Βιολογικό Data Center: Η Cortical Labs ενσωματώνει ανθρώπινους νευρώνες σε AI servers

Σύνοψη

Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης (NUS), η εταιρεία ανάπτυξης υποδομών DayOne και η αυστραλιανή Cortical Labs παρουσίασαν το πρώτο βιολογικό data center στον κόσμο.

Η τεχνολογία βασίζεται στο "wetware", χρησιμοποιώντας ζωντανούς ανθρώπινους νευρώνες προερχόμενους από βλαστοκύτταρα αντί για αποκλειστική χρήση παραδοσιακών μικροεπεξεργαστών πυριτίου.

Το σύστημα δοκιμών αποτελείται από ένα rack 20 ανεξάρτητων μονάδων CL1, δημιουργώντας το πρώτο λειτουργικό υβριδικό σύστημα διακομιστών ικανό να υποστηρίξει φόρτους εργασίας τεχνητής νοημοσύνης.

Τα βιολογικά κύτταρα συντηρούνται ζωντανά σε ελεγχόμενο περιβάλλον για διάστημα έως και έξι μηνών, προσφέροντας ασύγκριτα υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και ταχύτερη προσαρμοστικότητα με λιγότερα δεδομένα εκπαίδευσης.

Καθώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί δεσμεύουν πυρηνικά εργοστάσια και κατασκευάζουν εγκαταστάσεις που απαιτούν εκατοντάδες megawatt για την τροφοδοσία των δεκάδων χιλιάδων GPU της Nvidia, η επιστημονική κοινότητα στρέφεται σε ριζοσπαστικές αρχιτεκτονικές υπολογισμού. Η σύμπραξη της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης (NUS Medicine), του παρόχου υποδομών DayOne και της εξειδικευμένης startup Cortical Labs από τη Μελβούρνη, σηματοδοτεί την υλοποίηση του πρώτου πρωτότυπου βιολογικού data center, μεταφέροντας την έννοια της υβριδικής επεξεργασίας από τα ερευνητικά εργαστήρια στις υποδομές επιπέδου server.

Τι είναι και πώς λειτουργεί το βιολογικό data center της Σιγκαπούρης;

Το πρωτότυπο βιολογικό data center συνδυάζει παραδοσιακά κυκλώματα πυριτίου με "wetware", δηλαδή ζωντανούς ανθρώπινους νευρώνες που προέρχονται από βλαστοκύτταρα. Αποτελείται από μια συστοιχία 20 ανεξάρτητων μονάδων υπολογισμού CL1, οι οποίες τροφοδοτούν και καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα των κυττάρων μέσω μικροηλεκτροδίων, μειώνοντας δραματικά την κατανάλωση ενέργειας κατά την εκπαίδευση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτή η προσέγγιση καταρρίπτει την καθιερωμένη διχοτόμηση μεταξύ ψηφιακών επεξεργαστών και βιολογικών συστημάτων, καθώς αντί να προσπαθούν να προσομοιώσουν την πολύπλοκη νευρωνική δραστηριότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου γράφοντας κώδικα πάνω σε τρανζίστορ πυριτίου, οι ερευνητές αξιοποιούν την ίδια την οργανική ύλη ως μέσο επεξεργασίας. Τα βλαστοκύτταρα καλλιεργούνται επάνω σε συστοιχίες μικροηλεκτροδίων που λειτουργούν ως αμφίδρομη γέφυρα επικοινωνίας και η παραδοσιακή ηλεκτρονική υποδομή μεταφράζει τα ψηφιακά δεδομένα σε ηλεκτρικά ερεθίσματα, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύονται στο βιολογικό δίκτυο νευρώνων. Καθώς οι νευρώνες αντιδρούν και προσαρμόζονται σε αυτά τα ερεθίσματα, το σύστημα καταγράφει τις ηλεκτρικές τους απαντήσεις, δημιουργώντας έναν κλειστό βρόχο ανατροφοδότησης.

Η συγκεκριμένη υλοποίηση λαμβάνει χώρα εντός του NUS Life Sciences Institute, πιστοποιώντας την επιστημονική αυστηρότητα του εγχειρήματος. Η επιλογή της Σιγκαπούρης ως κόμβου φιλοξενίας αυτής της εγκατάστασης δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο καινοτομίας και φιλοξενίας data centers στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας, αντιμετωπίζοντας παράλληλα σοβαρούς γεωγραφικούς και ενεργειακούς περιορισμούς που καθιστούν την αναζήτηση βιώσιμων λύσεων απολύτως επιτακτική.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος CL1 και η βιωσιμότητα της οργανικής ύλης

Το πιο κρίσιμο τεχνικό ορόσημο της ανακοίνωσης είναι η μετάβαση από το μεμονωμένο τρυβλίο Petri σε ένα κλιμακούμενο σύστημα από servers. Το rack που παρουσιάστηκε αποτελείται από 20 μονάδες Cortical Cloud (CL1), οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν ανεξάρτητα, προσομοιάζοντας την αρχιτεκτονική των blades στους σύγχρονους servers υψηλής πυκνότητας. Η διαχείριση της οργανικής ύλης απαιτεί εξαιρετικά εξειδικευμένα συστήματα υποστήριξης της ζωής, γι’ αυτό κάθε μονάδα CL1 είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο κύκλωμα παροχής θρεπτικών συστατικών, ακριβή έλεγχο θερμοκρασίας και διαχείριση επιπέδων οξυγόνου. Με αυτόν τον εξοπλισμό, οι νευρώνες διατηρούνται ζωντανοί, υγιείς και ικανοί για επεξεργασία δεδομένων για χρονικό διάστημα που αγγίζει τους έξι μήνες. Μετά το πέρας αυτού του κύκλου ζωής, οι οργανικές μονάδες μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς να διακοπεί η συνολική λειτουργία του data center, ακολουθώντας τα πρότυπα hot-swappability των συμβατικών εξαρτημάτων.

Ο CEO της Cortical Labs, Hon Weng Chong, επισημαίνει ότι τα βιολογικά συστήματα υπερέχουν συντριπτικά σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα εκπαίδευσης είναι περιορισμένα. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα μηχανικής μάθησης που απαιτούν εκατομμύρια παραδείγματα για να αναγνωρίσουν ένα μοτίβο, οι νευρώνες επιδεικνύουν την ικανότητα να μαθαίνουν με πολύ λιγότερα δεδομένα προσαρμόζοντας ταχύτατα τις συνάψεις τους. Αυτό το χαρακτηριστικό ανοίγει άμεσα εμπορικές εφαρμογές στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, της ανίχνευσης τραπεζικών απατών και της προηγμένης ρομποτικής.

Η προοπτική στην ιατρική έρευνα

Πέρα από τα οφέλη στην κατανάλωση ενέργειας και την υπολογιστική βιωσιμότητα, το συγκεκριμένο πρωτότυπο εξυπηρετεί εξίσου θεμελιώδεις ιατρικούς σκοπούς. Ο καθηγητής Patani διευκρινίζει ότι η πλατφόρμα αυτή επιτρέπει στους επιστήμονες να κατανοήσουν τους μηχανισμούς μάθησης και προσαρμογής ακριβώς στην πηγή τους.

Παρέχοντας ένα ασφαλές, ελεγχόμενο και μετρήσιμο περιβάλλον όπου η δραστηριότητα των ανθρώπινων νευρώνων μπορεί να αναλυθεί σε πραγματικό χρόνο, οι ερευνητές αποκτούν ένα ισχυρό εργαλείο για την επιτάχυνση της ανακάλυψης νέων φαρμάκων. Ιδιαίτερα στο πεδίο των νευρολογικών παθήσεων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ ή η νόσος του Πάρκινσον, η δυνατότητα δοκιμής ενώσεων απευθείας σε βιολογικά υπολογιστικά δίκτυα επιτρέπει την ταχύτερη μετάβαση από το εργαστηριακό εύρημα στην πραγματική ιατρική εφαρμογή.