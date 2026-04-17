RCS Universal Profile 4.0: Το πρότυπο επικοινωνίας εξελίσσεται σημαντικά, αλλά οι βιντεοκλήσεις έχουν θέμα

Σύνοψη

Η GSMA ανακοίνωσε επίσημα το πρότυπο RCS Universal Profile 4.0, φέρνοντας βελτιωμένα εργαλεία για πολυμέσα και επαγγελματική επικοινωνία (A2P).

Παρά τις θεωρητικές δυνατότητες του νέου προτύπου, η υλοποίηση εγγενών βιντεοκλήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα διαλειτουργικότητας.

Η δυσκολία έγκειται στον κατακερματισμό των υποδομών IMS (IP Multimedia Subsystem) μεταξύ των παρόχων τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως.

Στην Ελλάδα, η κυριαρχία εφαρμογών (OTT) όπως το Viber και το WhatsApp περιορίζει την άμεση χρηστικότητα, ωστόσο η καθολική υιοθέτηση του RCS (ακόμα και από την Apple) αλλάζει τα δεδομένα.

Η εξέλιξη των ψηφιακών επικοινωνιών απαιτεί πλέον την πλήρη αντικατάσταση του απαρχαιωμένου SMS. Η GSMA, ο παγκόσμιος οργανισμός κινητής τηλεφωνίας, προχώρησε πρόσφατα στην επισημοποίηση του RCS Universal Profile 4.0. Πρόκειται για την πιο σύγχρονη τεχνική προδιαγραφή των Rich Communication Services, η οποία θεωρητικά μετατρέπει την προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων κάθε smartphone σε μια πανίσχυρη πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων, καταργώντας την ανάγκη για τρίτες εφαρμογές. Ωστόσο, η μετάβαση από το απλό εμπλουτισμένο κείμενο στη ζωντανή επικοινωνία μέσω βίντεο αποδεικνύεται ένας τεχνικός γρίφος που δεν έχει ακόμη λυθεί πλήρως.

Τι νέο φέρνει το RCS Universal Profile 4.0;

Το RCS Universal Profile (UP) 4.0 αποτελεί το νεότερο βιομηχανικό πρότυπο της GSMA, σχεδιασμένο να ομογενοποιήσει την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών κατασκευαστών και δικτύων. Εισάγει εγγενή υποστήριξη για προηγμένα plug-ins, βαθύτερη ενσωμάτωση διαδραστικών επαγγελματικών μηνυμάτων (A2P - Application to Person) και βελτιστοποιημένα πρωτόκολλα ασφαλείας, δημιουργώντας το θεωρητικό υπόβαθρο για απρόσκοπτες βιντεοκλήσεις απευθείας από τον dialer της συσκευής.

Βασικά χαρακτηριστικά του UP 4.0

Διαλειτουργικότητα A2P: Αναβαθμισμένα API για επιχειρήσεις, επιτρέποντας πλούσιες αλληλεπιδράσεις (π.χ., κράτηση εισιτηρίων, πληρωμές) απευθείας μέσα από τα μηνύματα.

Διαχείριση Πολυμέσων: Βελτιωμένοι αλγόριθμοι συμπίεσης και μεταφοράς αρχείων υψηλής ανάλυσης, εξασφαλίζοντας ταχύτερη παράδοση με μικρότερη κατανάλωση δεδομένων.

Πρωτόκολλα Κλήσεων: Βελτιώσεις στο SIP (Session Initiation Protocol) για καλύτερη διαχείριση της μετάβασης (handoff) από δίκτυα Wi-Fi σε 4G/5G.

Παρά το γεγονός ότι το UP 4.0 περιλαμβάνει τις απαραίτητες προδιαγραφές για βιντεοκλήσεις (ViLTE - Video over LTE), η πραγματικότητα απέχει σημαντικά από τη θεωρία. Η βασική αιτία βρίσκεται στον πυρήνα των υποδομών δικτύου.

Οι εγγενείς βιντεοκλήσεις απαιτούν απόλυτο συγχρονισμό μεταξύ των πυρήνων IMS (IP Multimedia Subsystem) διαφορετικών παρόχων τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα με εφαρμογές όπως το WhatsApp ή το Google Meet, τα οποία λειτουργούν "Over-The-Top" (ΟΤΤ) δρομολογώντας τα δεδομένα μέσα από τους δικούς τους κεντρικούς διακομιστές, το RCS προσπαθεί να δρομολογήσει την κλήση βίντεο μέσω της υποδομής σηματοδοσίας του εκάστοτε παρόχου.

Όταν ένας χρήστης της Cosmote στην Ελλάδα προσπαθήσει να καλέσει με βίντεο μέσω RCS έναν χρήστη της Vodafone στην Αγγλία, η σύνδεση απαιτεί τα πολύπλοκα πρωτόκολλα διασύνδεσης των δύο δικτύων να συνεργαστούν άψογα. Αυτή η διαλειτουργικότητα δεν έχει επιτευχθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πάροχοι χρησιμοποιούν διαφορετικό εξοπλισμό (Ericsson, Nokia, Huawei), διαφορετικές ρυθμίσεις QoS (Quality of Service) και έχουν διαφορετικές προτεραιότητες δρομολόγησης. Το αποτέλεσμα είναι αποτυχημένες κλήσεις, χαμηλή ποιότητα βίντεο ή αδυναμία σύνδεσης εξαρχής.

Το οικοσύστημα του Android και η προσέγγιση της Google

Η Google αποτελεί τον κύριο υποστηρικτή του RCS, έχοντας ενσωματώσει το πρότυπο στην υπηρεσία Google Messages. Αντιλαμβανόμενη τις τεράστιες καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των δικτύων από τους παρόχους (Carrier RCS), η εταιρεία εφάρμοσε μια στρατηγική παράκαμψης, δημιουργώντας το δικό της δίκτυο (Jibe Mobile). Ενώ το Jibe έλυσε το πρόβλημα της ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chat) ανεξαρτήτως παρόχου, δεν έχει καταφέρει να επιβάλει ένα ενιαίο, σταθερό πρότυπο για βιντεοκλήσεις που να λειτουργεί εξίσου καλά σε κάθε Android συσκευή.

Η Google ενσωματώνει συχνά το Google Meet ως την προεπιλεγμένη λύση βίντεο μέσα στο Google Messages, παρακάμπτοντας ουσιαστικά την εγγενή λειτουργία βιντεοκλήσης του ίδιου του RCS. Αυτό δημιουργεί μια αποσπασματική εμπειρία χρήσης, καθώς οι προδιαγραφές του UP 4.0 για εγγενές βίντεο παραμένουν ανενεργές. Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω τώρα που η Apple υιοθέτησε το RCS στο iOS. Η Apple τηρεί αυστηρά τα βασικά πρότυπα της GSMA και δεν χρησιμοποιεί τις ιδιόκτητες επεκτάσεις της Google, κάτι που σημαίνει ότι οι βιντεοκλήσεις μεταξύ iOS και Android μέσω RCS δεν πρόκειται να λειτουργήσουν στο άμεσο μέλλον, αναγκάζοντας τους χρήστες να επιστρέφουν σε εφαρμογές τρίτων.

Η πραγματικότητα στην Ελλάδα

Για την ελληνική πραγματικότητα, το ζήτημα του RCS Universal Profile 4.0 έχει μια ξεχωριστή διάσταση. Οι τρεις μεγάλοι πάροχοι (Cosmote, Vodafone, Nova) έχουν υποστηρίξει σταδιακά το RCS, κυρίως όσον αφορά την αποστολή πλούσιων μηνυμάτων κειμένου. Ωστόσο, η υιοθέτηση των υπηρεσιών RCS παραμένει εξαιρετικά χαμηλή λόγω των συνηθειών του καταναλωτικού κοινού.

Στην Ελλάδα, η αγορά του messaging και των βιντεοκλήσεων μονοπωλείται ουσιαστικά από το Viber, το Facebook Messenger και δευτερευόντως το WhatsApp. Η ευκολία χρήσης, η καθολική διείσδυση αυτών των εφαρμογών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και η ανεξαρτησία τους από την υποδομή του παρόχου, έχουν εξαλείψει την ανάγκη του Έλληνα καταναλωτή για εγγενείς λύσεις. Εντούτοις, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, το UP 4.0 παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων (RCS Business Messaging). Το να μπορούν εταιρείες να στέλνουν δυναμικούς προϊοντικούς καταλόγους με κουμπιά δράσης απευθείας στο inbox των χρηστών, με τη σφραγίδα Verified Business, θα αποτελέσει το επόμενο στάδιο του τοπικού ψηφιακού marketing, άμεσα συνδεδεμένο με τα τοπικά εμπορικά δίκτυα και τράπεζες.