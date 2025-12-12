Total War: Warhammer 40,000, ανακοινώθηκε επίσημα και έρχεται σε PC και κονσόλες

Η Creative Assembly ανακοίνωσε επίσημα στο πλαίσιο των The Game Awards 2025 αυτό που αποτελούσε διακαή πόθο εκατομμυρίων παικτών εδώ και χρόνια: Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στο σύμπαν του Total War αφήνει πίσω του τα σπαθιά και τα τόξα του παρελθόντος και εκτοξεύεται στο ζοφερό μέλλον της 41ης χιλιετίας. Το Total War: Warhammer 40,000 είναι γεγονός και, για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise, δεν θα περιοριστεί μόνο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Η ανακοίνωση έρχεται να συμπληρώσει ένα εκρηκτικό μήνα για το βρετανικό στούντιο, το οποίο μόλις πρόσφατα είχε επιβεβαιώσει την ανάπτυξη του πολυαναμενόμενου Medieval III, ικανοποιώντας τους ιστορικούς του φαν. Τώρα, με το βλέμμα στραμμένο στα αστέρια, η Creative Assembly φιλοδοξεί να κατακτήσει και το κοινό της επιστημονικής φαντασίας, αλλά και τους κατόχους κονσόλων.

Ένας Γαλαξίας σε πόλεμο

Η μεταφορά της φόρμουλας του Total War στο σύμπαν του Warhammer 40k αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο ρίσκο αλλά και τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην ιστορία της σειράς. Μέχρι σήμερα, οι παίκτες είχαν συνηθίσει να διαχειρίζονται επαρχίες και βασίλεια σε έναν δισδιάστατο χάρτη. Στο νέο τίτλο, η κλίμακα αλλάζει δραματικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παραδοσιακό campaign map δίνει τη θέση του σε έναν ολόκληρο γαλαξία. Οι παίκτες δεν θα μετακινούν απλώς στρατιές από τη μια πόλη στην άλλη, αλλά θα διαχειρίζονται διαστημικούς στόλους, θα κατακτούν πλανήτες και θα οργανώνουν την οικονομία τους σε διαστρικό επίπεδο. Αυτή η αλλαγή υπόσχεται να προσδώσει στο παιχνίδι μια αίσθηση μεγαλείου που ταιριάζει απόλυτα με το "grimdark" ύφος του σύμπαντος της Games Workshop.

Μάχες εδάφους με άρωμα... αποκάλυψης

Στο πεδίο της μάχης, εκεί που η σειρά Total War παραδοσιακά λάμπει, οι αλλαγές αναμένονται εξίσου σαρωτικές. Η Creative Assembly υπόσχεται πλήρως καταστρέψιμα περιβάλλοντα, κάτι που κρίνεται απαραίτητο για την απεικόνιση της καταστροφικής ισχύος των όπλων του 40k. Φανταστείτε γιγαντιαίες πολεμικές μηχανές να ισοπεδώνουν κτήρια και elite ομάδες να πραγματοποιούν εναέριες εφόδους στην καρδιά του εχθρικού στρατού.

Κατά την κυκλοφορία του, το παιχνίδι θα περιλαμβάνει τέσσερις από τις πιο εμβληματικές παρατάξεις:

Τους υπεράνθρωπους Space Marines .

. Την ασταμάτητη στρατιωτική μηχανή του Astra Militarum .

. Τους βίαιους και αναρίθμητους Orks .

. Τους αρχαίους και μυστηριώδεις Aeldari.

Ο Game Director, Attila Mohacsi, τόνισε πως κάθε παράταξη θα διαθέτει ριζικά διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, συνεχίζοντας την παράδοση της ασυμμετρίας που τελειοποιήθηκε στην τριλογία του Total War: Warhammer (Fantasy).

Ιστορική στροφή στις κονσόλες

Ίσως η πιο στρατηγική κίνηση της SEGA και της Creative Assembly να είναι η απόφαση να κυκλοφορήσουν το παιχνίδι ταυτόχρονα σε PC, Xbox και PlayStation.

Τα παιχνίδια στρατηγικής (RTS και Grand Strategy) θεωρούνταν για δεκαετίες "απαγορευμένη ζώνη" για τα χειριστήρια των κονσόλων, λόγω της πολυπλοκότητας του χειρισμού. Ωστόσο, η τεχνολογία και το UI design έχουν ωριμάσει, και το Total War: Warhammer 40,000 φιλοδοξεί να γίνει ο τίτλος που θα γεφυρώσει αυτό το χάσμα, φέρνοντας την εμπειρία των μαζικών μαχών στο σαλόνι.

Ένας Χολιγουντιανός "comrade"

Για να σφραγίσει το μέγεθος της παραγωγής, η εταιρεία αποκάλυψε και μια συνεργασία-έκπληξη. Ο δημοφιλής ηθοποιός David Harbour, γνωστός από τον ρόλο του ως Jim Hopper στο Stranger Things και από τη συμμετοχή του στο MCU, θα δανείσει τη φωνή και τη μορφή του σε έναν από τους χαρακτήρες του παιχνιδιού. Η κίνηση αυτή δείχνει την πρόθεση της Creative Assembly να επενδύσει και στο αφηγηματικό κομμάτι, προσδίδοντας κινηματογραφική αίγλη στον τίτλο..