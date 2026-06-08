Vodafone 5G+: Ξεκινά η διάθεση του δικτύου 5G Standalone από την Πάτρα

Σύνοψη

Ανακοινώθηκε η έναρξη της εμπορικής διάθεσης του δικτύου Vodafone 5G+ (5G Standalone) της Vodafone Ελλάδας.

Το νέο δίκτυο ξεκινά την κάλυψή του καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της Πάτρας, προσφέροντας χαμηλότερο latency, μεγαλύτερη αξιοπιστία και αυξημένη αυτονομία μπαταρίας.

Προγραμματίζεται η άμεση επέκταση της κάλυψης του δικτύου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Η πρόσβαση παρέχεται σταδιακά σε χρήστες με πιστοποιημένες συσκευές, περιλαμβάνοντας αρχικά τα Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, και τα Xiaomi 15, 15 Ultra, 15T και 15T Pro.

Το ιστορικό δίκτυο 2G της εταιρείας θα καταργηθεί σταδιακά το δεύτερο μισό του 2029, προκειμένου να απελευθερωθεί φάσμα για την ανάπτυξη των δικτύων 4G και 5G SA.

Η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών στην Ελλάδα περνάει στην επόμενη φάση της. Η Vodafone Ελλάδας προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη εμπορικής διάθεσης του Vodafone 5G+, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία 5G Standalone (5G SA). Η ανάπτυξη του νέου δικτύου ξεκινά από την Πάτρα, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της πόλης.

Τι ακριβώς προσφέρει το δίκτυο 5G Standalone στους χρήστες;

Το Vodafone 5G+ είναι το ανεξάρτητο δίκτυο 5G SA της Vodafone Ελλάδας, το οποίο εξασφαλίζει κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας με χαρακτηριστικά όπως οι βελτιωμένες ταχύτητες και η χαμηλότερη απόκριση. Επιπλέον, οι χρήστες θα επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη αξιοπιστία κατά τη μετάδοση δεδομένων, καθώς και από την αυξημένη αυτονομία της μπαταρίας των συνδεδεμένων συσκευών τους.

Η μετάβαση από τα δίκτυα Non-Standalone (NSA) στην τεχνολογία 5G Standalone επιτρέπει στη Vodafone Ελλάδας να προσφέρει μια νέα γενιά υπηρεσιών. Οι τεχνικές δυνατότητες της συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής είναι σχεδιασμένες για να υποστηρίξουν προηγμένες εταιρικές εφαρμογές και να προσφέρουν μοναδικές ψηφιακές εμπειρίες σε επίπεδο τελικού καταναλωτή. Παράλληλα, η εταιρεία έχει δρομολογήσει την επέκταση της κάλυψης του δικτύου Vodafone 5G+ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη το επόμενο διάστημα, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση ακόμη περισσότερων πελατών.

Ποιες συσκευές υποστηρίζουν το δίκτυο Vodafone 5G+;

Η πρόσβαση στο νέο δίκτυο θα είναι σταδιακά διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες της Vodafone που διαθέτουν συσκευές πιστοποιημένες στο 5G Standalone δίκτυο, εφόσον έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες ενημερώσεις λογισμικού.

Η πρώτη φάση υποστήριξης περιλαμβάνει κορυφαίες ναυαρχίδες και συσκευές υψηλών επιδόσεων από δύο μεγάλους κατασκευαστές. Συγκεκριμένα, έχουν ήδη πιστοποιηθεί τα μοντέλα της Samsung: Galaxy S25, Galaxy S25+ και Galaxy S25 Ultra. Από την πλευρά της Xiaomi, υποστηρίζονται τα μοντέλα Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro. Προκειμένου να διευρυνθεί το οικοσύστημα των συμβατών smartphones, η Vodafone Ελλάδας συνεργάζεται στενά με τους κορυφαίους κατασκευαστές της αγοράς, διασφαλίζοντας ότι σύντομα θα πιστοποιηθούν και άλλες συσκευές.

Η στρατηγική κατάργηση του 2G το 2029

Εκτός από το λανσάρισμα του 5G SA, η εταιρεία ανακοίνωσε μια εξίσου σημαντική τεχνολογική αλλαγή: την απόσυρση των παλαιότερων υποδομών. Η Vodafone Ελλάδας θα προχωρήσει στη σταδιακή κατάργηση του δικτύου 2G κατά το δεύτερο μισό του 2029.

Ο βασικός στόχος της σταδιακής κατάργησης του 2G το 2029 είναι η ενίσχυση της αποδοτικότητας του δικτύου, με το φάσμα που θα απελευθερωθεί να αξιοποιείται για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των δικτύων 4G και 5G SA. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η βέλτιστη εμπειρία του πελάτη στις σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη κίνηση κλείνει έναν τεχνολογικό κύκλο δεκαετιών για τη χώρα. Το 1992 δόθηκε μία από τις δύο πρώτες άδειες ανάπτυξης δικτύου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, ενώ την 1η Ιουλίου του 1993 λανσαρίστηκε επίσημα το δίκτυο 2G από την τότε Panafon (νυν Vodafone). Η απόφαση της κατάργησης σηματοδοτεί το ψηφιακό άλμα της χώρας στις κινητές επικοινωνίες και ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία πιο έξυπνων, ταχύτερων και αξιόπιστων δικτύων.