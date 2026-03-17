Vodafone Full Fiber 1 Gbps: Δοκιμή 2 μηνών και τιμές από 26,50€

Σύνοψη

Η Vodafone προσφέρει το πρόγραμμα Full Fiber 1 Gbps από 26,50€ τον μήνα για τους πρώτους 12 μήνες.

Η παραπάνω τιμή αφορά αποκλειστικά τους συνδρομητές συμβολαίου κινητής της εταιρείας.

Για τους καταναλωτές που δεν είναι συνδρομητές κινητής Vodafone, το πρόγραμμα διατίθεται από 27,76€ τον μήνα για τον πρώτο χρόνο.

Η προσφορά ισχύει χωρίς να απαιτείται η καταβολή τέλους ενεργοποίησης.

Μέσω της Εγγύησης Ικανοποίησης, οι νέοι συνδρομητές μπορούν να δοκιμάσουν το πρόγραμμα Full Fiber 1Gbps Plus για τους πρώτους δύο μήνες χωρίς καμία δέσμευση.

Vodafone Full Fiber 1 Gbps: Υψηλότερες ταχύτητες Internet σε χαμηλότερη τιμή

Η Vodafone ανακοίνωσε τη νέα εμπορική της πολιτική για τις ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων στην ελληνική αγορά. Στόχος της εταιρείας είναι να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους συνδρομητές να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH), καθιστώντας την τεχνολογία αυτή πιο προσιτή.

Ποιο είναι το μηνιαίο κόστος του Vodafone Full Fiber 1 Gbps;

Η Vodafone προσφέρει το πρόγραμμα Full Fiber 1 Gbps με αρχική τιμή από 26,50€ τον μήνα για τους πρώτους 12 μήνες, αποκλειστικά για τους υφιστάμενους συνδρομητές συμβολαίου κινητής. Η διαδικασία μετάβασης διευκολύνεται περαιτέρω, καθώς η εταιρεία παρέχει το πακέτο χωρίς να επιβάλλει κάποιο τέλος ενεργοποίησης. Για τους καταναλωτές που δεν ανήκουν ήδη στο πελατολόγιο της κινητής τηλεφωνίας της Vodafone, η τιμή του προγράμματος διαμορφώνεται ελαφρώς υψηλότερα, από 27,76€ τον μήνα, επίσης για τους πρώτους 12 μήνες.

Πρακτικά οφέλη της οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι

Η αναβάθμιση σε υποδομές οπτικής ίνας αλλάζει ριζικά τον τρόπο διαχείρισης των οικιακών δικτύων. Με την εξασφάλιση συμμετρικότερων και κυρίως σταθερότερων ταχυτήτων στο όριο του 1 Gbps, οι συνδρομητές αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες του δικτύου τους. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό μεταφράζεται στην ικανότητα για απρόσκοπτα streaming περιεχομένου σε εξαιρετικά υψηλή ανάλυση. Παράλληλα, εξασφαλίζεται ιδανικό περιβάλλον για online gaming χάρη στη δραστική μείωση του latency. Το πλέον κρίσιμο πλεονέκτημα, ωστόσο, αφορά τα σύγχρονα νοικοκυριά, καθώς επιτρέπεται η ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών συσκευών (smartphones, τηλεοράσεις, IoT συσκευές) χωρίς να παρατηρείται πτώση στην απόδοση του δικτύου.

Εγγύηση ικανοποίησης και δοκιμαστική περίοδος

Αντιλαμβανόμενη τον δισταγμό ορισμένων χρηστών για μακροχρόνιες δεσμεύσεις, η εταιρεία εισάγει την Εγγύηση Ικανοποίησης της Vodafone [cite: 6]. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που επιτρέπει στους νέους συνδρομητές να δοκιμάσουν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Full Fiber 1Gbps Plus πρακτικά χωρίς ρίσκο. Συγκεκριμένα, η δοκιμή παρέχεται χωρίς δέσμευση για τους πρώτους δύο μήνες της σύμβασης. Με αυτόν τον τρόπο, ο τελικός χρήστης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει στην πράξη την εμπειρία των υπερυψηλών ταχυτήτων και της αξιόπιστης σύνδεσης πριν οριστικοποιήσει την παραμονή του στο δίκτυο.

Με τη ματιά του Techgear

Η εμπορική κίνηση της Vodafone αποτυπώνει την ωρίμανση της αγοράς FTTH στην Ελλάδα. Το ψυχολογικό και οικονομικό όριο των 30€ για gigabit ταχύτητες ήταν το βασικό εμπόδιο για τη μαζική υιοθέτηση της οπτικής ίνας από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Προσφέροντας το πακέτο στα 26,50€ και αφαιρώντας το κόστος ενεργοποίησης, η εταιρεία δημιουργεί ένα επιθετικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Ωστόσο, το πιο ισχυρό χαρτί της προσφοράς είναι η δίμηνη δοκιμή χωρίς δέσμευση. Από τεχνικής άποψης, η μετάβαση από τον χαλκό στην οπτική ίνα έχει τόσο άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο (ιδίως στο latency του gaming και στο buffering πολλαπλών 4K streams), που η επιστροφή σε VDSL μετά από δύο μήνες δοκιμής φαντάζει απίθανη για τον τελικό χρήστη.