Vampire Crawlers: Ημερομηνία κυκλοφορίας σε PC και κονσόλες για το νέο action-RPG
Σύνοψη
- Το Vampire Crawlers είναι το πρώτο μεγάλο spin-off του φαινομένου Vampire Survivors.
- Κυκλοφορεί επίσημα στις 21 Απριλίου 2026 σε όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες.
- Εγκαταλείπει την παραδοσιακή 2D αισθητική για ένα 3D isometric dungeon crawling στυλ.
- Υπόσχεται νέους χαρακτήρες, όπλα και ένα εξελιγμένο σύστημα progression.
Πότε κυκλοφορεί το Vampire Crawlers και σε ποιες πλατφόρμες;
Το Vampire Crawlers, το επίσημο spin-off του Vampire Survivors, κυκλοφορεί στις 21 Απριλίου 2026. Το παιχνίδι αναπτύσσεται από την poncle και θα είναι διαθέσιμο σε PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S και Nintendo Switch. Διατηρεί το reverse bullet-hell DNA του πρωτοτύπου, μεταφέροντας το concept σε ένα τρισδιάστατο isometric dungeon-crawling περιβάλλον.
Η μετάβαση στις τρεις διαστάσεις
Η μεγαλύτερη αλλαγή στο Vampire Crawlers είναι η οπτική γωνία. Ενώ το αρχικό παιχνίδι βασίστηκε στην απλότητα των 2D sprites και της top-down προοπτικής, το νέο εγχείρημα υιοθετεί μια isometric 3D προσέγγιση. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο σχεδιασμό των περιβαλλόντων και πιο σύνθετα layouts στα dungeons, χωρίς όμως να θυσιάζεται ο βασικός πυλώνας του gameplay: η εξολόθρευση χιλιάδων εχθρών ταυτόχρονα στην οθόνη.
Gameplay και νέοι μηχανισμοί
Στο Vampire Crawlers, ο παίκτης καλείται να εξερευνήσει σκοτεινά μπουντρούμια, να συλλέξει loot και να επιβιώσει από τις ορδές των απέθαντων. Αν και ο πυρήνας παραμένει η "αυτόματη επίθεση", η poncle εισάγει στοιχεία που θυμίζουν κλασικά action-RPGs. Υπάρχει μεγαλύτερη έμφαση στην κάθετη κίνηση και στην αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, ενώ το σύστημα των συνδυασμών όπλων (evolutions) επιστρέφει ανανεωμένο με περισσότερες από 40 νέες παραλλαγές.
Η στρατηγική της poncle
Είναι σαφές ότι η δημιουργός εταιρεία δεν θέλει να επαναλάβει απλώς τη συνταγή του 2022. Το Vampire Crawlers φαίνεται να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του casual "one-stick" ελέγχου και της βάθους που αναζητούν οι λάτρεις των dungeon crawlers τύπου Diablo. Με την ταυτόχρονη κυκλοφορία σε PC και κονσόλες, η poncle στοχεύει σε μια μαζική βάση παικτών από την πρώτη μέρα.
Διαθεσιμότητα και τιμή
Το παιχνίδι αναμένεται να διατεθεί στην Ελλάδα μέσω των ψηφιακών καταστημάτων με τιμή που εκτιμάται στα €9.99, ακολουθώντας την επιθετική τιμολογιακή πολιτική της poncle.
Με τη ματιά του Techgear
Η επιτυχία του Vampire Survivors βασίστηκε στην εξαιρετική σχέση τιμής-απόδοσης και στον εθιστικό "just one more run" χαρακτήρα του. Το Vampire Crawlers ρισκάρει αλλάζοντας την αισθητική που το έκανε αναγνωρίσιμο, όμως η μετάβαση σε 3D περιβάλλοντα είναι το λογικό επόμενο βήμα για την εξέλιξη του franchise. Αν διατηρηθεί η χαμηλή τιμή διάθεσης και ο τεχνικός τομέας παραμείνει αψεγάδιαστος παρά τον αυξημένο φόρτο στην οθόνη, μιλάμε για το επόμενο μεγάλο indie hit της χρονιάς.