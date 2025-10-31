Το WhatsApp κάνει την κρυπτογράφηση των αντιγράφων ασφαλείας πιο εύκολη από ποτέ με passkeys

Το Meta ετοιμάζεται να απλοποιήσει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία προστασίας των συνομιλιών σου στην υπηρεσία WhatsApp. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εισάγει τη δυνατότητα passkey-encrypted chat backups, επιτρέποντας στους χρήστες να κρυπτογραφούν τα αντίγραφα ασφαλείας τους χρησιμοποιώντας απλά το δακτυλικό τους αποτύπωμα, την αναγνώριση προσώπου ή τον κωδικό κλειδώματος της οθόνης τους.

Με τη νέα αυτή λειτουργία, οι χρήστες δε θα χρειάζεται πλέον να θυμούνται πολύπλοκους κωδικούς ή μακριές ακολουθίες χαρακτήρων για να διατηρούν τις συνομιλίες τους ασφαλείς. Αντίθετα, η ίδια βιομετρική ταυτότητα που χρησιμοποιούν ήδη για να ξεκλειδώσουν το τηλέφωνό τους θα μπορεί να ενεργοποιεί την end-to-end encryption στα backups των chats. Η διαδικασία γίνεται έτσι πιο φυσική, πιο γρήγορη και, το κυριότερο, πιο ασφαλής.

Το WhatsApp υπήρξε η πρώτη εφαρμογή ιδιωτικών μηνυμάτων που εισήγαγε end-to-end κρυπτογράφηση στα αντίγραφα ασφαλείας πριν από τέσσερα χρόνια, μια καινοτομία που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ασφάλεια στις επικοινωνίες. Σήμερα, η υπηρεσία προχωρά ένα βήμα παραπέρα, φέρνοντας ένα πιο φιλικό σύστημα που καταργεί την ανάγκη απομνημόνευσης κλειδιών ή συνθηματικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νέο σύστημα θα αξιοποιεί passkeys, μια σύγχρονη μέθοδο ταυτοποίησης που βασίζεται σε βιομετρικά δεδομένα ή απλό ξεκλείδωμα οθόνης, αντί για παραδοσιακούς κωδικούς πρόσβασης. Με αυτό τον τρόπο, κάθε χρήστης μπορεί να ενεργοποιεί την πλήρη κρυπτογράφηση των δεδομένων του με ένα άγγιγμα ή μια ματιά, διατηρώντας τα backups ασφαλή αλλά και εύκολα προσβάσιμα.

Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι απλή: μέσα από το μενού Settings του WhatsApp, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν Chats, στη συνέχεια Chat backup, και τέλος End-to-end encrypted backup για να δουν τις διαθέσιμες επιλογές. Από εκεί, το σύστημα θα καθοδηγεί βήμα προς βήμα τη ρύθμιση του passkey encryption.

Το WhatsApp σκοπεύει να διαθέσει τη νέα δυνατότητα σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε να εξασφαλίσει ομαλή μετάβαση και σταθερή εμπειρία για όλους τους χρήστες.

