Το Sonic Rumble κυκλοφορεί στις 5 Νοεμβρίου

Ο μπλε σκαντζόχοιρος επιστρέφει, αυτή τη φορά με ένα παιχνίδι που υπόσχεται να μετατρέψει τον πολύχρωμο κόσμο του Sonic σε αρένα γεμάτη χάος, ταχύτητα και... συγκρούσεις. Η SEGA ανακοίνωσε πως το Sonic Rumble θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 5 Νοεμβρίου, μετά από αρκετές καθυστερήσεις που κράτησαν σχεδόν έναν χρόνο σε αναμονή τους fans.

Το Sonic Rumble είχε αρχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον περασμένο χειμώνα, ωστόσο η SEGA μετέθεσε την ημερομηνία κυκλοφορίας για τις 8 Μαΐου του 2025. Παρ’ όλα αυτά, λίγες εβδομάδες πριν από εκείνη την ημερομηνία, η εταιρεία ανακοίνωσε πως η παγκόσμια διάθεση θα καθυστερούσε εκ νέου, καθώς οι developers χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να «δημιουργήσουν το ποιοτικό, διαχρονικό Sonic παιχνίδι που αξίζουν οι παίκτες».

Η αναβολή δεν φαίνεται να απογοήτευσε το κοινό. Αντιθέτως, η SEGA αποκάλυψε πως είχε ήδη ξεπεράσει τον στόχο των 1,4 εκατομμυρίων προεγγραφών, με εξαιρετικά θετικές αντιδράσεις από τις περιοχές όπου το παιχνίδι ήταν διαθέσιμο σε προ-κυκλοφορία. Όσοι έχουν προεγγραφεί θα λάβουν αποκλειστικά bonus όταν το παιχνίδι κυκλοφορήσει παγκοσμίως.

Το Sonic Rumble είναι ξεκάθαρα εμπνευσμένο από το Fall Guys, ένα χαοτικό battle royale παιχνίδι όπου δεκάδες παίκτες τρέχουν, πηδούν και συγκρούονται σε μια σειρά από πολύχρωμες, γεμάτες παγίδες πίστες. Εδώ, όμως, η SEGA προσθέτει τη δική της πινελιά: το σύμπαν του Sonic.

Μέχρι 32 παίκτες μπορούν να αγωνιστούν ταυτόχρονα σε πίστες εμπνευσμένες από τα κλασικά παιχνίδια της σειράς, γεμάτες δαχτυλίδια, τραμπολίνο, κυλιόμενες πλατφόρμες και εμβληματικά τοπία από το Green Hill Zone μέχρι το Chemical Plant. Οι παίκτες μαζεύουν Rings, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αγοράσουν νέα skins και stickers, προσαρμόζοντας τον χαρακτήρα τους με το δικό τους στυλ.

Το παιχνίδι περιλαμβάνει διαφορετικά modes: το Run, όπου οι παίκτες ανταγωνίζονται για την πρώτη θέση στον τερματισμό, και το Survival, στο οποίο το ζητούμενο είναι να μείνεις “εν ζωή” όσο οι υπόλοιποι πέφτουν εκτός πίστας. Το gameplay είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε κάθε γύρος να είναι γρήγορος, γεμάτος ένταση και απρόβλεπτες ανατροπές.

Φυσικά, το roster είναι γεμάτο γνώριμα πρόσωπα. Εκτός από τον Sonic, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν τον Tails, τον Knuckles, την Amy, τον Shadow ή ακόμη και τον Dr. Eggman, με τη δυνατότητα να σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων και να αναμετρηθούν με άλλους παίκτες από όλο τον κόσμο.

Κάθε χαρακτήρας διαθέτει τα δικά του χαρακτηριστικά και animations, προσφέροντας μια μικρή δόση στρατηγικής σε ένα κατά τα άλλα καρτουνίστικο χάος. Η SEGA υπόσχεται ότι νέοι ήρωες και skins θα προστεθούν μελλοντικά μέσα από seasonal updates και events, κρατώντας το παιχνίδι “ζωντανό” για μήνες μετά την κυκλοφορία του.

Το Sonic Rumble έχει αναπτυχθεί με στόχο τη φορητότητα και την προσβασιμότητα. Θα είναι διαθέσιμο για iOS, Android, αλλά και για PC μέσω Google Play Games και Steam. Η εταιρεία δηλώνει ότι έχει σχεδιάσει το παιχνίδι ώστε να λειτουργεί ομαλά σε όλες τις πλατφόρμες, με κοινό λογαριασμό και προόδους που συγχρονίζονται στο cloud. Έτσι, μπορείς να ξεκινήσεις έναν αγώνα στο κινητό και να τον συνεχίσεις στον υπολογιστή χωρίς απώλειες.