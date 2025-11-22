Vampire Crawlers: Αυτό είναι το νέο game από τους δημιουργούς του Vampire Survivors

Η Poncle επιστρέφει με νέο game μετά την τεράστια επιτυχία του Vampire Survivors που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Στο Xbox Partner Preview παρουσιάστηκε επίσημα το Vampire Crawlers, ένα νέο spin-off που διατηρεί το γνώριμο χάος του στο επίκεντρο, αλλά το μεταφέρει σε ένα εντελώς διαφορετικό είδος: ένα dungeon-crawler roguelike με deckbuilding στοιχεία.

Το Vampire Crawlers διαδραματίζεται στο ίδιο σύμπαν με το Vampire Survivors, αλλά αλλάζει δραστικά τη δομή του gameplay. Οι παίκτες επιλέγουν έναν Crawler και βουτούν σε μπουντρούμια γεμάτα εχθρούς, loot και κάρτες. Η δημιουργία και η προσαρμογή του deck παίζει καθοριστικό ρόλο, αφού οι επιθέσεις και τα power-ups ενεργοποιούνται αποκλειστικά μέσω καρτών που αποκτάς, συνδυάζεις και αναβαθμίζεις συνεχώς μέσα στα runs.

Η υπόσχεση της Poncle είναι ότι, παρά την αλλαγή είδους, το «χαοτικό DNA» του Vampire Survivors παραμένει ανέγγιχτο. Στο gameplay trailer που παρουσιάστηκε, τα πάντα στην οθόνη ανατινάζονται, γεμίζουν σωματίδια και καταρρέουν κάτω από card-based combo chains. Όπως επισημαίνει ο Luca, ιδρυτής και CEO της Poncle, η φιλοσοφία τους δεν αλλάζει: πρόκειται για ένα παιχνίδι όπου θερίζεις ορδές εχθρών χρησιμοποιώντας κάρτες, ενώ εξερευνάς τα μπουντρούμια με τον δικό σου ρυθμό.

Ο Luca εξηγεί ότι το σύστημα μάχης επιτρέπει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: μπορείς να παίξεις μεθοδικά, αξιολογώντας κάθε πιθανό συνδυασμό, ή μπορείς να ρίχνεις κάρτες με ρυθμό πολυβόλου, αφήνοντας το παιχνίδι να διαχειριστεί τη λογική των αποτελεσμάτων μέσα στο χάος. Το σημαντικό, όπως λέει, είναι ότι ο παίκτης έχει την ελευθερία να καθορίσει τον δικό του τρόπο παιχνιδιού χωρίς τεχνητούς περιορισμούς, μια φιλοσοφία που έκανε και το Vampire Survivors τόσο εθιστικό.

Σε αντίθεση με το Vampire Survivors που ξεκίνησε ως Early Access τίτλος, το Vampire Crawlers θα κυκλοφορήσει κατευθείαν ως πλήρης έκδοση. Ωστόσο, η Poncle σχεδιάζει να υποστηρίξει και να επεκτείνει το παιχνίδι μετά την κυκλοφορία του, με ενημερώσεις που θα προσθέτουν νέο περιεχόμενο, χαρακτήρες, κάρτες και μηχανισμούς. Το στούντιο αποκάλυψε επίσης ότι η ανάπτυξη του τίτλου προχωρά εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόκειται για μια βιαστική απόπειρα να επαναληφθεί η επιτυχία του Survivors, αλλά για μια προσεκτικά σχεδιασμένη επέκταση του σύμπαντος.

Το Vampire Crawlers αναπτύσσεται για PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 και Nintendo Switch, με στόχο κυκλοφορίας το 2026. Μάλιστα, για τους συνδρομητές Xbox Game Pass Premium και Ultimate, ο τίτλος θα είναι διαθέσιμος από την πρώτη ημέρα.