικά σε επαγγελματικά groups.

Η λύση της Meta είναι μηχανικά εντυπωσιακή και σέβεται απόλυτα την ιδιωτικότητα, αποτρέποντας τη διαρροή δεδομένων σε τρίτους servers. Παρόλα αυτά, το όριο των 24 ωρών συχνά δεν είναι αρκετό για να δώσει το πλήρες πλαίστιο μιας συνεχιζόμενης συζήτησης. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, το οποίο όμως υπογραμμίζει τις δομικές αδυναμίες του WhatsApp όταν συγκρίνεται με την cloud ευελιξία του ανταγωνισμού.