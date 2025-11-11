Toy Story 5: Πρώτο teaser trailer και ημερομηνία πρεμιέρας

Τριάντα χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας που άλλαξε για πάντα τον κόσμο του animation, η Pixar επιστρέφει με το Toy Story 5, μια συνέχεια που μοιάζει να κοιτάζει με αυτοσαρκασμό τον ίδιο της τον μύθο. Στο επίκεντρο, αυτή τη φορά, δεν βρίσκεται η απώλεια ή η νοσταλγία, αλλά κάτι πιο σύγχρονο: η τεχνολογία. Το πρώτο επίσημο teaser trailer της ταινίας μόλις κυκλοφόρησε και υπόσχεται μια ιστορία όπου τα κλασικά παιχνίδια καλούνται να αντιμετωπίσουν τη δύναμη του ίδιου του κόσμου που τα δημιούργησε.

Η νέα προσθήκη στην παρέα είναι η Lilypad, ένα υπερσύγχρονο διαδραστικό παιχνίδι που φέρνει μαζί του τη φωνή της Greta Lee. Και, όπως φαίνεται, η άφιξή της προκαλεί μικρό πανικό. Ο Buzz Lightyear, ο Woody και οι υπόλοιποι βλέπουν για πρώτη φορά ένα παιχνίδι που συνδέεται στο διαδίκτυο, μαθαίνει από την αλληλεπίδραση με τα παιδιά και μπορεί να εξελίσσεται μόνο του. Με λίγα λόγια, ένα παιχνίδι που δεν έχει ανάγκη να το αγαπούν για να λειτουργήσει.

Η ειρωνεία είναι προφανής και απολαυστικά μεταμοντέρνα: εκεί που το Toy Story του 1995 σημάδεψε την ιστορία ως η πρώτη εξ ολοκλήρου ψηφιακά παραγόμενη ταινία κινουμένων σχεδίων, τώρα το ίδιο το δημιούργημα της Pixar αντιμετωπίζει την «τεχνολογική επανάσταση» ως υπαρξιακή απειλή. Όπως ακριβώς η πρώτη ταινία αντικατέστησε τη χειροποίητη κινούμενη εικόνα, έτσι και το νέο κεφάλαιο δείχνει έναν κόσμο όπου τα παιχνίδια αντικαθίστανται από πιο «έξυπνες», αλλά ψυχρές εκδοχές τους.

Στο τέλος του Toy Story 4, θυμόμαστε, η παρέα είχε χωριστεί: ο Woody έμεινε πίσω για να ακολουθήσει μια νέα ζωή, ενώ ο Buzz, ο Forky και τα υπόλοιπα παιχνίδια συνέχισαν με τη Bonnie. Πώς όμως επανενώνονται όλοι ξανά; Η Pixar κρατά ακόμα σιωπή γύρω από το σενάριο, όμως το trailer αφήνει υπονοούμενα ότι τα γεγονότα ξεκινούν όταν ο κόσμος των παιχνιδιών συγκρούεται με αυτόν των «έξυπνων συσκευών».

Οι Andrew Stanton (WALL-E, Finding Nemo) και Kenna Harris (Ciao Alberto) συνυπογράφουν τη σκηνοθεσία και υπόσχονται μια ταινία που θα ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και στη συγκίνηση. «Ήταν μια απίστευτη εμπειρία να εξερευνούμε πώς οι αγαπημένοι μας χαρακτήρες θα αντιδρούσαν σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία κυριαρχεί», δήλωσαν σε κοινό δελτίο τύπου. «Η Greta Lee φέρνει στη Lilypad μια μοναδική ενέργεια — ένα μείγμα ειρωνείας και ευαισθησίας που κάνει τον χαρακτήρα της ταυτόχρονα προκλητικό και αξιαγάπητο».

Το καστ του Toy Story 5 ενώνει γνώριμα πρόσωπα και νέες φωνές. Εκτός από τη Lee, συμμετέχει ο Conan O’Brien σε έναν νέο ρόλο που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, ενώ επιστρέφουν οι Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie) και Tony Hale (Forky). Οι δημιουργοί κρατούν μυστικό ποιοι άλλοι ήρωες θα κάνουν την εμφάνισή τους, αφήνοντας τους fans να περιμένουν με ανυπομονησία τα νέα πρόσωπα και, φυσικά, τη μουσική που πάντα συνοδεύει συναισθηματικά κάθε ταινία της σειράς.