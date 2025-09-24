Yakuza Kiwami 3: Επιστροφή στην Okinawa με νέα ιστορία και απρόσμενο spinoff

Το Ryu Ga Gotoku Studio φαίνεται αποφασισμένο να διατηρήσει τη φήμη του ως ένα από τα πιο παραγωγικά στούντιο ανάπτυξης παγκοσμίως. Στο πρόσφατο RGG Direct ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Yakuza Kiwami 3, ένα εκτενές remake του Yakuza 3 που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2009, αλλά και μια ολοκαίνουρια παράλληλη ιστορία με τίτλο Dark Ties.

Και οι δύο τίτλοι θα διατεθούν στις 12 Φεβρουαρίου 2026 για Nintendo Switch 2, PlayStation 4 και 5, Xbox Series X και Windows PC. Η κυκλοφορία τους εντάσσεται στον εορτασμό της 20ης επετείου του Yakuza/Like a Dragon, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα franchises της Sega.

Η ανανεωμένη εκδοχή ακολουθεί ξανά τον Kazuma Kiryu στο ταξίδι του προς την Okinawa, όπου αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός τοπικού ορφανοτροφείου. Αυτή τη φορά, όμως, η αφήγηση εμπλουτίζεται με νέες σκηνές, διάλογους και παράπλευρες ιστορίες, που εμβαθύνουν στις σχέσεις του Kiryu με τους κατοίκους και τα παιδιά της περιοχής.

Μία από τις σημαντικότερες προσθήκες είναι το νέο στυλ μάχης Ryukyu Style, εμπνευσμένο από τις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες της Okinawa και εστιασμένο στη χρήση όπλων. Παράλληλα, το παιχνίδι εισάγει μια πιο χαλαρή διάσταση μέσω ενός life sim, όπου ο Kiryu συμμετέχει σε καθημερινές δραστηριότητες στο ορφανοτροφείο Morning Glory. Από μαγείρεμα και ψάρεμα μέχρι κυνήγι εντόμων και παιχνίδια με τα παιδιά, όλα συνθέτουν την προσπάθεια του ήρωα να γίνει ο «απόλυτος πατέρας».

Δεν λείπουν φυσικά οι κλασικές υπερβολές που χαρακτηρίζουν τη σειρά: μια νέα λειτουργία team battle όπου ο Kiryu ηγείται συμμοριών μηχανόβιων σε τακτικές μάχες, επιλογές για customization παλιών flip phones, νέα κομμάτια στο καραόκε και πολλά ακόμα που υπόσχονται ατελείωτες ώρες διασκέδασης.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της παρουσίασης ήταν το Dark Ties, ένα νέο spinoff που εστιάζει στον Yoshitaka Mine, τον αντίπαλο του Yakuza Kiwami 3. Για πρώτη φορά στη σειρά, ο Mine γίνεται κεντρικός χαρακτήρας και μάλιστα playable, προσφέροντας μια πιο σκοτεινή, «ανήθικη» ματιά στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος.

Το παιχνίδι τοποθετείται στο γνώριμο Kamurocho του Τόκιο και επιχειρεί να αποκαλύψει το παρελθόν του ήρωα, ενώ ταυτόχρονα τον φέρνει αντιμέτωπο με νέες προκλήσεις. Ο Mine τραγουδάει στο καραόκε, μάχεται χρησιμοποιώντας μια signature boxing τεχνική και μπλέκει σε συγκρούσεις εξουσίας με άλλους γκάνγκστερ. Μία από τις πιο πρωτότυπες λειτουργίες του τίτλου είναι το Kanda Damage Control, όπου ο Mine καλείται να διαχειριστεί τις απερισκεψίες του συνεργάτη του. Επιπλέον, περιλαμβάνει underground fight club με survival mode για όσους αναζητούν σκληρές προκλήσεις.

Η Sega και το Ryu Ga Gotoku Studio φαίνεται να έχουν σχεδιάσει προσεκτικά τον εορτασμό των 20 χρόνων της σειράς. Εκτός από το Yakuza Kiwami 3 και το Dark Ties, έρχονται και νέες εκδόσεις των Yakuza Kiwami και Kiwami 2. Συγκεκριμένα, στις 13 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσουν στο Nintendo Switch 2, ενώ στις 8 Δεκεμβρίου θα διατεθούν σε μορφή double-pack για PlayStation 5, Xbox Series X και Steam.

Παράλληλα, το Yakuza 0 Director’s Cut θα εγκαταλείψει την αποκλειστικότητα του Switch 2 και θα βρει τον δρόμο του στις ίδιες πλατφόρμες, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους παίκτες να γνωρίσουν την απαρχή της ιστορίας του Kiryu.

Εξάλλου, το Ryu Ga Gotoku Studio επιβεβαίωσε ότι εργάζεται ήδη σε δύο ακόμη φιλόδοξα projects: ένα νέο Virtua Fighter και το Stranger Than Heaven, ένα έπος εγκλήματος εποχής που θα συνδυάζει δράμα και ατμόσφαιρα τζαζ. Αν και οι πληροφορίες για τον τελευταίο τίτλο είναι ελάχιστες, η πρώτη παρουσίαση με μια τραγουδίστρια τζαζ υποδηλώνει μια διαφορετική αισθητική προσέγγιση από ό,τι έχουμε συνηθίσει.