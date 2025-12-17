US Tech Force: Ο Donald Trump προσλαμβάνει 1000 ειδικούς τεχνολογίας για την κυβέρνηση

Η αμερικανική πρωτεύουσα βιώνει αυτές τις μέρες μια πρωτοφανή κινητικότητα που δεν θυμίζει σε τίποτα τις παραδοσιακές κυβερνητικές αλλαγές φρουράς. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η ανακοίνωση-σοκ του Ντόναλντ Τραμπ για τη δημιουργία της «US Tech Force», μιας επίλεκτης ομάδας 1.000 μηχανικών και ειδικών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Στόχος; Να μετατρέψουν τον δυσκίνητο ομοσπονδιακό μηχανισμό σε μια ευέλικτη, ψηφιακή οντότητα, στα πρότυπα των πιο επιτυχημένων startups.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, αλλά τον ακρογωνιαίο λίθο του οράματος που μοιράζεται ο νέος Πρόεδρος με τους στενούς του συμμάχους, Έλον Μασκ και Βιβέκ Ραμασουάμι. Οι δύο τελευταίοι, ως επικεφαλής του νεοσύστατου Υπουργείου Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE), φαίνεται να είναι οι αρχιτέκτονες πίσω από αυτή τη μαζική στρατολόγηση ταλέντων.

Το προφίλ των «1.000»

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέουν από το περιβάλλον της νέας διοίκησης, η US Tech Force δεν αναζητά τον τυπικό δημόσιο υπάλληλο καριέρας. Αντιθέτως, τα κριτήρια πρόσληψης παραπέμπουν σε απαιτητικές συνεντεύξεις της Google ή της SpaceX. Ζητούνται «super-coders», ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια, data scientists και αρχιτέκτονες συστημάτων cloud, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν μια «θητεία» 12 έως 24 μηνών στην καρδιά της αμερικανικής διοίκησης.

Το δέλεαρ δεν είναι αμελητέο. Πέρα από τον πατριωτικό μανδύα της «διάσωσης της χώρας από τη γραφειοκρατία», οι αμοιβές αναμένεται να είναι ανταγωνιστικές, σπάζοντας τα στεγανά του δημοσίου μισθολογίου. Ωστόσο, το πραγματικό κίνητρο για πολλούς από αυτούς τους τεχνοκράτες είναι η ευκαιρία να εργαστούν πάνω σε datasets και υποδομές που δεν υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα, επανασχεδιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο το κράτος αλληλεπιδρά με τον πολίτη.

DOGE: Ο επιχειρησιακός βραχίονας

Η ανάμειξη του Elon Musk στο εγχείρημα είναι καθοριστική. Η φιλοσοφία του DOGE (Department of Government Efficiency) διαπερνά οριζόντια την πρωτοβουλία. Το σκεπτικό είναι απλό και συνάμα ριζοσπαστικό: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αυτοματοποιήσει διαδικασίες που σήμερα απαιτούν στρατιές υπαλλήλων. Από την επεξεργασία φορολογικών δηλώσεων μέχρι την αξιολόγηση περιβαλλοντικών μελετών, η US Tech Force καλείται να γράψει τον κώδικα που θα καταστήσει περιττές χιλιάδες θέσεις εργασίας παλαιάς κοπής.

Ο Musk, έχοντας εφαρμόσει αντίστοιχες τακτικές «σοκ και δέους» στο X, μεταφέρει τώρα αυτή την κουλτούρα στο ομοσπονδιακό επίπεδο. Η εντολή προς τους 1.000 μηχανικούς θα είναι σαφής: Εντοπισμός δυσλειτουργιών, κατάργηση αναλογικών διαδικασιών και άμεση ψηφιοποίηση. Δεν πρόκειται για μια αργόσυρτη ψηφιακή μετάβαση, αλλά για ένα «hard reset» του λειτουργικού συστήματος των ΗΠΑ.

Ένα «Manhattan Project» για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Αναλυτές στην άλλη όχθη του Ατλαντικού παρομοιάζουν την πρωτοβουλία με το ιστορικό Manhattan Project, όχι ως προς τον καταστροφικό του χαρακτήρα, αλλά ως προς τη συγκέντρωση των λαμπρότερων μυαλών για έναν εθνικό σκοπό. Η διοίκηση Trump αντιλαμβάνεται την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη ως το απόλυτο γεωπολιτικό όπλο του 21ου αιώνα.

Η US Tech Force δεν θα περιοριστεί μόνο στα εσωτερικά της διοίκησης. Αναμένεται να παίξει κεντρικό ρόλο στην αμυντική στρατηγική και την ενεργειακή πολιτική, τομείς όπου η τεχνολογική υπεροχή έναντι της Κίνας αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο. Η ενσωμάτωση AI σε κρίσιμες υποδομές θεωρείται μονόδρομος για την Ουάσιγκτον, και οι 1.000 αυτοί μηχανικοί θα είναι οι θεματοφύλακες αυτής της μετάβασης.

Αντιδράσεις και προκλήσεις

Φυσικά, το εγχείρημα δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα. Εντός των υπουργείων επικρατεί αναβρασμός, καθώς η έλευση των «τεχνοκρατών του Musk» μεταφράζεται από πολλούς ως προάγγελος απολύσεων. Τα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων προειδοποιούν για θεσμική εκτροπή και κινδύνους ασφαλείας, όταν ιδιώτες (έστω και με κυβερνητική σύμβαση) αποκτούν πρόσβαση στα πιο ευαίσθητα δεδομένα του κράτους.

Επιπλέον, τίθεται το ζήτημα της κουλτούρας. Μπορεί η νοοτροπία «move fast and break things» της Silicon Valley να εφαρμοστεί σε οργανισμούς όπου το λάθος μπορεί να κοστίσει ανθρώπινες ζωές ή να προκαλέσει διπλωματικά επεισόδια; Η σύγκρουση μεταξύ της παλιάς φρουράς της Ουάσιγκτον και των νέων «ψηφιακών επιδρομέων» αναμένεται σφοδρή.

Η επόμενη μέρα

Ανεξάρτητα από την έκβαση αυτής της σύγκρουσης, η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή. Η αμερικανική κυβέρνηση παύει να είναι απλώς ρυθμιστής της τεχνολογίας και επιχειρεί να γίνει η ίδια developer. Αν το πείραμα των 1.000 μηχανικών πετύχει, θα μπορούσε να αποτελέσει το προσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η προθεσμία για την πρώτη φουρνιά προσλήψεων είναι ασφυκτική, με τις διαδικασίες να τρέχουν ήδη μέσω ειδικών πλατφορμών. Για τον Donald Trump και τους συνεργάτες του, ο χρόνος είναι χρήμα, και ο κώδικας είναι ο νέος νόμος. Η US Tech Force είναι έτοιμη να αναλάβει δράση, και η Ουάσιγκτον δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.