Βιώσιμα πλαστικά από απόβλητα: Μια επαναστατική καινοτομία στη Γερμανία

Ένα μαύρο μανιτάρι, γνωστό για την ανθεκτικότητά του σε ακραία περιβάλλοντα, ενδέχεται να αποτελέσει το νέο όπλο στη μάχη κατά της βιομηχανικής ρύπανσης. Στην πόλη Jena (Ιένα) της Γερμανίας, η startup εταιρεία Biophelion ανέπτυξε μια βιοτεχνολογική διαδικασία ικανή να μετατρέπει απόβλητα πλούσια σε άνθρακα σε βιώσιμα υλικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προϊόντα αυτά είναι μάλιστα βρώσιμα, ανοίγοντας δρόμο για μια κυκλική οικονομία που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που παράγουμε και καταναλώνουμε.

Η ιδέα γεννήθηκε ως spin-off του Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology (Leibniz-HKI), με τη στήριξη του προγράμματος "Circular Biomanufacturing Challenge" που προωθεί ο κρατικός φορέας SPRIND. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η περιβαλλοντική πίεση που προκαλεί η παραδοσιακή χημεία, υπεύθυνη για περίπου 5% των παγκόσμιων εκπομπών CO2 λόγω των υψηλών ενεργειακών αναγκών και των τοξικών παραπροϊόντων της.

Από τα απόβλητα στη δημιουργία νέων υλικών

Η Biophelion αξιοποιεί τη μεταβολική ευελιξία ενός μύκητα, συγγενικού με τη μαύρη μαγιά, για να «κλείσει τον κύκλο του άνθρακα». Αντί τα βιομηχανικά υπολείμματα να συσσωρεύονται ως άχρηστα απόβλητα, μετατρέπονται σε πρώτη ύλη για την παραγωγή νέων ενώσεων. Υποπροϊόντα από την παραγωγή βιοαιθανόλης, τη βιομηχανία ζάχαρης ή ακόμα και την επεξεργασία χαρτιού μπορούν να γίνουν η βάση για βιοπολυμερή και άλλες βιώσιμες εφαρμογές.

Όπως εξηγεί η μελλοντική CEO Lara Regestein, η υποστήριξη της SPRIND πρόσφερε όχι μόνο χρηματοδότηση αλλά και σαφή στρατηγική πορεία, δίνοντας στο εγχείρημα το απαραίτητο υπόβαθρο για να σταθεί ανταγωνιστικά στον χώρο της βιοτεχνολογίας.

Τα προϊόντα του μέλλοντος

Ο συνιδρυτής και επικεφαλής τεχνολογίας Till Tiso περιγράφει την προσέγγιση της εταιρείας ως «ένα άνοιγμα σε εφαρμογές που δεν είχαν ποτέ διερευνηθεί». Από τον συγκεκριμένο μύκητα προκύπτουν τρία βασικά προϊόντα:

Βιολογικής προέλευσης πολυεστέρας, κατάλληλος για υλικά συσκευασίας. Pullulan, ένα βρώσιμο πολυμερές ήδη γνωστό στη βιομηχανία τροφίμων, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε εναλλακτική λύση στα πλαστικά που βασίζονται στο πετρέλαιο. Νέα βιοδιασπώμενα επιφανειοδραστικά, που βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο.

Η επιστημονική ομάδα εξετάζει αν το pullulan μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τρισδιάστατη εκτύπωση, έναν τομέα που αναπτύσσεται ραγδαία. Στο μέλλον, η προοπτική δημιουργίας βιοαντιδραστήρων με τρισδιάστατη εκτύπωση, ικανών να «φιλοξενούν» τον μύκητα και να παράγουν συνεχώς νέα ποσότητα υλικού, ανοίγει τον δρόμο για ένα πλήρως κυκλικό και αυτοτροφοδοτούμενο παραγωγικό σύστημα.

[via]