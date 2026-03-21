Vampire Crawlers: Ημερομηνία κυκλοφορίας σε PC και κονσόλες για το νέο action-RPG

Σύνοψη

Το Vampire Crawlers είναι το πρώτο μεγάλο spin-off του φαινομένου Vampire Survivors.

Κυκλοφορεί επίσημα στις 21 Απριλίου 2026 σε όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες.

Εγκαταλείπει την παραδοσιακή 2D αισθητική για ένα 3D isometric dungeon crawling στυλ.

Υπόσχεται νέους χαρακτήρες, όπλα και ένα εξελιγμένο σύστημα progression.

Πότε κυκλοφορεί το Vampire Crawlers και σε ποιες πλατφόρμες;

Το Vampire Crawlers, το επίσημο spin-off του Vampire Survivors, κυκλοφορεί στις 21 Απριλίου 2026. Το παιχνίδι αναπτύσσεται από την poncle και θα είναι διαθέσιμο σε PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S και Nintendo Switch. Διατηρεί το reverse bullet-hell DNA του πρωτοτύπου, μεταφέροντας το concept σε ένα τρισδιάστατο isometric dungeon-crawling περιβάλλον.

Η μετάβαση στις τρεις διαστάσεις

Η μεγαλύτερη αλλαγή στο Vampire Crawlers είναι η οπτική γωνία. Ενώ το αρχικό παιχνίδι βασίστηκε στην απλότητα των 2D sprites και της top-down προοπτικής, το νέο εγχείρημα υιοθετεί μια isometric 3D προσέγγιση. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο σχεδιασμό των περιβαλλόντων και πιο σύνθετα layouts στα dungeons, χωρίς όμως να θυσιάζεται ο βασικός πυλώνας του gameplay: η εξολόθρευση χιλιάδων εχθρών ταυτόχρονα στην οθόνη.

Gameplay και νέοι μηχανισμοί

Στο Vampire Crawlers, ο παίκτης καλείται να εξερευνήσει σκοτεινά μπουντρούμια, να συλλέξει loot και να επιβιώσει από τις ορδές των απέθαντων. Αν και ο πυρήνας παραμένει η "αυτόματη επίθεση", η poncle εισάγει στοιχεία που θυμίζουν κλασικά action-RPGs. Υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στην κάθετη κίνηση και στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, ενώ το σύστημα των συνδυασμών όπλων (evolutions) επιστρέφει ανανεωμένο με περισσότερες από 40 νέες παραλλαγές.

Η στρατηγική της poncle

Είναι σαφές ότι η δημιουργός εταιρεία δεν θέλει να επαναλάβει απλώς τη συνταγή του 2022. Το Vampire Crawlers φαίνεται να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του casual "one-stick" ελέγχου και της βάθους που αναζητούν οι λάτρεις των dungeon crawlers τύπου Diablo. Με την ταυτόχρονη κυκλοφορία σε PC και κονσόλες, η poncle στοχεύει σε μια μαζική βάση παικτών από την πρώτη μέρα.

Διαθεσιμότητα και τιμή

Το παιχνίδι αναμένεται να διατεθεί στην Ελλάδα μέσω των ψηφιακών καταστημάτων με τιμή που εκτιμάται στα €9.99, ακολουθώντας την επιθετική τιμολογιακή πολιτική της poncle.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιτυχία του Vampire Survivors βασίστηκε στην εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης και στον εθιστικό "just one more run" χαρακτήρα του. Το Vampire Crawlers ρισκάρει αλλάζοντας την αισθητική που το έκανε αναγνωρίσιμο, όμως η μετάβαση σε 3D περιβάλλοντα είναι το λογικό επόμενο βήμα για την εξέλιξη του franchise. Αν διατηρηθεί η χαμηλή τιμή διάθεσης και ο τεχνικός τομέας παραμείνει αψεγάδιαστος παρά τον αυξημένο φόρτο στην οθόνη, μιλάμε για το επόμενο μεγάλο indie hit της χρονιάς.