VisionQuest: Το πρώτο trailer για το κλείσιμο της τηλεοπτικής τριλογίας

Σύνοψη

Η Marvel Studios αποκάλυψε το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης σειράς VisionQuest κατά τη διάρκεια του συνεδρίου D23 στο Anaheim.

Ο Paul Bettany επιστρέφει ως White Vision, ενώ ο James Spader αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο του Ultron, ο οποίος πλέον εμφανίζεται σε ανθρώπινη μορφή μέσα στο μυαλό του πρωταγωνιστή.

Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Disney+ στις 14 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας την τελευταία πράξη της τηλεοπτικής ιστορίας του ήρωα.

Το project αποτελεί το επίσημο φινάλε της άτυπης τριλογίας που ξεκίνησε με το WandaVision και συνεχίστηκε με το περσινό Agatha All Along.

Το cast περιλαμβάνει γνωστές τεχνητές νοημοσύνες του MCU, όπως η F.R.I.D.A.Y. και ο J.A.R.V.I.S., ενώ νέες απειλές όπως η Jocasta και ο Paladin συμπληρώνουν το παζλ της πλοκής.

Το πλαίσιο της φετινής έκθεσης D23 στο Anaheim της Καλιφόρνια αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την Marvel Studios, η οποία επέλεξε να αποκαλύψει τα πρώτα επίσημα πλάνα της τηλεοπτικής σειράς VisionQuest.

Η παραγωγή αναλαμβάνει το εξαιρετικά βαρύ έργο να ολοκληρώσει την τηλεοπτική τριλογία που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με το πολυβραβευμένο WandaVision και συνεχίστηκε με το Agatha All Along, προσφέροντας στους συνδρομητές μια βαθιά, σχεδόν κλειστοφοβική ματιά στον κατακερματισμένο ψυχισμό του White Vision.

Οι τηλεθεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν την περίπλοκη προσπάθεια του πρωταγωνιστή να διαχειριστεί την επιστροφή των αναμνήσεων του, παλεύοντας ταυτόχρονα να αναπτύξει τη συναισθηματική σύνδεση που απαιτείται για να κατανοήσει την ίδια του την ύπαρξη μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στην αναγέννηση του.

Ο White Vision ζει πλέον πλήρως απομονωμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, αναζητώντας απεγνωσμένα απαντήσεις για τη φύση του. Οι αναμνήσεις της προηγούμενης ζωής του έχουν μεν αποκατασταθεί πλήρως στο λειτουργικό του σύστημα, ωστόσο η συναισθηματική του ικανότητα να βιώσει αυτές τις αναμνήσεις ως δικές του φαίνεται να έχει υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά. Στην προσπάθεια του να βρει την ταυτότητα του, ο κεντρικός ήρωας αρχίζει να βιώνει έντονες παραισθήσεις, προσομοιώνοντας στο ψηφιακό του υποσυνείδητο ανθρώπινες προσωποποιήσεις διάσημων τεχνητών νοημοσυνών που έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς από τον Tony Stark και έχουν αφήσει το στίγμα τους στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel.

Αυτή η εσωτερική διαμάχη παρουσιάζει τεράστιο αφηγηματικό ενδιαφέρον, καθώς παρατηρούμε τον Vision να αλληλεπιδρά με οντότητες οι οποίες έχουν αποκτήσει φυσική, ανθρώπινη υπόσταση αποκλειστικά μέσα στο μυαλό του. Αυτός ο μηχανισμός δημιουργεί ένα έντονο ψυχολογικό θρίλερ που εστιάζει στη φύση της συνείδησης και της τεχνητής νοημοσύνης. Εκτός όμως από τις εσωτερικές του συγκρούσεις, ο Vision καλείται να αντιμετωπίσει έναν νεαρό άνδρα στον πραγματικό κόσμο, τον Tommy Maximoff, ο οποίος τον προσεγγίζει ισχυριζόμενος πως είναι ο γιος του, γεγονός που περιπλέκει σε τεράστιο βαθμό την ήδη ασταθή ψυχολογική του ισορροπία.

Το cast του VisionQuest περιλαμβάνει τον Paul Bettany στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον James Spader ως Ultron, ενώ το ρόστερ συμπληρώνουν οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν τις τεχνητές νοημοσύνες του MCU, μαζί με νέους ανταγωνιστές όπως η T'Nia Miller.

Paul Bettany: White Vision

White Vision James Spader: Ultron (σε ανθρώπινη μορφή)

Ultron (σε ανθρώπινη μορφή) Orla Brady: F.R.I.D.A.Y.

F.R.I.D.A.Y. Emily Hampshire: E.D.I.T.H.

E.D.I.T.H. James D'Arcy: J.A.R.V.I.S.

J.A.R.V.I.S. T'Nia Miller: Jocasta (Ρομποτική απειλή)

Jocasta (Ρομποτική απειλή) Todd Stashwick: Paladin (Κυνηγός επικηρυγμένων)

Paladin (Κυνηγός επικηρυγμένων) Ruaridh Mollica: Tommy Maximoff (Speed)

Ένα από τα πιο συναρπαστικά και απροσδόκητα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν μέσω του trailer αφορά τη δημιουργική προσέγγιση γύρω από την επιστροφή του Ultron. Ο χαρισματικός James Spader δανείζει ξανά τη φωνή αλλά και τη φυσική του παρουσία στον εμβληματικό χαρακτήρα, ο οποίος ωστόσο εμφανίζεται κυρίως με ανθρώπινη μορφή ως ένα διεισδυτικό πρόγραμμα μέσα στο μυαλό του Vision.

Η σταδιακή κυριαρχία του Ultron στις σκέψεις του πρωταγωνιστή προκαλεί την έντονη δυσαρέσκεια των υπολοίπων προσωποποιημένων τεχνητών νοημοσυνών, όπως ο J.A.R.V.I.S. και ο DUM-E, που προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη στο νοητικό περιβάλλον. Η διαρκής παρουσία του Ultron φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο τα τραύματα από την εποχή που η συγκεκριμένη τεχνητή νοημοσύνη προσπάθησε να εξαλείψει την ανθρωπότητα, προσθέτοντας τεράστιο βάρος στην εξέλιξη του χαρακτήρα.

Οι κίνδυνοι για τον Vision σαφώς και δεν περιορίζονται αποκλειστικά στον νοητικό του χώρο, καθώς στον πραγματικό κόσμο καταδιώκεται από έναν εξαιρετικά ικανό κυνηγό επικηρυγμένων που ακούει στο όνομα Paladin, τον οποίο υποδύεται ο Todd Stashwick. Την ίδια στιγμή, η μεγαλύτερη απειλή υλοποιείται στο πρόσωπο της Jocasta, ενός προηγμένου ρομπότ το οποίο έχει προγραμματιστεί όχι μόνο να εντοπίσει και να καταστρέψει τον ίδιο τον Vision, αλλά και να προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές σε παγκόσμια κλίμακα, εξυπηρετώντας ευρύτερα σχέδια που αναμένεται να αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του προέδρου της Marvel Studios, Kevin Feige, η συγκεκριμένη παραγωγή φαίνεται πως θα σηματοδοτήσει την παύση των live-action τηλεοπτικών σειρών της εταιρείας για το ορατό μέλλον. Η στρατηγική απόφαση να μειωθεί δραστικά ο όγκος των τηλεοπτικών παραγωγών που καταλήγουν στο Disney+ έχει ήδη επηρεάσει τον προγραμματισμό του στούντιο, οδηγώντας σε δραστικές κινήσεις όπως η οριστική ακύρωση της σειράς Wonder Man, η οποία σταμάτησε ενώ είχε ήδη ανανεωθεί. Η Disney επιθυμεί πλέον να εστιάσει την αμέριστη προσοχή και τους οικονομικούς της πόρους σε λιγότερα, αλλά σαφώς πιο προσεγμένα projects που θα καταφέρουν να διατηρήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, αποφεύγοντας τον κίνδυνο της κόπωσης των θεατών.

Η σειρά VisionQuest θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της αποκλειστικά στην πλατφόρμα του Disney+ στις 14 Οκτωβρίου 2026. Η διαθεσιμότητα αφορά ταυτόχρονα και την ελληνική αγορά την ίδια ακριβώς ημερομηνία, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη ελληνικών υποτίτλων για τα επεισόδια της σειράς.