Το X αποκαλύπτει περισσότερα στοιχεία προφίλ για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των χρηστών

Η πλατφόρμα X, γνωστή παλαιότερα ως Twitter, ετοιμάζει μια σημαντική αλλαγή στη λειτουργία των προφίλ των χρηστών της. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά ολοένα ευκολότερη τη δημιουργία ρεαλιστικών bots που μιμούνται ανθρώπινες συμπεριφορές, η ομάδα του Elon Musk σχεδιάζει να εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη πίσω από κάθε λογαριασμό. Στόχος είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η διαφάνεια στην πλατφόρμα, αλλά και να μειωθεί η διάδοση ψευδών λογαριασμών και παραπληροφόρησης.

Σύμφωνα με τον Nikita Bier, επικεφαλής προϊόντος του X, η εταιρεία ξεκινά να δοκιμάζει μια νέα λειτουργία που θα επιτρέπει την εμφάνιση επιπλέον στοιχείων σε κάθε προφίλ χρήστη.

Οι πληροφορίες που θα είναι ορατές περιλαμβάνουν:

Την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού

Την τοποθεσία (ή περιοχή) του χρήστη

Τον αριθμό αλλαγών ονόματος χρήστη (username changes)

Τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης αξιοποιεί τις υπηρεσίες του X

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους χρήστες να κρίνουν με περισσότερη ασφάλεια εάν ένας λογαριασμός είναι αυθεντικός ή αν πρόκειται για bot ή για κάποιον που προσπαθεί να εξαπατήσει ή να διαδώσει ψευδείς πληροφορίες.

Πώς θα λειτουργεί η νέα δυνατότητα

Η λογική πίσω από την αναβάθμιση είναι απλή: περισσότερα στοιχεία σημαίνουν περισσότερη αξιοπιστία.

Για παράδειγμα:

Αν ένας λογαριασμός δηλώνει ότι βρίσκεται στις ΗΠΑ, αλλά οι πληροφορίες δείχνουν ότι δημιουργήθηκε ή δραστηριοποιείται από άλλη χώρα, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει υποψίες.

Αν ο χρήστης έχει αλλάξει πολλές φορές το όνομα χρήστη ή έχει κατεβάσει την εφαρμογή από διαφορετικό app store, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη μη αυθεντικής δραστηριότητας.

Βέβαια, οι υπεύθυνοι του X αναγνωρίζουν ότι τέτοιες ενδείξεις δεν αποτελούν απόλυτη απόδειξη απάτης, αλλά πιθανά σήματα κινδύνου που βοηθούν στη συνολική αξιολόγηση ενός προφίλ.

Οι πρώτες δοκιμές ξεκινούν εσωτερικά

Η νέα λειτουργία θα ξεκινήσει πιλοτικά μέσα στην επόμενη εβδομάδα, αρχικά σε προφίλ υπαλλήλων του X, ώστε να συγκεντρωθούν σχόλια και παρατηρήσεις. Ανάλογα με τα αποτελέσματα, η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τη διάθεση του εργαλείου σε όλους τους χρήστες.

Ο Nikita Bier ανέφερε επίσης ότι οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν επιθυμούν να εμφανίζονται ή όχι τα συγκεκριμένα δεδομένα. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, εάν κάποιος ενεργοποιήσει τις ρυθμίσεις απορρήτου για να κρύψει τις πληροφορίες, αυτή η επιλογή πιθανότατα θα εμφανίζεται στο προφίλ του, δείχνοντας ότι έχει γίνει σκόπιμη απόκρυψη.

Ευαίσθητο ζήτημα: η τοποθεσία των χρηστών

Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν ιδιαίτερα τους χρήστες αφορά την προβολή της τοποθεσίας, καθώς σε ορισμένες χώρες η δημόσια έκφραση γνώμης μπορεί να επιφέρει κυρώσεις ή διώξεις. Ο Bier διαβεβαίωσε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, το X θα εμφανίζει μόνο τη χώρα ή την ευρύτερη περιοχή, αποφεύγοντας την ακριβή τοποθέτηση για λόγους ασφάλειας.

Η προσέγγιση αυτή επιχειρεί να βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στη διαφάνεια και την προστασία της ιδιωτικότητας, ώστε η πλατφόρμα να είναι πιο αξιόπιστη χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τους χρήστες της.

Δεν είναι η πρώτη πλατφόρμα που το δοκιμάζει

Η ιδέα να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σε ένα προφίλ χρήστη δεν είναι καινούρια. Ο Adam Mosseri, επικεφαλής του Instagram, είχε αναφέρει σε πρόσφατη συνέντευξή του στο συνέδριο Bloomberg Screentime ότι και το Instagram διαθέτει παρόμοια λειτουργία μέσω της επιλογής “About this profile”.

Εκεί, οι χρήστες μπορούν να δουν:

Πόσο καιρό υπάρχει το προφίλ

Από ποια χώρα λειτουργεί

Πόσες φορές έχει αλλάξει όνομα χρήστη

Σύμφωνα με τον Mosseri, τέτοια στοιχεία επιτρέπουν στους χρήστες να εκτιμήσουν το επίπεδο αξιοπιστίαςενός λογαριασμού πριν αλληλεπιδράσουν μαζί του.

Εμπιστοσύνη και ψευδείς λογαριασμοί

Η απόφαση του X έρχεται σε μια περίοδο όπου η πλατφόρμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα παραπληροφόρησης και μαζικής παρουσίας bots. Πρόσφατα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι διέγραψε 1,7 εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς που συμμετείχαν σε spam απαντήσεις και αυτοματοποιημένες καμπάνιες.

Η νέα πολιτική διαφάνειας αναμένεται να βοηθήσει στη μείωση τέτοιων φαινομένων, αν και οι ειδικοί προειδοποιούν πως οι απατεώνες θα συνεχίσουν να βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τα νέα μέτρα.

Ένα βήμα προς την αξιοπιστία

Εάν η λειτουργία εφαρμοστεί ευρέως, το X θα μπορούσε να κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο κοινωνικό του δίκτυο. Με περισσότερη πληροφόρηση για τους χρήστες και μεγαλύτερη διαφάνεια στα προφίλ, οι συνομιλίες στην πλατφόρμα ενδέχεται να γίνουν πιο γνήσιες και λιγότερο επιρρεπείς σε παραπληροφόρηση.

[source]